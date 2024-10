2024. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q3/24 Q3/23 yoy 9m/24 9m/23 yoy Supermarketid 149,5 153,5 -2,6% 446,3 455,2 -1,9% Kaubamajad 21,5 23,9 -9,7% 71,0 75,6 -6,1% Autokaubandus 50,7 51,1 -0,8% 149,6 148,6 0,7% Turvasegment 5,6 4,0 39,6% 15,9 10,4 52,8% Kinnisvara 1,7 1,7 2,0% 5,2 4,9 6,2% Müügitulud kokku 229,1 234,1 -2,1% 687,9 694,7 -1,0% Supermarketid 5,3 6,2 -15,6% 11,5 12,6 -8,9% Kaubamajad -1,1 -0,4 147,0% -2,1 -0,2 742,2% Autokaubandus 3,2 3,6 -11,7% 8,9 11,4 -22,0% Turvasegment 0,4 0,0 1285,7% 0,3 0,1 110,1% Kinnisvara 1,6 2,2 -25,6% 5,5 7,6 -27,4% IFRS 16 -0,8 -0,5 65,0% -1,8 -1,5 16,5% Maksueelne kasum kokku 8,6 11,2 -23,1% 22,3 29,9 -25,6%

Grupi 2024. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 229,1 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale müügitulule alla 2,1%. Üheksa kuu müügitulu oli 687,9 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 694,7 miljonit eurot, 1,0%. Grupi 2024. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata maksueelne kasum oli 8,6 miljonit eurot, jäädes sellega aasta varasemale sama perioodi kasumile alla 23,1%. Esimesel üheksal kuul oli maksueelne kasum 22,3 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 25,6%.

Eestis pikalt kestnud jaekaubanduse langus nii müügimahtudes kui ka jooksevhindades avaldas jätkuvalt mõju Grupi 2024. aasta kolmanda kvartali majandustulemustele. Kõige enam mõjutas turu langus Grupi supermarketite ja kaubamaja segmente. Autosegment püsis siiski tugevamana – vaatamata Baltikumi uute sõiduautode müügi 5% langusele kasvas segmendi müügitulu üheksa kuuga 0,7%. Tarbijad on jätkuvalt ettevaatlikud ning suuremaid oste kaalutakse tavapärasest põhjalikumalt ja pikemalt. Suurimat müügikasvu näitas turva-segment, mille kasvu toetasid nii orgaaniline areng kui ka varasemad omandamised (2023. aastal soetati AS Walde veebruaris, Skarabeus Julgestusteenistus OÜ juulis ja Caesari Turvateenistuse AS augustis). Majanduse aeglustumine on suurendanud survet müügimarginaalidele. Sooduskampaaniate professionaalne juhtimine on võimaldanud säilitada marginaalid möödunud aastaga võrreldes samal tasemel. Grupi tegevuskulud on suures osas kontrolli all. Suuremaid kasvuprotsente näitasid kasvanud kampaaniamahtudega seotud turunduskulud ja automatiseerimisele suunatud IT-kulud. Tööprotsesside jätkuv efektiivistamine on aidanud hoida tööjõu-kulusid kontrolli all. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 2,4%, samal ajal vähenes töötajate arv 0,1%. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt Grupi laenude intressikasvu järkjärguline mõju.

2024. aasta III kvartalis valmis Grupil mitmeid olulisi etappe arendustegevustes. Selver avas kaks uut kauplust – augustis avati Tallinnas Rocca al Mare keskuses uus Selveri kauplus ja septembris avati uus Selver Tartus Raadil. Uutes kauplustes kasutatakse CO₂-põhiseid külmasüsteeme, LED-valgustust ja ventilaatoritega efektiivset õhuliikumist, mis vähendab energiakulu kuni 20%. Kaubamajade segment avas augustis Tartu müügimajas uue Toidumaailma, mis on Lõuna-Eesti suurima valikuga toidukauplus. Samuti jätkati uue e-poe arendust, mis on tihedalt integreeritud füüsiliste kauplustega. Partner Kuukaardi Osamakse ja Järelmaks on nüüd saadaval ka e-poes, pakkudes paindlikke maksevõimalusi. Kaubamaja segmendis alustati ettevalmistusi Lõunakeskuse I.L.U. kaupluse laiendamiseks ja üle viimiseks uuele kontseptsioonile. Autosegmendis avatakse 2024. aasta sügisel KIA esindus Riias Bikernieku piirkonnas. Leedus algas KIA-Škoda esinduse ehitus Vilniuses. Tallinnas jätkuvad ettevalmistused Viking Motors Peetri keretöökoja ehitamiseks ja KIA flagship esinduse avamiseks Veesaare tee 5. Kinnisvarasegmendis valmis logistikakeskus Maardus, mis alustas tegevust septembri lõpus. Uue logistikakeskuse ehitusmaksumus oli 20 miljonit eurot ning see tõhustab Grupi tarneahela juhtimist ja logistikateenuseid. Esimeses etapis alustab logistikaprotsesside muudatustega supermarketite segment.

