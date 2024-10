Qiandongnan voit son tourisme augmenter en bordure de l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1

QIANDONGNAN, Chine, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De janvier à août 2024, l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1 a vu plus de 25 millions de visiteurs et généré des revenus liés au toursime de plus de 12 milliards de yuans, preuve du développement dynamique du tourisme à Qiandongnan. Ces données proviennent du Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Qiandongnan, située dans le sud-ouest de la Chine, est considérée comme le dernier refuge pour les esprits las, avec ses trésors écologiques et culturels comme le mont Yuntai, le village Miao de Xijiang et la superligue de football du village.

Pour permettre aux touristes de découvrir le charme de ces trésors en même temps, l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1 a été lancée conjointement par la préfecture de Qiandongnan et National Geographic Chine en septembre 2023. L’objectif est de l’intégrer à la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, ce qui constituera une étape importante pour la revitalisation rurale et contribuera à l’effort de coopération pour réunir l’Est et l’Ouest afin de réduire la pauvreté.

Longue de 2 180 km au total, l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1 comprend l’itinéraire culturel de Miao et Dong, l’itinéraire des paysages culturels et naturels et l’itinéraire des paysages des cultures en terrasses, et traverse 16 comtés (villes). Elle permet de faire découvrir des paysages naturels, des villages dans lesquels vivent de minorités ethniques, et des événements sportifs.

Depuis le lancement de la boucle touristique des villages traditionnels de la commune de Dong, qui fait partie de l’itinéraire culturel de Miao et Dong, le village de Zhaoxing Dong et 12 villages environnants ont accueilli 787 200 visiteurs et généré des revenus associés au tourisme de 702 millions de yuans de janvier à août 2024. Ces revenus profitent aux populations locales et favorisent le développement économique.

Afin d’explorer davantage les ressources touristiques le long de l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1, Qiandongnan a créé le premier itinéraire pour road trip haut de gamme pour femmes en Chine, et a développé un système de déplacement durable sur les autoroutes touristiques de la région. La ville a également lancé la route touristique des Trois mille trois villages et un nouveau plan de voyage appelé « Amusez-vous à Qiandongnan », qui offre aux touristes des expériences variées.

À l’avenir, Qiandongnan prévoit de poursuivre le développement du tourisme dans le but de constituer une destination touristique axée sur la culture ethnique de renommée mondiale autour de l’autoroute du tourisme rural chinois n° 1.

Source : Bureau of Culture, Sports, Broadcast-TV, and Tourism of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province.