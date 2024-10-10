Cloudera 在 EVOLVE24 纽约大会上实现真正混合云愿景

加利福尼亚州圣克拉拉市和纽约, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera 在今天（10 月 10 日）舉行的 EVOLVE24 New York 年度數據與人工智能大會上，揭示了加速實現真正混合雲端的願景和動力。作為行業首個且唯一真正的混合數據、分析和人工智能平台，Cloudera 進行了一系列技術突破和投資以加強其承諾，協助不同企業在任何地方將分析和人工智能應用於數據，從而提升競爭優勢。



近年來，混合環境的發展有賴混合雲端利用組織完整數據足跡發揮的關鍵作用。這使企業能夠提高生產力、預測趨勢，並把握關鍵商機。當數據孤立時，企業無法在整個業務中創建、調整和擴展工作負載和資源，導致在滿足組織需求和提升效率方面不夠靈活。根據 Cloudera 的數據，93% 的數據專家認同「數據和分析的多雲端／混合能力是組織適應變化的關鍵」。

Cloudera 是市場上唯一一個支援數據、分析和人工智能的平台，能夠在所有環境中無縫轉移數據和工作負載，協助全球最大的品牌將各類數據轉化為有價值及可信的洞察。Cloudera 平台也獨具優勢，能夠打破傳統數據障礙，使企業能夠在現有環境中分析數據資產，並將生成式人工智能模型應用於任何數據來源。在今天的會議上，客戶預覽了願景以及未來版本的關鍵功能，包括：

統一平台 ：一個單一的代碼庫，用於基礎設施，打破雲端和本地環境之間的界限。在各個環境中功能、工作負載和治理的運作和感受一致，並可以根據需求的變化進行調整。

：一個單一的代碼庫，用於基礎設施，打破雲端和本地環境之間的界限。在各個環境中功能、工作負載和治理的運作和感受一致，並可以根據需求的變化進行調整。 混合控制平面 ：「統一視窗」用於管理、監控和治理跨越任何基礎設施的部署。這有助在成本、性能或其他業務需求方面持續優化。

：「統一視窗」用於管理、監控和治理跨越任何基礎設施的部署。這有助在成本、性能或其他業務需求方面持續優化。 基於混合架構的開放數據湖倉 ：將數據湖的靈活性與數據倉庫的性能結合，適用於混合和多雲端環境。

：將數據湖的靈活性與數據倉庫的性能結合，適用於混合和多雲端環境。 統一安全與治理 ：在混合基礎設施中提供一致的安全性、治理和數據來源，協助組織在不同基礎設施之間轉換時保持合規和信任。

：在混合基礎設施中提供一致的安全性、治理和數據來源，協助組織在不同基礎設施之間轉換時保持合規和信任。 聯合數據存取 ：確保統一的混合體驗，讓用戶、數據和分析能夠在不同基礎設施之間無縫轉移，以滿足組織的需求。

：確保統一的混合體驗，讓用戶、數據和分析能夠在不同基礎設施之間無縫轉移，以滿足組織的需求。 Graviton (ARM) 支援：客戶可以在建基於 ARM 的系統（如 AWS Graviton）和傳統的 x86 環境上部署 Cloudera，確保跨雲端、混合和本地基礎設施的工作負載靈活性和可移植性。

Blue Badge Insights 的行業分析師 Andrew Brust 表示：「雖然越來越多企業採取混合數據管理策略，但僅採用混合雲端基礎設施絕不足夠。有意義的結果需要一種「真正」的混合雲端數據管理方法，使運行於本地和多個雲端的數據及分析資產被整合管理，並聯合成一個邏輯整體。真正的混合雲端不但把部署分散到多個隔離的基礎設施中；還能讓數據、分析和人工智能在各種環境之間無縫轉移以應對變化，並貫徹最佳方式提供洞察和價值。為了實現這個目標，企業需要一種可擴展且靈活的數據架構，以便隨著其發展而成長。Cloudera 是市場上唯一一間兌現此承諾的供應商，協助企業在數據管理和分析的每個階段達成真正的混合雲端。」

Cloudera 的產品總監 Dipto Chakravarty 表示：「隨著越來越多的企業為日益混合的世界做好準備，他們將需要一個靈活、可擴展的數據分析和人工智能架構。這對 Cloudera 而言無擬是一個關鍵時刻，因為我們將繼續大力投資以支援企業實現真正的混合雲端。是時候變革了。混合雲端已經來臨，我們期待在這個基礎上繼續發展，協助企業踏出的每一步都能帶來蓬勃發展。」

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關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台。Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。無論是現在還是未來，全球最大的金融服務、保險、媒體、製造和政府品牌均依賴 Cloudera，利用其數據克服看似無從解決的挑戰。

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