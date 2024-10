Marché immobilier québécois : un troisième trimestre très actif, stimulé par la baisse des taux et le retour de la confiance des acheteurs

L’Île-des-Sœurs, Québec, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province de Québec, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



À l’échelle provinciale, 20 620 ventes résidentielles ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024, ce qui constitue une progression de 13 % par rapport à la période équivalente de 2023. Il s’agit d’un niveau d’activité transactionnelle largement supérieur à la moyenne enregistrée pour cette période de l’année depuis que les données sont compilées par Centris en 2000.

« Le marché immobilier de la revente du Québec s’est montré vigoureux au troisième trimestre, avec une activité transactionnelle qui a renoué avec des niveaux nettement supérieurs à la moyenne historique pour cette période de l’année, et ce, dans la plupart des régions métropolitaines et agglomérations. Avec la baisse de 75 points de base du taux directeur depuis le début de l’été, l’indice de confiance des consommateurs a enregistré une hausse marquée pour ce qui est de réaliser un achat important, tel qu’une propriété. Il faut aussi souligner que la baisse des taux hypothécaires fixes, qui ont déjà atteint des niveaux intéressants, s’est faite plus rapidement que celle des taux variables », observe Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’APCIQ.

« Cette baisse rapide du coût de financement constitue également un ballon d’oxygène qui arrive juste à temps pour de nombreux propriétaires s’étant financés à taux variable ainsi que pour ceux devant faire face au renouvellement de leur prêt hypothécaire. Ceci contribue à freiner la progression des ventes forcées ou des reprises de finances dans un contexte où, pourtant, les pertes d’emploi tendent à s’accroître, » poursuit M. Brant.

« Par ailleurs, en scrutant les statistiques de vente par segment de prix, il est intéressant de constater que les hausses de ventes les plus fortes (+29 %) pour l’unifamiliale concernent les transactions de plus de 500 000 $. Il s’agit d’un segment de prix pourtant au-dessus du prix médian provincial (448 550 $) et qui représente 40 % des transactions pour cette catégorie de propriété. Le constat est observable tant pour les régions métropolitaines que pour les agglomérations régionales et la tendance est la même pour la copropriété. On peut en conclure que, d’une part, le marché continue d’être soutenu par les acheteurs expérimentés et que, d’autre part, le marché du haut de gamme, au-dessus de 1 M$, connaît un certain rebond. Les ventes dans les segments d'entrée de gamme, de 300 000 $ et moins (23 % des transactions totales), enregistrent quant à elles un recul de 6 %, faute d’inscriptions suffisantes. Enfin, le segment des prix intermédiaires, qui connait une progression légèrement supérieure à la moyenne, ne permet, malgré la baisse des taux, qu’aux premiers acheteurs les plus nantis (ou stratégiques) d’accéder à la propriété, en concurrence avec des acheteurs expérimentés venus du Québec ou d’ailleurs », de conclure M. Brant.

Faits saillants trimestriels pour la province

Ventes

La hausse de l’activité transactionnelle selon les catégories de propriétés a évolué entre 9 % et 16 % entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024. Les copropriétés, avec 5 184 transactions, se sont démarquées avec une croissance de 16 %. Les unifamiliales (13 481 ventes) et les plex (1 894 ventes) ont suivi avec des augmentations respectives de 13 % et de 9 %.

Parmi les régions métropolitaines de recensement (RMR), c’est dans celle de Sherbrooke où la croissance des ventes a été la plus forte (+26 %). Les transactions ont aussi été en hausse du côté des RMR de Saguenay (+16 %), de Montréal (+13 %), de Québec (+13 %) et de Gatineau (+12 %), mais à un rythme moins soutenu. Finalement, les RMR de Drummondville et de Trois-Rivières ont toutes les deux affiché une progression plus modeste, soit de 6 % et de 2 %, respectivement.

