在市場波動環境下，Bitget 保障基金在 9 月仍維持於最初承諾的 3 億美元以上

維多利亞，塞舌爾, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 就其保障基金發佈了 2024 年 9 月的最新估值。 該基金是交易所及其用戶的重要保障，於過去一年間一直保持穩健，估值大幅高於最初承諾的 3 億美元。 截至 9 月底為止，基金的價值約為 4.285 億美元，是近月來其中一次最高的估值。

儘管整體金融市場處於波動，加密貨幣產業的信心仍持續增長，特別是比特幣於整月內表現良好。 Bitget 保障基金以比特幣及穩定幣計價，受惠於比特幣的升勢，其估值得以進一步鞏固。 9 月 7 日，當比特幣價格下挫至 53,923 美元時，基金錄得該月內的最低估值，報 3.505 億美元。 然而，當比特幣價格止跌回升，基金價值便迅速收復失地，至月底時估值高達 4.286 億美元。

Bitget 保障基金旨在確保出現不可預見的市場干擾或安全威脅事故時，為用戶提供強而有力的保障。 基金估值的持續增長，顯示出 Bitget 致力為其全球用戶維持穩定安全環境的承諾，符合其具透明度的準備金證明及業內第二大的保障基金。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「儘管市場波動，保障基金估值的持續增長，顯示出 Bitget 對維護用戶安全及信任的重視。 隨著加密貨幣領域繼續展現出正面的勢頭，Bitget 仍然致力於為我們的全球社群提供穩定可靠的平台，確保用戶的利益得到良好保障。」

比特幣現正顯示出持續增長的良好跡象，有利保障基金作好準備以應對市場波動。 正當加密貨幣產業邁步向前之際，Bitget 仍致力於提供安全穩妥的交易平台，關注用戶的長期安全和風險管理。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單交易、人工智能機器人和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括成為世界頂級職業足球聯賽西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，同時亦是奧運選手 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴。

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