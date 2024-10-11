Mohawk Industries, Inc. 邀您参加 2024 年三季度营收电话会议

卡尔霍恩，乔治亚州, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE: MHK）将于 2024 年 10 月 24 日周四公布 2024 年三季度营收，并于东部时间 2024 年 10 月 25 日周五实况直播该电话会议，现邀请您参加。



内容： Mohawk Industries, Inc. 2024 年三季度营收电话会议 时间： 2024 年 10 月 25 日 美国东部时间上午 11:00 网址： www.mohawkind.com 选择 “投资者信息” 方式： 网上实况直播——只需通过网页在以上地址登录，或 注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10193716/fdbc8887b0 直播电话会议： 拨打 1-833-630-1962 （美国/加拿大） 拨打 1-412-317-1843 （国际）

如您无法在指定时间收听，可以通过拨打 1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或 1-412-317-0088（国际）并输入会议 ID：5581374 收听重播（2024 年 11 月 22 日前有效）。 电话会议将存档，可在 mohawkind.com 的“投资者信息”标签下收听重播，有效期一年。

关于 MOHAWK

Mohawk Industries 是领先的全球地板制造商，打造卓越产品，为世界各地的住宅和商业空间添砖加瓦。 Mohawk 采用垂直整合生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和石塑地材生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新所带来的产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，并满足了所有改造和新建设项目的需求。 我们拥有业内最知名的品牌，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。 过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239