En ce qui a trait aux centres urbains, plusieurs localités se sont distinguées en ayant enregistré une croissance considérable du nombre de transactions comparativement à leurs consœurs entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024, dont Rouyn-Noranda (+53 %), Lachute (+47 %), Thetford Mines (+41 %), Saint-Georges (+38 %) et Shawinigan (+37 %). Les autres marchés, tels que Val-d’Or (+29 %), Saint-Sauveur (+19 %), Baie-Comeau (+19 %), Alma (+18 %) et Salaberry-de-Valleyfield (+18 %), ont aussi bien performé avec des progressions observées se situant entre 18 % et 29 %.

Les marchés de Sainte-Agathe-des-Monts (+1 %) et de Rawdon (0 %) ont été, pour leur part, plus stables, tandis qu’à Cowansville et à Sorel-Tracy, les ventes se sont repliées, dans les deux cas, de 3 %. Enfin, Rivière-du-Loup et Matane ont accusé les baisses les plus substantielles parmi les centres urbains, soit de 12 % et de 24 %, respectivement.

Inscriptions en vigueur

L’accumulation de propriétés disponibles à vendre s’est poursuivie au Québec au troisième trimestre de 2024 par rapport à celui de 2023, portant ainsi le nombre d’inscriptions en vigueur à 36 824 propriétés. Cela a représenté une hausse de 17 % pour la période. Néanmoins, le niveau est resté encore bien en deçà de la moyenne historique, pour un troisième trimestre, établie à 46 645 inscriptions.



Prix médian

Au troisième trimestre de 2024, le prix médian des unifamiliales à l’échelle du Québec s’est apprécié de 7 % par rapport à la période équivalente de l’an dernier pour atteindre 448 550 $.

Du côté des copropriétés, le prix médian s’est chiffré à 379 250 $, soit une croissance de 4 % par rapport à la même période l’an passé.

Il est à noter que l’appréciation des prix médians de l’unifamiliale et de la copropriété, mais de manière moins marquée, ont été tirés vers le haut au troisième trimestre de 2024, car la croissance des ventes réalisée au sein de ces deux catégories s’est essentiellement appuyée sur les propriétés de 500 000 $ et plus.

Les petites propriétés à revenus, dont le prix médian s’est élevé à 583 000 $, ont connu, pour leur part, une progression plus prononcée, soit de 10 % entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024.

Conditions de marché

Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire de propriétés résidentielles sur le marché au troisième trimestre de 2024 est de nouveau resté à un niveau qui favorise les vendeurs dans la province en raison de la faible augmentation enregistrée par rapport à la même période l’année précédente. Effectivement, le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire au cours de cette période, toutes catégories confondues, n’a progressé que de 4,9 mois à 5,2 mois.



Délais de vente

Le délai de vente moyen des unifamiliales au Québec s’est élevé à 60 jours au troisième trimestre de 2024, soit 8 jours de plus par rapport au troisième trimestre de 2023. Les copropriétés et les petites propriétés à revenus ont suivi avec des délais respectifs de 61 jours (+5 jours) et de 79 jours (+5 jours).



Faits saillants trimestriels régionaux

RMR de Montréal

Les ventes résidentielles dans la RMR de Montréal ont atteint à 9 608 transactions au troisième trimestre de 2024, soit une augmentation de 13 % par rapport à la même période l’année dernière. Il s’agit du quatrième trimestre le plus actif enregistré pour cette période de l’année depuis 2000 et conséquemment, le volume transactionnel est demeuré supérieur à la moyenne historique calculée pour un troisième trimestre.

Les inscriptions en vigueur ont augmenté de 17 % sur le territoire de la RMR de Montréal par rapport au trimestre équivalent de 2023 et toutes les catégories de propriétés ont contribué à cette hausse. Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire n’a toutefois que peu augmenté pour atteindre 5,2 mois (toutes catégories confondues).

Entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024, la croissance des prix médians dans les différentes catégories de propriétés dans la RMR de Montréal a varié entre 4 % et 6 %. Le prix médian dans la catégorie des unifamiliales a augmenté de 6 % pour atteindre 590 000 $. Celui pour les copropriétés a affiché une hausse de 4 % pour s’élever à 410 000 $, alors que du côté des plex, le prix médian a progressé de 6 % pour s’établir à 771 000 $.



