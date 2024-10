Natacha Ramsay-Levi en Chloë Sevigny organiseren samen een diner om ECCO's nieuwe collectie te vieren

De bij deze aankondiging gevoegde mediasnippet is beschikbaar via deze link.

NEW YORK, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gisteravond organiseerden ontwerpster Natacha Ramsay-Levi en actrice Chloë Sevigny samen een intiem diner in Bridges, New York, om de lancering van de nieuwe AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-collectie te vieren. Ze deden dit in gezelschap van een groep goede vrienden en collega's uit de mode-, film-, kunst- en muziekwereld.

De avond stond in het teken van de inzet van ECCO op het gebied van creativiteit in al haar vormen en werd geopend met een optreden van singer-songwriter Kacy Hill voor een gezelschap van inspirerende gasten. Onder de gasten bevonden zich modellen Alex Consani, Aweng Chuol, Teddy Quinlivan, maar ook acteur Peyton List en rapper Theophilus London. Er werd genoten van een menu samengesteld door chef-kok Sam Lawrence, bekend van zijn met een Michelinster bekroonde werk bij Estela. Op Parijs en het Baskenland geïnspireerde gerechten werden geserveerd, evenals mousserende wijn en cocktails in het onlangs geopende restaurant in Lower Manhattan.

De avond was een viering van de AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi-collectie, alweer de derde samenwerking van de creatieve partner met het baanbrekende Deense schoenen- en lifestylemerk. De herfst/winter van 2024 brengt karakteristieke ECCO-stijlen, die door Ramsay-Levi opnieuw zijn vormgegeven, naast een nieuw model met een krachtige uitstraling.

ECCO richt zich op authentieke connecties. Ook actrice en stijlicoon Sevigny is al lange tijd fan van het merk en wordt regelmatig gespot met de gekruiste ECCO Biom C-Trail-ballerina's uit Ramsay-Levi's SS24-collectie.

Chloë Sevigny draagt de ECCO x Natacha Ramsay-Levi Metropole Seoul-brogues met hak.

Natacha Ramsay-Levi draagt de ECCO x Natacha Ramsay-Levi Offroad-schoenen.

De ECCO x Natacha Ramsay-Levi AW24-collectie is vanaf 15 oktober verkrijgbaar op www.ecco.com en in geselecteerde winkels wereldwijd.

