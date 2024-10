Velan Inc. conclut un accord de services principaux pour le premier projet de petit réacteur modulaire en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (" Velan " ou la " Société "), un chef de file mondial dans la fabrication de robinetterie industrielle, a été choisie comme fournisseur par GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) pour le projet historique Darlington New Nuclear d'Ontario Power Generation, la première initiative de petit réacteur modulaire (SMR) en Amérique du Nord.



Au début du mois, Velan a annoncé la signature d'une entente de services principale (" ESM ") avec GEH. En vertu de cette entente, GEH a passé une première commande à Velan pour le développement de la technologie de pointe, le soutien technique et les vannes critiques essentielles à l'exploitation sécuritaire et efficace du premier SMR BWRX-300. Cette commande prévoit trois unités supplémentaires qui seront déployées sur le site de Darlington, en Ontario, et qui devraient être achevées d'ici 2034. La société s'est maintenant assurée un avantage pour fournir des produits similaires aux futurs SMR au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.

"La participation de Velan à ce projet met en évidence le leadership que nous exerçons depuis des décennies dans le secteur de l'énergie nucléaire. Depuis les années 1950, nous avons évolué en même temps que l'industrie nucléaire, en relevant constamment les principaux défis et en lançant des technologies révolutionnaires comme le purgeur de vapeur universel et le soufflet d'étanchéité. Nos vannes ont soutenu certaines des initiatives nucléaires les plus critiques au monde, et nous restons le seul fabricant à fournir des vannes nucléaires à une gamme aussi diversifiée de types de réacteurs dans le monde entier. À l'approche de notre 75e anniversaire en 2025, nous sommes remarquablement bien placés pour soutenir ce projet historique et contribuer à façonner l'avenir du paysage de l'énergie nucléaire du Canada grâce à la technologie des petits réacteurs modulaires ", a déclaré James A. Mannebach, président du conseil et chef de la direction de Velan Inc.

"Ces projets sont au cœur de la stratégie du Canada en matière d'énergie propre, car ils fournissent une énergie sûre, fiable et abordable à faible teneur en carbone, tout en jouant un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Velan est fière d'apporter son expertise en matière de technologie avancée des vannes pour soutenir le développement des petits réacteurs modulaires, qui sont appelés à redéfinir l'avenir de l'énergie durable tant au Canada qu'à l'échelle internationale", a déclaré Laurent Pefferkorn, vice-président exécutif de Velan Inc.

Cette collaboration marque un tournant pour les deux entreprises, qui unissent leurs forces pour stimuler l'innovation dans le domaine de l'énergie durable et de la technologie nucléaire de nouvelle génération.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle, avec des ventes de 346,8 millions de dollars américains au cours de son dernier exercice financier. La société emploie 1 654 personnes et possède des usines de fabrication dans 9 pays. Velan Inc. est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

ÉNONCÉ D’EXONÉRATION

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, qui contiennent généralement des termes tels que "devrait", "croire", "anticiper", "planifier", "peut", "sera", "s'attendre à", "avoir l'intention", "continuer" ou "estimer", ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci ou des expressions similaires, qui sont tous soumis à des risques et incertitudes, qui sont divulgués dans les documents déposés par la société auprès des commissions de valeurs mobilières appropriées. Bien que ces déclarations soient fondées sur les hypothèses du gestionnaire concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs qu'il juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés dans le présent document. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément assorties de cette mise en garde.