RMR de Québec

La RMR de Québec a recensé 2 062 ventes résidentielles sur son territoire au cours du troisième trimestre de 2024, soit une appréciation de 13 % par rapport à la période équivalente de 2023. Il s’agit d’un niveau de ventes, pour un troisième trimestre, supérieur de 33 % à la moyenne historique et le deuxième plus haut niveau depuis 2000.

Au cours de cette période, les inscriptions en vigueur pour la RMR de Québec ont accusé un repli de 15 %. Cela a essentiellement été attribuable aux reculs de 17 % et de 16 % observés, respectivement, dans les catégories de l’unifamiliale et de la copropriété. Du côté des plex, une diminution de 8 % a été enregistrée. Par conséquent, le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire, toutes catégories confondues, a une fois de plus diminué pour se chiffrer à 3,5 mois.

Le prix médian pour les unifamiliales s’est établi à 390 000 $, soit une hausse de 11 % par rapport à la même période l’an dernier. Du côté de la catégorie de la copropriété, le prix médian s’est élevé à 279 900 $, ce qui a représenté une progression de 16 %. Avec un prix médian qui a atteint 450 000 $ au troisième trimestre de 2024, les petites propriétés à revenus ont de nouveau enregistré une croissance appréciable pour la période, soit de 18 %. Il s’agit de l’augmentation la plus forte pour un troisième trimestre depuis 2009.



RMR de Gatineau

La RMR de Gatineau a comptabilisé 1 175 transactions sur son territoire au troisième trimestre de 2024, ce qui a non seulement représenté un rebond de 12 % par rapport au trimestre équivalent de 2023, mais a aussi constitué la première hausse à survenir pour cette période de l’année depuis 2020. Le niveau d’activité a dépassé de 11 % la moyenne historique observée pour un troisième trimestre.

Les inscriptions en vigueur sont reparties à la hausse dans la RMR de Gatineau au troisième trimestre de 2024 avec une croissance enregistrée de 26 % par rapport à la même période un an plus tôt. Bien que le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire (toutes catégories confondues) ait continué d’augmenter pour s’établir à 4,0 mois, celui-ci est demeuré à un faible niveau par rapport à la moyenne historique pour un troisième trimestre, qui est de 6,4 mois.

Le prix médian pour les unifamiliales a atteint 460 000 $ au troisième trimestre de 2024, soit une appréciation de 6 % par rapport à la même période de 2023, alors que du côté des copropriétés, avec un prix médian qui s'est chiffré à 307 000 $, la hausse a été plus modeste, soit de 2 %. Les petites propriétés à revenus ont pour leur part enregistré un prix médian de 511 250 $, ce qui s’est traduit par une augmentation de 5 % entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024.



RMR de Sherbrooke

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Sherbrooke ont totalisé 494 transactions au troisième trimestre de 2024, soit une augmentation notable de 26 % par rapport à la même période de 2023. En outre, il s’agit de la première hausse observée pour un troisième trimestre depuis 2020. Avec cette forte croissance, le niveau d’activité transactionnelle a surpassé à nouveau la moyenne historique pour cette période de l’année.

Les inscriptions en vigueur pour la RMR de Sherbrooke ont progressé de 23 % par rapport au troisième trimestre de 2023. Cette bonne performance est provenue de l’unifamiliale (+31 %) et de la copropriété (+20 %), car un repli a été enregistré dans les petites propriétés à revenus (-4 %). Par ailleurs, le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire a continué de progresser pour atteindre 4,4 mois (toutes catégories confondues). Ce niveau s’est néanmoins révélé inférieur d’environ 45 % par rapport à la moyenne historique calculée pour un troisième trimestre (8,2 mois de 2000 à 2023).

Entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024, les prix médians dans les différentes catégories de propriétés dans la RMR de Sherbrooke ont oscillé entre 4 % et 29 %. Celui de l’unifamiliale a atteint 425 000 $, en hausse de 9 % par rapport à la même période il y a un an. Avec un prix médian de 300 000 $, la catégorie des copropriétés a affiché une progression de 4 %. Les petites propriétés à revenus ont quant à elles enregistré un prix médian de 536 000 $, soit une appréciation considérable de 29 % et la plus importante à avoir été observée depuis que les données sont compilées par Centris en 2000 pour cette période de l’année.



