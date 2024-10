Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour ses résultats du troisième trimestre 2024

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le troisième trimestre clos le 7 septembre 2024, après la fermeture des marchés, jeudi le 17 octobre 2024. La Société tiendra une téléconférence vendredi le 18 octobre 2024, à 9h30 (heure de l’est) pour discuter des résultats.



Téléconférence:

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section « investisseurs » sous l’onglet Événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la téléconférence (professionnels de la communauté d’investissement seulement) ou l’écouter en direct:

Date : le vendredi 18 octobre 2024 Heure : 9h30 (heure de l’est) Numéro de conférence : 53065 Partout en Amérique du Nord, sans frais : 1-888-510-2154 Numéro local et international : 1-437-900-0527

Vous pouvez aussi utiliser le lien ConnexionRapide : https://emportal.ink/4gfDA9p. Ce nouveau lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien URL et d'entrer son nom et son numéro de téléphone.

Pour accéder à l’enregistrement de l’appel en différé, veuillez téléphoner sans frais en Amérique du Nord au 1-888-660-6345 ou au 1-289-819-1450 et entrer le code 53065#. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 25 octobre 2024.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :