Persbericht: Transparantiekennisgeving van Aandeelhouders

Transparantiekennisgeving van Aandeelhouders

Gent, België – 10 oktober 2024 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de "Vennootschap" of "Sequana Medical"), een pionier in de behandeling van vochtoverbelasting in leveraandoeningen, hartfalen en kanker, kondigt vandaag aan dat zij een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van de hieronder vermelde partij.

Reden voor de kennisgeving Totaal aantal gehouden aandelen en stemrechten % van het totaal aantal uitstaande aandelen (1) Sensinnovat BV (2) Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten / Onderschrijding van de laagste drempel Nvt. (3) Nvt. (3)

(1) Het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap vermeld in de desbetreffende transparantiekennisgeving bedraagt 40.243.518, waarbij elk aandeel recht geeft op één (1) stem (zijnde 40.243.518 stemrechten in totaal).

(2) De kennisgeving, gedateerd 7 oktober 2024 en ontvangen door de Vennootschap op 7 oktober 2024, werd gedaan door een moederonderneming of een controlerende persoon met betrekking tot Sensinnovat BV (“Sensinnovat”), Françoise Chombar, Rudi De Winter en Maatschap Chione. De kennisgeving vermeldt dat op 1 oktober 2024, het totale aandeelhouderschap van Sensinnovat de laagste drempel van 3% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap heeft onderschreden. De kennisgeving specificeert verder dat Sensinnovat gezamenlijk wordt gecontroleerd door Rudi de Winter en Françoise Chombar via Maatschap Chione.

Deze aankondiging wordt gedaan overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Voor toegang tot een kopie van de bovengenoemde transparantiekennisgeving wordt verwezen naar de website van Sequana Medical (https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/).

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de effecten gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Over Sequana Medical

Sequana Medical NV is een pionier in de behandeling van vochtoverbelasting, een ernstige en frequente klinische complicatie bij patiënten met leverziekte, hartfalen en kanker. Dit veroorzaakt ernstige medische problemen, waaronder verhoogde mortaliteit, herhaalde ziekenhuisopnames, hevige pijn, moeilijke ademhaling en beperkte mobiliteit. Hoewel diuretica tot de standaardzorg behoren, zijn ze bij veel patiënten niet meer effectief, onverdraagbaar of verergeren ze het probleem. Er zijn beperkte effectieve behandelingsopties voor deze patiënten, wat resulteert in zwakke klinische resultaten, hoge kosten en een grote impact op hun kwaliteit van leven. Sequana Medical tracht innovatieve behandelingsopties aan te bieden voor deze grote en groeiende “diuretica-resistente” patiëntenpopulatie. alfapump® en DSR® zijn de gepatenteerde toepassingen van Sequana Medical die samenwerken met het lichaam om diuretica-resistente vochtoverbelasting te behandelen, wat belangrijke klinische voordelen en voordelen voor de kwaliteit van leven voor patiënten oplevert en de kosten voor gezondheidszorgsystemen verlaagt.

De Premarket Approval (PMA) aanvraag voor de alfapump van de Vennootschap werd ingediend bij de Amerikaanse FDA in december 2023 en aanvaard voor inhoudelijke review in januari 2024, na positieve primaire en secundaire eindpuntresultaten te hebben gerapporteerd van de Noord-Amerikaanse baanbrekende POSEIDON studie bij terugkerende of refractaire ascites als gevolg van levercirrose. De Amerikaanse marktgoedkeuring van de alfapump wordt verwacht voor het einde van het eerste kwartaal van 2025, met een geplande commerciële lancering in de VS in de tweede helft van 2025.

Resultaten van de Vennootschaps RED DESERT en SAHARA proof-of-concept studies bij hartfalen ondersteunen het werkingsmechanisme van DSR als het doorbreken van de vicieuze cirkel van het cardiorenaal syndroom. Alle drie patiënten uit het niet-gerandomiseerde cohort van MOJAVE, een Amerikaanse gerandomiseerde gecontroleerde multi-center fase 1/2a klinische studie, zijn met succes behandeld met DSR, wat resulteerde in een drastische verbetering van de diuretische respons en het vrijwel verdwijnen van de behoefte aan lisdiuretica. De onafhankelijke Data Safety Monitoring Board keurde de start goed van het gerandomiseerde MOJAVE cohort van maximaal nog eens 30 patiënten, dat gepland is na de PMA-goedkeuring van alfapump in de VS.

Sequana Medical is genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (Ticker: SEQUA.BR) en heeft haar hoofdkantoor in Gent, België. Ga voor meer informatie naar www.sequanamedical.com.