RMR de Trois-Rivières

La RMR de Trois-Rivières a enregistré 323 ventes résidentielles sur son territoire au cours du troisième trimestre de 2024, ce qui a représenté une légère croissance de 2 % comparativement à la même période en 2023. Ce volume transactionnel s’est tout de même révélé le deuxième en importance pour un troisième trimestre sur une base historique (234 ventes, en moyenne, de 2000 à 2023).

Les inscriptions en vigueur pour la RMR de Trois-Rivières ont rebondi de 17 % par rapport au même trimestre de l’an dernier et toutes les catégories de propriétés ont participé à cette reprise. Cependant, le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire n’a que faiblement augmenté pour atteindre 2,6 mois (toutes catégories confondues).

Le prix médian pour les unifamiliales s’est apprécié de 11 % au troisième trimestre de 2024 par rapport à celui de 2023 pour se chiffrer à 345 000 $, alors que celui des copropriétés a augmenté de 8 % pour atteindre 263 500 $. Enfin, le prix médian des petites propriétés à revenus a crû de 10 % pour s’établir à 341 000 $.



RMR de Saguenay

Il y a eu 335 ventes résidentielles dans la RMR de Saguenay au troisième trimestre de 2024, ce qui s’est traduit par un rebond de 16 % par rapport à la même période en 2023. Il s’agit ici de la plus forte accélération des ventes enregistrée pour cette période de l’année depuis 2020 et cet essor a permis au marché de surpasser, pour la première fois en trois ans, la moyenne historique calculée pour un troisième trimestre.

Les inscriptions en vigueur dans la RMR de Saguenay ont diminué de 4 % par rapport au troisième trimestre de 2023 et cela a été essentiellement dû au repli dans l’unifamiliale, et dans une moindre mesure, de la copropriété, car ces dernières ont quelque peu progressé du côté des petites propriétés à revenus. Le nombre de mois nécessaires à l’écoulement de l’inventaire des propriétés à vendre sur le marché a par ailleurs reculé de 4,7 mois à 4,2 mois entre le troisième trimestre de 2023 et celui de 2024 (toutes catégories confondues).

Le prix médian des unifamiliales et des copropriétés a respectivement augmenté de 18 % et de 17 % pour atteindre 300 000 $ et 260 000 $ au troisième trimestre de 2024. Du côté de plex, une progression de 13 % a été enregistrée, ce qui a porté le prix à 295 000 $.



RMR de Drummondville

Les ventes résidentielles dans la RMR de Drummondville se sont élevées à 202 transactions au troisième trimestre de 2024, ce qui a représenté une augmentation de 6 % par rapport à la même période un an plus tôt. Il s’agit du deuxième plus haut niveau d’activité transactionnel observé pour cette période de l’année depuis que les données sont compilées pour cette RMR en 2007.

Les inscriptions en vigueur ont littéralement bondi au cours du troisième trimestre par rapport au trimestre équivalent de l’année dernière, soit de 28 % pour atteindre 352 propriétés à vendre sur le marché. Cette augmentation marquée constitue, par ailleurs, la plus importante à avoir été observée depuis 2007, pour cette période de l’année. Cela est surtout attribuable à la croissance qui a été enregistrée dans l’unifamiliale (+61 inscriptions), et, dans une moindre mesure, les plex (+16 inscriptions), car une légère baisse a été observée du côté de la copropriété (-2 inscriptions). Le nombre de mois nécessaires pour écouler l’inventaire a ainsi progressé pour s’établir à 5,2 mois (toutes catégories confondues).

Le prix médian des unifamiliales dans la RMR de Drummondville s’est élevé à 369 500 $ au troisième trimestre de 2024, en hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre de 2023.



Information complémentaire :

Pour consulter les Fenêtres sur le marché immobilier (FSMI) trimestrielles précédentes, cliquez ici.

Pour plus d’explications par l’économiste du Service d’analyse de marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