Aruandeperioodi lõpul oli püsikliente arv üle 740 tuhande kasvades aastaga 3,2%. Püsiklientide osatähtsus Grupi käibes oli 85,6% (2023. aasta esimesel üheksal kuul oli see 86,3%). Septembri lõpus laiendati Partner Kuukaardi "osta kohe, maksa hiljem" makselahendusi, et paremini vastata klientide ootustele. Lisaks Tallinna ja Tartu Kaubamaja füüsilistele kauplustele on Osamakse ja Järelmaksu võimalused nüüd saadaval ka Kaubamaja e-poes ning kliendid on need soojalt vastu võtnud. Osamakse võimaldab klientidel jagada ostude eest tasumist 3 või 6 võrdsesse ossa ilma lisakuludeta, samas kui Järelmaksu makseid saab hajutada kuni 36 kuu peale.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 446,3 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema näitaja suhtes 1,9%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 149,5 miljonit eurot, langedes aasta varasema perioodi suhtes 2,6%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2024. aasta üheksa kuuga ja ka III kvartalis 0,40 tuhat eurot; mõlemad näitajad aasta varem olid 0,43 tuhat eurot. Võrreldavate kaupluste vaates oli üheksa kuuga keskmiselt ühes kuus kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,41 tuhat eurot (muutus -6,3%) ja III kvartaliga samuti 0,41 tuhat eurot (muutus -6,1%). Kauplustest tehti 2024. aasta üheksa kuuga 33 miljonit ostu, mis püsib eelmise aasta tasemel (muutus -0,4%). 2024. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum kui puhaskasum 5,3 miljonit eurot, olles baasperioodist 1,0 miljoni euro võrra väiksem. Üheksa kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 11,5 miljonit eurot, langedes aasta võrdluses 1,1 miljoni euro võrra. Puhaskasum üheksal kuul kokku oli 9,8 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 1,6 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 0,5 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast.

Võrdlusbaasi andmeid mõjutab 2023. aasta märtsis segmendi suurima kaupluse Järve Selveri sulgemine renoveerimiseks ja sellele eelnev tühjendusmüük, WOW Selver ABC sulgemine jaanuaris ning Punase Selveri sulgemine maikuus. Baasandmetes ei sisaldu Kurna Selveri andmeid, mis avati 2023. aasta augustis.

Selver on käesoleval aastal avanud kaks uut Selverit – augusti lõpus avati kauplus Tallinnas Rocca al Mare keskuses ning septembri lõpus Tartus, Raadil. Kaupluste avamisega seonduvad ühekordsed kulutused avaldavad mõju 2024. aasta kolmanda kvartali kasumile. Uued kauplused on planeeritud kõige kaasaegsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogilisi lahendusi silmas pidades. Hoone ventilatsioon, küte ja jahutus töötab vajaduspõhiselt, külmasüsteem on CO₂-külmainel, mis võimaldab vanemate analoogidega võrreldes ligi viiendiku suurust energia kokkuhoidu. Külmasüsteemi jääksoojus kasutatakse ära hoone kütteks ja tarbevee soojendamiseks. Tagamaks parima õhu- ja soojaliikumise müügisaalis on laes ventilaatorid, mis õhku segavad ja küttekulusid vähendavad. Vesi puhastatakse moodsaima elektrolüütilisel töötlusel põhineva veetöötlusseadmega. Kaupluse LED valgustust juhitakse vajaduspõhiselt.

