FPI Industriel Nexus annonce la vente du reste de son portefeuille d'anciens bureaux montréalais et de terrain vacant

TORONTO, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a le plaisir d'annoncer la vente de sa participation de 50 % dans le reste de son portefeuille de bureaux du Vieux-Montréal, composé d'un immeuble de bureaux et d'un immeuble à usage mixte situés à Montréal (les «immeubles»).



« La vente de ces immeubles anciens clôt le chapitre de la propriété des immeubles de bureaux de Nexus dans le Vieux-Port de Montréal, faisant progresser notre stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Les actifs industriels contribuent à 94% de notre BEN1, et notre concentration industrielle augmentera à mesure que nous achèverons la vente de notre portefeuille de commerce de détail hérité dans les mois à venir. Combiné à la vente de certains actifs industriels non essentiels, nous visons des ventes d'actifs d'environ 110 millions de dollars au cours du deuxième semestre 2024. »

Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser la dette existante sur sa marge de crédit.

Les détails des immeubles sont les suivants :

Adresse de l'immeuble SLB (pi. ca.) à la participation de Nexus 63 rue des Brésoles, Montréal 19 855 425 rue Guy, Montréal 18 717



Terrain vacant

Le FPI a vendu 11 acres de terrains vacants situés à proximité de son immeuble industriel de Fort St. John, en Colombie-Britannique, pour un montant de 2,4 millions de dollars en espèces. Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser la dette existante sur sa marge de crédit.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 111 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 13 millions de pieds carrés.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :



Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.

1 Mesure financière non-IFRS