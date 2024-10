Communiqué de presse : Sanofi en discussions pour céder une participation majoritaire dans Opella

Sanofi en discussions pour céder une participation majoritaire dans Opella

Paris, 11 octobre 2024. Sanofi a annoncé aujourd'hui avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d’une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public.

Si les discussions devaient aboutir positivement, tout accord serait conclu après consultation des instances représentatives du personnel.

D'autres informations sur la séparation potentielle d'Opella seront communiquées en temps voulu, lorsqu’une décision aura été prise.

Opella a son siège social en France et emploie plus de 11 000 personnes. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et quatre centres de recherche et d'innovation. Avec un portefeuille de 100 marques leaders, comme Allegra, Doliprane, Novanuit, Icy Hot et Dulcolax, Opella est numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Opella répond aux besoins de plus d'un demi-milliard de patients-consommateurs dans le monde.

Le projet potentiel d’indépendance d’Opella s’inscrit dans la stratégie de Sanofi de se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Opella fonctionne déjà aujourd'hui comme une entité autonome au sein de Sanofi, avec des ressources dédiées pour la R&D, la production, le digital, et avec sa propre feuille de route en matière de développement durable. Opella est désormais un acteur de premier plan de son secteur, axée sur les marques et orientée vers le consommateur, et a atteint une croissance de 6,3% à taux de change constants en 2023.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel qu’amendé. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des évolutions de périmètre, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services, le développement de produits à venir et leur potentiel et des déclarations sur les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « potentiel », « perspective » ou « prévision », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats réels et événements réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux inhérents aux négociations, notamment la capacité à trouver un accord sur les termes, conditions et modalités d’une potentielle transaction, à conclure et à finaliser une telle transaction, ou à obtenir les autorisations règlementaires nécessaires ainsi que ceux associés à l’instabilité des conditions économiques, politiques et des conditions de marché. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2023 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 sous Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable.

Toutes les marques mentionnées dans le présent communiqué de presse sont la propriété du groupe Sanofi.