Selveri müügitulemused on mõjutatud Eesti jaekaubanduskeskkonna üldisest olukorrast, kus mahud püsivad kolmandat aastat languses ja tarbijate kindlustunne on nõrk. 2024. aasta kaheksa kuu spetsialiseerimata kaupluste, kus ülekaalus toidukaubad, tubakas, alkohol segmendi müügitulu kasvas 0,6%. Eelkõige tagasihoidlik müügipinna lisandumine ja tegevused hinnakuvandiga on tinginud turusegmendi keskmisest aeglasema müügitulu kasvu. Klientide ostuaktiivsuse elavdamiseks on Selver suurendanud pakutavaid allahindlusi, käivitanud püsivalt heade tavahindade projekti, mille raames pakutakse klientidele umbes 650 väga soodsate hindadega toodet. Kevadel alustati sihtkampaaniaga Kuldne Kolmapäev pensionieas klientidele, mis on saanud sihtrühma poolt väga positiivse vastuvõtu. 2024. aasta kasumit mõjutab eelkõige kaupade vähenenud läbimüük ja müügist teenitud brutokasumi vähenemine. Aruandlusperioodil on kallinenud paljude teenuste ja materjalide hinnad, mis kasvatab tegevuskulusid. Vaatamata sellele on rakendatud kokkuhoiumeetmete tulemusena suudetud keerukas majandussituatsioonis ka tegevuskulusid vähendada. Samuti on pidev tööprotsesside optimeerimine võimaldanud hoida tööjõukulusid eelmise aasta tasemel.

Kaupade sortimendi ning protsesside optimeerimine on jätkuvalt fookuses. Vastutustundliku ettevõttena on Selver võtnud eesmärgiks lähtuda kõigis oma tegevustes teadlikust ressursitarbimisest ja panustada jätkusuutlikusse arengusse. Selleks on välja töötatud jätkusuutliku arengu strateegia, millest ettevõte oma igapäevastes tegevustes juhindub. Avatust ja läbipaistvust hindava ettevõttena on Selver oma kohustused ja eesmärgid avaldanud ka veebilehel. Selveri fookus on otsesest tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, jäätmete ringlussevõtu suurendamisel, toiduraiskamise vähendamisel, pakenditel ja pakendikasutusel, lühikesel tarneahelal, kiiretel ja mugavatel digilahendustel. Kulinaariatoodete tootmise valdkonnas jätkatakse aktiivset tootearendust sooviga pakkuda klientidele rohkelt uusi maitseid, suurt tähelepanu pööratakse toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele.

Supermarketite segmenti kuulub septembri lõpu seisuga 73 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 124,8 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2024. aasta üheksa kuu müügitulu oli 71,0 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldavale perioodile alla 6,1%. III kvartali müügitulu oli 21,5 miljonit eurot, mis jäi eelmise aastale alla 9,7%. Kaubamajade segmendi 2024. aasta üheksa kuu maksueelne kahjum oli 2,1 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 1,8 miljoni euro võrra. III kvartali maksueelne kahjum oli 1,1 miljonit eurot. Maksueelne kahjum suurenes 0,7 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügimajade 9 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,30 tuhat eurot kuus, mis on 7,3% madalam, kui eelmise aasta samal perioodil. Eelmise aasta neljanda kvartali lõpupoole alanud majandusolukorra jahenemine jätkus ka sel aastal, mistõttu esimese poolaasta allahindluskampaaniad olid võrreldes möödunud aastaga jõulisemad ja see mõjutas ka Kaubamajade tulemust. Ka sügishooaeg algas tavapärasest soojemate ilmadega, mis mõjutasid kolmanda kvartali müüke negatiivselt. Tallinna müügimaja tulemust mõjutas negatiivselt ka jätkuv Vanasadama trammitee ehitus Tallinna kesklinnas ja suletud Viru Keskuse bussiterminal, mis mõjutas tuntavalt sisenejate arvu. Tartu müügimajas algas juuni lõpus Toidumaailma täiemahuline renoveerimine, mistõttu oli Tartu Toidumaailm suvel kaks kuud suletud. 29. augustil avati täiesti uue kontseptsiooniga Lõuna-Eesti parima valikuga toidupood. Kaubamaja lansseeris I kvartalis uuel platvormil e-poe, kus on oluliselt parandatud klientide kasutusmugavust ja AI-le toetuv soovitusmootor loob eeldused müügitulemuste parandamiseks. Uuel platvormil e-pood loob ühtse terviku füüsiliste majadega, kus märksõnad on preshopping, kiire tarne ja telli e-poest – maksa füüsilises majas või vastupidi.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2024. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, mis on 2023. aasta sama perioodiga võrreldes samaväärne. Kolmandas kvartalis 2024. aastal oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta võrreldava perioodiga vähem 0,03 miljonit eurot. 2024. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 5,9 miljonit eurot, mis on kasvanud 2023. aasta sama perioodiga võrreldes 5,7%. 2024. aasta esimese üheksa kuu kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2023. aasta võrreldava perioodi tulemist vähem 0,1 miljonit eurot. Vaatamata tarbijate madalale kindlustundele ja keerulisele majandusolukorrale oli kolmanda kvartali müügitulu stabiilne, tuginedes tavapärasemast intensiivsematele kampaaniapakkumistele. Alustati ettevalmistusi Lõunakeskuse I.L.U. kaupluse laiendamiseks ja üle viimiseks uuele kontseptsioonile.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2024. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 149,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,7%. Kolmanda kvartali 50,7 miljoni euro suurune müügitulu jäi 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulule alla 0,8%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 4 741 uut sõidukit, mis oli 2,1% vähem, kui aasta varem. Kolmandas kvartalis müüdi 1 570 uut sõidukit. Segmendi 2024. aasta esimese üheksa kuu maksueelne kasum oli 8,9 miljonit eurot, jäädes 2,5 miljoni euro võrra aasta varasemale tulemusele alla. 2024. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 3,2 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,4 miljoni euro võrra nõrgem.

