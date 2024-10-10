Cloudera 携手 Snowflake 推出采用 Iceberg 技术的混合数据管理集成

在 EVOLVE24 会议上亮相的统一平台可降低总拥有成本，并提供涵盖所有企业数据的单一可信数据源



加利福尼亚州圣克拉拉市与纽约, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为唯一真正的混合数据、分析和人工智能平台，Cloudera 今日宣布与人工智能数据云公司 Snowflake 集成，为企业带来采用 Apache Iceberg 技术的开放式统一混合数据湖仓。Cloudera 与 Snowflake 是该领域内摄取、处理和消化数据的两款优秀工具，二者的结合可让企业获得涵盖所有数据、分析和人工智能工作负载的单一可信数据源。

数据是企业最强大的资产， 是辅助决策、形成竞争优势、揭示创新机遇的动力。一项 2022 年的研究表示，80% 的企业称因采用实时数据分析而增加了收入，98% 的企业称通过利用数据而提升了客户积极情感。但是，要充分发挥数据的力量，企业需要一个统一的可信数据源来存储、管理和治理所有企业数据，无论这些数据位于何处。

Cloudera 已将其开放数据湖仓互操作性扩展到 Snowflake，允许共同客户通过其 Apache Iceberg REST 目录无缝访问 Cloudera 的数据湖仓。借助采用 Apache Iceberg 技术的优化数据平台，客户可使用一流工具摄取、准备和处理数据并因此受益。而且，Snowflake 用户现在可直接从 Snowflake 查询存储于 Cloudera Ozone 的数据。Ozone 是一种部署于本地、兼容 AWS S3 的对象存储解决方案。现在。客户可以借助这次紧密合作，通过内部部署、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 的方式，使用所有主流数据管理产品。

除了实现两个系统之间更高的互操作性外，Cloudera 客户还将体验到 Snowflake 商业智能引擎的便利。Snowflake 引擎可访问 Cloudera 的开放数据湖仓中的数据而不必复制或传输数据，大大降低了复杂性，简化了操作过程，同时还能维持数据完整性。

此外，这次合作还能帮助企业降低集成堆栈的总拥有成本。消除数据和元数据孤岛、合理安排数据管道以及简化运营工作是降低成本的关键因素。这些改进有助于更高效地大规模交付分析和人工智能用例，进一步提升同时利用 Cloudera 和 Snowflake 的企业的价值主张。这一战略集成不仅优化了分析工作流程，还为企业提供了一个强大的框架，以推动创新并在各自市场上获得竞争优势。

这一集成的其他优势包括：

经管 Iceberg 表格： Iceberg 表格提高了数据性能和可靠性，使共同客户能够通过更好的组织、更快的查询和简化的数据管理，释放数据的全部潜能，无论数据存储在何处。

Iceberg 表格提高了数据性能和可靠性，使共同客户能够通过更好的组织、更快的查询和简化的数据管理，释放数据的全部潜能，无论数据存储在何处。 同类最佳引擎： 共同客户可使用一流引擎来摄取、准备和管理自己的数据并因此受益，实现对人工智能 (AI) 和商业智能工作负载的无缝管理。

共同客户可使用一流引擎来摄取、准备和管理自己的数据并因此受益，实现对人工智能 (AI) 和商业智能工作负载的无缝管理。 统一安全性和治理：这一集成可在整个数据生命周期加强数据安全和治理。共同客户可在部署于内部或云中的单一平台应用一致的安全措施，跟踪数据来源和移动，并管理元数据。



“通过 Apache Iceberg 将我们的开放数据湖仓功能扩展到 Snowflake，我们不仅使客户能够优化他们的数据工作流程，还能为创新、效率和增长带来新的机遇。”Cloudera 首席战略官 Abhas Ricky 说道， “这将帮助客户简化数据架构，最大限度地减少数据管道，降低数据资产的总拥有成本，同时降低安全风险。Snowflake 和 Cloudera 将携手为每个现代组织迎来数据驱动决策的新时代。”

“对于希望获得开放数据标准的客户来说，Apache Iceberg 是首选，而 Cloudera 一直是 Iceberg 项目不可或缺的一部分。”Snowflake 技术联盟主管 Tarik Dwiek 表示， “我们的合作为选择统一使用 Iceberg 表格的客户提供了更多可能。我们很高兴能打破孤岛，为所有客户提供统一的混合数据云体验和多功能分析。”

“通过此次合作，客户可以使用一个强大的统一数据管理平台，该平台将是其所有数据（无论是云数据还是企业内部数据）的单一可信数据源。”SanjMo 分析师 Sanjeev Mohan 表示， “这使他们能够简化数据操作并确保其安全性，同时在从数据摄取到人工智能和分析的整个数据生命周期内，高效地分析和提炼洞见。这是两大行业巨头精诚合作的战略举措，将为企业带来立竿见影的价值。”

此外，为了重申我们对推动 Iceberg 应用的承诺，Cloudera 很高兴地宣布推出 Cloudera Lakehouse Optimizer 的技术预览版。这项新服务可自动优化您的 Iceberg 表格，进一步降低成本，同时显著提高您的数据湖仓的性能。点击此处进一步了解此技术预览版。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的混合数据、分析和人工智能平台。Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍，这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据，从而获得有价值且值得信赖的洞见。我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理，并结合便携式云原生分析，帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据，同时维护数据隐私，确保人工智能部署的责任性和可靠性。全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera，利用其强大的数据能力，破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

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