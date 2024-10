Esker renforce sa gestion des risques fournisseurs grâce à un partenariat stratégique avec e-Attestations

Lyon, le 10 octobre 2024 — Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client, annonce aujourd'hui un partenariat avec e-Attestations, spécialiste de l’évaluation des tiers. Grâce à cette intégration, Esker propose à ses clients une analyse complète des risques fournisseurs via une connexion entre les deux plateformes. Les utilisateurs d’Esker bénéficient désormais d’une suite Source-to-Pay intégrée, centralisant l'ensemble des documents de conformité au sein d'une interface unique. Cette alliance vient renforcer la position d’Esker en tant qu’acteur innovant, engagé pour une croissance durable des entreprises.

Aujourd'hui, les organisations sont confrontées à de nombreux risques : opérationnels, financiers, contractuels et réputationnels. Ils se manifestent sous forme de retards de livraison, de défaillances financières ou de non-conformité réglementaire et sont susceptibles d'impacter significativement la stabilité à long terme des entreprises. Dans ce contexte, une gestion efficace des relations fournisseurs s'impose comme un levier essentiel de résilience, de performance et de compétitivité.

Toutefois, cette gestion exige une vérification continue de la fiabilité des partenaires, une tâche souvent chronophage et répétitive. C’est pour répondre à ces défis qu’Esker et e-Attestations unissent leurs forces. L’API d’e-Attestations s’intègre de manière fluide avec la solution “Esker Supplier Management”, automatisant ainsi ces processus et simplifiant la gestion des relations fournisseurs.

Pour ce faire, e-Attestations prend en charge l'intégralité du cycle de gestion documentaire : collecte, indexation, relance, vérification, mise à jour et archivage des informations et documents des entreprises. Cette approche offre aux clients d'Esker une visibilité sans précédent sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, tout en simplifiant la gestion documentaire. Elle garantit ainsi une conformité optimale avec les politiques internes les plus exigeantes et les réglementations externes en constante évolution. Grâce à cette alliance, Esker prend désormais en charge la conformité documentaire, en plus de la stabilité financière, des critères ESG et de la prévention des fraudes fournisseurs, intégrant ainsi tous les aspects de la gestion des risques fournisseurs.

“Pour construire une solide relation de confiance avec ses fournisseurs, il est important d’adopter les bonnes pratiques et de fixer un cadre clair. L’intégration d’e-Attestations dans la solution Esker est une avancée majeure pour assurer la sécurité et la conformité des opérations de nos clients. Elle s’inscrit dans notre démarche de gestion proactive des risques fournisseurs, permettant à nos utilisateurs de réduire les risques financiers, réputationnels et juridiques tout en garantissant une transparence totale. Nous offrons aujourd’hui une solution complète pour couvrir tous les aspects de la conformité.”

Catherine Dupuy-Holdich, Cheffe de produit chez Esker.

“Nous sommes ravis de la confiance qu'Esker accorde aux solutions e-Attestations afin de proposer une expérience innovante à ses clients à travers le monde. Cette intégration permet aux utilisateurs d'Esker d’optimiser la gestion de la conformité des fournisseurs, améliorant ainsi la gestion des relations commerciales au niveau global. L'API e-Attestations garantit une mise à jour en temps réel des informations directement dans les outils métiers d’Esker, sans perturber l'expérience quotidienne, quel que soit le marché.”

Emmanuel Poidevin, Président et Fondateur d'e-Attestations.

À propos d’e-Attestations

Fondé en 2008, e-Attestations.com est un éditeur français de logiciels de gestion des risques tiers (TPRM), permettant aux entreprises de répondre à tous les risques et problèmes critiques liés à la gestion et au pilotage des fournisseurs.

À propos d’Esker

Esker est la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance et Achats et Service Client.

Les suites de solutions Source-to-Pay (cycle fournisseur) et Order-to-Cash (cycle client) d'Esker s'appuient sur les dernières technologies d'automatisation. Elles optimisent le fonds de roulement et les flux de trésorerie, améliorent la prise de décision, favorisent une meilleure collaboration avec les clients, les fournisseurs et les employé(e)s.

Esker est présente en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Le siège social se trouve à Lyon, en France et le siège social américain à Madison, dans le Wisconsin.