Balti autoturu maht on jätkuvalt languses. Esialgsete andmete järgi langes uute autode müük 2024. aasta esimese üheksa kuuga Baltikumis 5%. Suurimad langused olid Lätis (-10%) ja Eestis (-9%), samas kui Leedu turul kasvas müügimaht 2%. Eestis uuest aastast kehtima hakkav mootorsõidukimaks ei ole oluliselt kiirendanud ostuotsuste tegemist, kuigi septembris oli märgata autoturu kerget elavnemist. Kliendid jäävad siiski ettevaatlikuks, kaaludes uue auto ostu pikemalt ja põhjalikumalt kui varem. Positiivsena saab esile tõsta KIA maaletooja edu, kus valmistutakse mitme uue mudeli, sealhulgas elektriauto KIA EV3 ja uue KIA Picanto turule toomiseks. Samuti saab värskenduse KIA EV6 mudel. Škoda edasimüüja Verte Auto tegutseb Riias, kus tihedas konkurentsis on turule sisenenud uus diiler, mis suurendab võistlust turuosade pärast. Peugeot sõidukite saadavus on mõnevõrra paranenud, avaldades positiivset mõju nende müügile.

2024. aasta sügisel on plaanis avada Bikernieku piirkonnas Riias uus KIA esindus, et paremini teenindada kliente Riia selles linnaosas. Leedus alustatakse koostöös TKM Lietuva UABga uue KIA-Škoda multibränd esinduse ehitamist Vilniusesse. Tallinnas on autosegmendi Eesti diileril Viking Motorsil kavas sisustada uus KIA flagship esindus Tallinna piiril Peetris, mis avatakse järgmise aasta algul. Samuti on plaanis Peetri autoesinduse kõrvale alustada keretöökoja ehitust.

Turvasegment

Turvasegmendi 2024. aasta III kvartali grupiväline müügitulu oli 5,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 39,6%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra parem tulemus. Turvasegmendi 2024. aasta üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 15,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 52,8%. Grupivälise müügi osakaal kogumüügist oli 76% esimesel üheksal kuul. Segmendi üheksa kuu maksueelseks kasumiks kujunes 0,3 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli tulemus 0,2 miljoni euro võrra kõrgem.

III kvartali tulemused olid tugevad, jätkus nii käibe kui kasumi kasv. Kasv püsis laiapõhjaline, toetudes kõigile ärivaldkondadele. Kõige kiiremini on kasvanud juhtimiskeskuse teenuste valdkond, kus käive on eelmise aastaga võrreldes kahekordistunud. Eelmisel aastal toimunud ettevõtete ostude positiivne mõju on hakanud realiseeruma ja kasvab edaspidigi. Majanduskeskkonna mõju püsib negatiivne, tuues kaasa klientide makseraskusi, samuti püsib surve sisendkulude kasvule. Positiivsena võib välja tuua, et keeruline keskkond loob kasvavale ettevõttele rohkelt võimalusi pakkuda uudseid ja tõhusaid lahendusi ning oma turuosa kasvatada.

Kinnisvarad

Kinnisvarasegmendi 2024. aasta üheksa kuu grupiväline müügitulu oli 5,2 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 2,0%. Kinnisvara segmendi 2024. aasta üheksa kuu maksueelne kasum oli 5,5 miljonit eurot, kasum vähenes 27,4% võrra. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 1,6 miljonit eurot. Maksueelne kasum kahanes võrdlusperioodiga võrreldes 25,6%.

