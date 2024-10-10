Bitget 整合 GMCI 指數，實現精準安全交易

維多利亞，塞舌爾, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其期貨市場中新增 GMCI 指數，使交易者能夠安全地存取多元化的資產。 GMCI 指數根據嚴格的標準精心篩選，以確保對市場概覽具有驗證性。 任何要被納入 GMCI 指數的幣種，必須在八大主要中心化交易所 (CEX) 之一有活躍交易，並且具有足夠的成交量。

此外，每個幣種必須得到至少三大託管機構之一的支援，以確保資產的完整性和安全性。 該指數專注於具備透明流通市值的幣種。 流通市值資訊來自 CoinMarketCap 和 CoinGecko，實時價格資訊則來源於 Coin Metrics，該公司也作為 GMCI 的第三方指數計算代理。

GMCI 30 指數以 GMCI 資產範圍內排名前 30 位的幣種為主，不包括穩定幣、包裝資產和質押資產，如 USDC、WBTC 和 stETH 等。 該指數為交易者提供了一個涵蓋頂尖數碼資產的全面組合，捕捉更廣泛的市場走勢，同時保持多元化，減少過度集中於任何單一資產。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「在提供一流創新服務的同時，Bitget 會優先考慮用戶的安全。 這與 Bitget 在安全可靠的生態系統中加速加密貨幣實用性和大規模採用的策略一致。」 她補充道：「透過提供由值得信賴託管機構支援的精選資產組合，我們旨在為交易者提供明智、多元化的選擇，提高財富管理的便利程度」。

每月的最後一個星期五作重新平衡，依據幣種的流通市值進行調整。 此過程確保指數隨市場波動保持更新，使其準確地反映當前趨勢和價格變動。 在重新平衡期間，個別代幣的持倉上限為 25%，但它們可以根據價格表現浮動，從而以動態反映整個月的市場動向。

GMCI Meme（GMCI 迷因）指數為迎合對迷因幣日益增長的興趣而設，此細分市場在加密社區內獲得了極大的關注和成交量。 該指數包括在指定交易所交易的頂尖迷因幣，允許用戶以安全方式參與新興的迷因幣趨勢。

GMCI 行政總裁 Maarten Botman 表示：「我們與 Bitget 合作推出 GMCI 30 指數的永續合約，是我們指數解決方案擴展至更廣泛市場可及性的重要一步。 作為在成交量和創新方面領先的加密貨幣交易所，Bitget 與我們享有為交易社群提供尖端、可靠產品的共同願景。 這標誌着進一步合作的開始，GMCI 指數將被用作頂尖平台上創新交易產品的首選基準。」

GMCI 指數提供多元化的資產範圍，協助交易者應對多樣化的細分市場。 GMCI 指數為投資者提供在傳統金融市場上習慣的穩健性和透明度，同時亦透過 Bitget 加強在加密貨幣領域的專業知識。 透過這項合作，Bitget 用戶現在可以在平台上存取包括迷因幣指數在內的 GMCI 指數。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單交易、人工智能機器人和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括成為世界頂級職業足球聯賽西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，同時亦是奧運選手 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴。



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