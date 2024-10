Konica Minolta se place parmi les leaders de la fidélisation 2024 selon Brand Keys

MISSISSAUGA, Ontario, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) est fière d’annoncer qu’elle s’est taillé une place dans la prestigieuse liste des leaders de la fidélisation 2024 de Brand Keys, signe que sa marque sait fidéliser avec brio sa clientèle.



Firme reconnue d’experts-conseils en recherche sur l’attachement et la fidélité à la marque, Brand Keys évalue chaque année les marques de toutes sortes de secteurs afin de relever les 100 qui savent le mieux tisser des liens avec leur clientèle. Elle produit également des données prédictives en ce qui concerne la fidélisation pour certaines des plus grandes marques au monde. Le fait que Konica Minolta soit du nombre témoigne de sa volonté d’offrir des solutions novatrices et une expérience client inégalée.

« Nous sommes honorés de figurer sur la liste 2024 de Brand Keys – comme quoi notre inlassable souci du client ne se dément pas! C’est là la reconnaissance de la passion et du dévouement de notre équipe, qui travaille sans relâche pour nouer des relations fructueuses avec la clientèle et lui offrir un service exceptionnel, confirme Jordan Liebman, vice-président directeur, Marketing et communications de Konica Minolta. Nous allons continuer d’innover et de bonifier notre offre afin que nos clients se sentent valorisés, proches de notre marque, et bien accompagnés par nos conseillers de confiance. »

« Konica Minolta s’est révélée être un nom cher au cœur des gens. La marque se taille une fois de plus cette année une place sur la liste des leaders de la fidélisation, en raison de l’attachement fort que lui témoignent les consommateurs et de sa capacité à répondre en retour à leurs attentes toujours plus grandes, explique Robert Passikoff, président fondateur de Brand Keys. C’est tout à son honneur qu’elle arrive encore et encore à satisfaire, et même à ravir, tant sur le plan rationnel qu’émotionnel. Encore toutes nos félicitations. »

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