Eesti majanduses valitsev madal majandusaktiivsus ja tarbimise kasv peegeldub ka kaubanduskeskuste külastatavuses. Aasta alguses nähtud keskuste külastatavuse kasv on viimases kvartalis peatunud. Tartu Kaubamaja keskuse viimase kvartali külastatavus kahanes seoses suveperioodil toimunud renoveerimistöödega. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvu on toetanud keskustes elavnenud äripindade üüriturg. Samuti suurendas segmendi müügitulu möödunud aasta suvel tegevust alustanud Peetri Selveri vahetus läheduses asuv grupivälisele osapoolele üüritud Raudkivi tee 1 tankla laiendusena valminud autopesula.

Segmendi kasumi kahanemisele avaldab jätkuvalt peamist mõju euroala intressimäära tõusust tingitud laenuraha kallinemine. Segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist, mis on seoses logistikakeskuse rajamisega aruandeperioodil kasvanud ning põhjustanud seeläbi omakorda intressikulu kasvu. Valminud logistikakeskus alustas tegevust septembri lõpus ning ehitus läks maksma ligikaudu 20 miljonit eurot. Lisaks põhjustab segmendi kasumi vähenemist võrreldes eelmise aastaga eelmisel aastal tuludes kajastunud üürilepingu lõpetamisega seotud ühekordne tulu.

Tartu Kaubamaja keskuses toimusid suvel renoveerimistööd, mis tõi uue kvaliteedi müügikeskkonnas keskuse 0-korrusele ja valitud kolmanda korruse pindadele. Kokku läbis uuenduse pea kolmandik üüritavast netopinnast. Täies mahus renoveeriti 0-korrusel asuv Kaubamaja Toidumaailm ja keskuse üldalad. Uue kontseptsiooni, interjööri ning laiema tootevalikuga Toidumaalilm on tänu uuendustele piirkonna mitmekülgseim ja inspireerivaima sisuga toidupood. 0-korruse üldalade sisekujundusprojekti autoriteks on Londoni büroo Highly Creative Minds arhitektid. Renoveerimistööde käigus laiendati kolmandal korrusel asuvat laste mänguala Mängula ja Apollo raamatukauplust, mis uuendas täies mahus kaupluse pinda ning ehitas uue suurema ala raamatuesitlusteks.

Septembris müüs Läti kinnisvaraettevõte grupivälisele osapoolele Ogre ärihoone.

Kinnisvaraettevõtted jätkavad tegevust mitmete kauplusehoonete parendamisega, et muuta hooned energiasäästlikumaks ning tõsta seeläbi hoonete energiaklassi.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

30.09.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 12 772 42 064 Nõuded ja ettemaksed 28 757 25 568 Varud 105 288 98 254 Käibevara kokku 146 817 165 886 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 245 243 Sidusettevõtjad 1 738 1 732 Kinnisvarainvesteeringud 61 392 64 971 Materiaalne põhivara 447 916 433 306 Immateriaalne põhivara 25 555 25 370 Põhivara kokku 536 846 525 622 VARAD KOKKU 683 663 691 508 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 20 595 48 820 Võlad ja ettemaksed 101 775 114 573 Lühiajalised kohustused kokku 122 370 163 393 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 304 157 258 857 Võlad ja ettemaksed 212 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 356 5 356 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 571 526 Pikaajalised kohustused kokku 310 296 264 739 KOHUSTUSED KOKKU 432 666 428 132 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 112 844 116 521 Jaotamata kasum 119 258 127 960 OMAKAPITAL KOKKU 250 997 263 376 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 683 663 691 508

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

III kvartal 2024 III kvartal 2023 9 kuud 2024 9 kuud 2023 Müügitulu 229 107 234 113 687 933 694 661 Muud äritulud 702 326 1 252 1 186 Müüdud kaupade kulu -166 081 -170 489 -499 682 -505 471 Teenuste kulud -14 733 -14 195 -44 951 -44 320 Tööjõukulud -26 199 -25 577 -80 891 -78 298 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 609 -10 379 -31 686 -30 657 Muud ärikulud -241 -222 -1 031 -805 Ärikasum 11 946 13 577 30 944 36 296 Finantstulud 98 24 427 40 Finantskulud -3 488 -2 495 -9 278 -6 592 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 33 56 166 166 Kasum enne tulumaksustamist 8 589 11 162 22 259 29 910 Tulumaks 0 0 -5 313 -5 301 Aruandeperioodi puhaskasum 8 589 11 162 16 946 24 609 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 8 589 11 162 16 946 24 609 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

(eurodes) 0,21 0,27 0,42 0,60

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus