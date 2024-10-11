Duck Creek Technologies 收购 Risk Control Technologies 以提供全面的风险管理与减轻解决方案

波士顿, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产与意外险 (P&C) 未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 今日宣布，已收购位于多伦多的风险管理和损失控制解决方案提供商Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”)。 这项战略投资有望改变保险公司预防损失和管理风险的方式，实现在最前沿部署先进的人工智能和机器学习功能。



“随着全球面临的风险不断增加——无论是来自气候变化、网络威胁还是其他新出现的挑战，拥有先进的工具来管理这些风险至关重要。 Risk Control 不仅在识别潜在损失方面处于领先地位，而且还通过主动降低风险来防止损失。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示， “Risk Control 与 Duck Creek 拥有共同的核心价值观，而且其领导层和团队成员还带来了丰富的保险知识和经验。 我们将一起努力，帮助保险公司与投保人密切合作，防止损失、提高安全性并为未来做好更充分的准备。”

RCT RiskHub 平台将增强 Duck Creek 的整套 SaaS 保险技术产品，进一步加强 Duck Creek 提高承保准确性、优化理赔流程和降低整体风险敞口的能力。 通过将 RCT 的解决方案集成到 Duck Creek Technologies 平台，保险公司将拥有丰富的预测能力，从而更好地管理承保风险，最大限度利用高效、综合保单，并提升理赔管理体验。

“加入 Duck Creek Technologies 将加强我们的目标，即帮助保险公司优化，并提高其整个业务的风险数据覆盖率，”Risk Control Technologies 首席执行官 David Da Costa 表示。 “我们很高兴能成为 Duck Creek 的一员，共同致力于提供改变保险业的现代技术创新，帮助保险公司加强与客户的互动，提高运营效率。 我们期待着翻开这一新篇章，期待着作为 Duck Creek 大家庭的一员，能够为市场提供更强的能力。”

RCT 的业界领先损失控制和风险评估平台将与 Duck Creek 的全套产品无缝集成，使所有利益攸关方能基于数据做出决策，从而提高主动降低风险的能力。

“Duck Creek 和 Risk Control 是我们最值得信赖的两家合作伙伴，我相信这两家公司的结合将为市场带来更强的能力和创新解决方案，从而加强风险管理和损失控制，”West Bend Mutual Insurance 高级副总裁兼首席信息官 Murali Natarajan 表示。 “这次整合将对我们的承保流程产生积极影响，最终使我们的业务和客户受益，对此我们非常期待。”

Raymond James & Associates 担任 Risk Control Technologies 此次交易的财务顾问。

关于 Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) 是保险行业的风险管理和损失控制软件提供商中的领军企业。 RCT 的 RiskHub 平台帮助承保人评估风险，并根据风险的复杂性使用适当的风险评估工具。 RCT 帮助 150 多家保险机构改善损失比率，增加客户保留率，实施运营效率，并利用强大的数据洞察力做出更好的业务决策。 RCT 的客户包括各种类型的保险机构，经营范围广泛的业务线。 如需了解更多信息，请访问www.riskcontroltech.com。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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Marianne Dempsey/Tara Stred

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