Aspo Oyj

Lehdistötiedote

10.10.2024, klo 20:00



Aspon Leipurin-tytäryhtiön Venäjän liiketoiminnan myynti on saatu päätökseen

Aspo-konserniin kuuluva Leipurin on saanut päätökseen Venäjän tytäryhtiöidensä myynnin Timur Akhiyaroville. Transaktio ei vaikuta merkittävästi Aspo-konsernin raportoituun EBITA tulokseen.

Leipurin allekirjoitti jo vuoden 2023 alussa sitovan esisopimuksen itäisten toimintojensa myymisestä Timur Akhiyaroville. Vuoden 2023 lopussa kaikki Leipurin itäisen liiketoiminnan nettovarat, mukaan lukien valuutan muuntamisen käännösero, kirjattiin alas, joka johti 5,4 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen Aspon raportoituun EBITA -tulokseen. Aspo ei ole yhdistellyt Leipurin idän toimintoja konsernitilinpäätökseensä enää vuonna 2024. Kaupan saattaminen päätökseen viivästyi tarvittavien viranomaishyväksyntöjen vuoksi.

”Tämä kauppa saattaa viimein päätökseen Aspon poistumisen Venäjältä. Tämä kallis ja aikaa vievä hanke on sitonut merkittävästi resursseja. Nyt olemme tilanteessa, jossa voimme täysin keskittyä kasvustrategiamme toteuttamiseen länsimarkkinoilla”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

Liite