EBC Financial Group为主要股指提高流动性并降低交易成本

伦敦, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球股市回暖之际，EBC Financial Group（EBC）出手提高五大股指的流动性，包括美国道琼斯指数、纳斯达克指数、标准普尔500指数以及A50指数（中国大陆）和恒生指数（香港）。这一战略举措旨在为投资者降低交易成本和提供更多准入机会，进而优化他们的全球交易并提高效率。伴随着大量资金涌入和IPO热潮再现（公司纷纷寻求上市），全球股市正在经历巨变。在这一趋势的推动下，各地股市涨声一片。



随着市场估值的上升和全球资本流动的增加，上述改进措施将帮助投资者抓住金融市场在这一关键时刻出现的重要机遇。作为全球金融经纪公司，EBC将帮助投资者充分把握此类机会。因此，公司将利用先进技术，提供低成本、高质量的准入服务，助力投资者进入大型金融企业（银行、机构）所在的市场。简而言之，EBC帮助投资者以低成本获得更优质的交易和进入大型市场的机会。





伴随全球经济复苏，流动性增强各大股指走势

全球股市的持续调整由几个相互关联的因素共同驱动：进入市场的新资本、首次公开募股（IPO）活动的复苏以及一系列影响估值的市场调整措施。新兴市场一度因为波动性而被视为高风险市场，如今却受益于新的监管改革——相关举措提高了投资者的回报，尤其是在股息支付方面。

EBC Financial Group (UK) Ltd首席执行官David Barrett早在6月份就预测，估值过低的市场将出现反弹。Barrett当时表示：“价值回归是一股强大的力量。”他强调，一度承压的市场现在进入了资本回报的成熟期。他还指出，在新的分红规则的支持下，新兴市场对全球投资者的吸引力也在增强。

过去几个月的走势印证了上述预测。2024 年年初以来：

受益于新的投资和投资者信心增强，美国三大股指（道琼斯指数、纳斯达克指数和标准普尔500指数）均创下2024年年初以来的历史新高。

亚洲市场（尤其是中国大陆和香港）经历了十年来最显著的增长，成为全球增长的核心。

为什么EBC提高流动性很重要

EBC提高流动性的举措恰逢其时。全球投资者都在寻找价值被低估的资产，而 EBC 加强了自身为五大股指提供最低交易成本的能力，为市场上的交易者赋予了独特的优势。

收窄价差： 道琼斯指数（U30USD）：价差降至1.00，降幅达70%。 标准普尔500指数（SPXUSD）：价差降至0.31，降幅达64%。 纳斯达克指数（NASUSD）：价差降至0.70，降幅高达85%，在各大股指中最为显著。 恒生指数（HSIHKD）：价差降至6.50，降幅达55%。 中国大陆A50指数（CNIUSD）：价差降至6.00，降幅为14%。

扩大市场准入：无论在亚洲、欧洲还是美国市场进行交易，EBC都能确保投资者从上述降本措施中获益，并且不受时区限制。





正因为推动此类降本措施，EBC成为致力于为各类投资者积极简化市场准入的机构之一。

IPO和全球资本流动的作用

全球资本并非只流向传统资产。新一轮的首次公开募股（IPO）热潮正在重塑投资格局。从金融科技到可再生能源，各行各业都获得了新的发展机遇。这一轮IPO虽然集中在主要地区，但却吸引了全世界的关注，让渴望利用新兴趋势的投资者出资认购。

Barrett表示：“市场对降息的预期已经改变了格局。”他指出，尤其是金融科技公司的IPO，已呈风起云涌之势，并且丝毫没有放缓的迹象。随着全球经济进入货币政策的新阶段，各国央行纷纷发出降低利率的信号，投资者们也开始押注此类创新行业的持续增长。

在此背景下，提高纳斯达克和恒生等主要股指的流动性并非简单的被动措施，而是EBC和同类型机构为下一波市场活动未雨绸缪的战略性举措。随着跨境流动的资本日益增加，流动性已成为低成本和高效交易的关键。价差的收窄和市场准入的扩大将提高主要股指对机构和个人投资者的吸引力。

相关措施的出台正值新兴市场日益成为全球增长的关键支柱之际，尤其是在发达经济体正努力应对通胀压力和经济复苏放缓的背景之下。大量流动资金涌入主要股指，这一现象反映了投资者对全球市场复原力的更普遍信心，表明他们看好未来几个月的持续回报。

投资者的下一步行动： 乘势而为

随着全球资本积极寻求增长机会，流动性已不仅仅是一个技术特征，更是一项不可或缺的重要的资产——其时间和市场准入同样重要。当前的高度活跃期很可能决定全球金融市场的下一个发展阶段，而灵活性、市场意识和流动性将是这个阶段的关键致胜因素。

EBC Financial Group提高主要股指流动性的举措与更广泛的市场趋势保持一致，为投资者提供了有效驾驭这些变化所需的工具。通过降低成本和确保主要市场的稳定，EBC将帮助投资者打好基础，抓住未来的全球市场提供的机遇。

投资者最好严阵以待，尤其是注重长期财富增值的投资者。我们目睹的今天的流动性提升将为明天的市场机遇奠定基础。如果能看清这些变化并采取相应行动，投资者将在快速演变的全球金融环境中处于有利地位。

关于EBC Financial Group

EBC Financial Group（EBC）成立于著名的伦敦金融区，以提供全面的金融服务而闻名，包括金融经纪、资产管理和综合投资解决方案。成立之后，EBC在短时间内确立了自身全球经纪公司的定位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场开展了广泛业务。EBC的客户群体相当多样化，包括世界各地的散户、专业投资者和机构投资者，都能满足其需求。

EBC因遵守最高级别的道德标准和国际法规而荣获多项殊荣，并以此为傲。EBC Financial Group的子公司受当地司法管辖区的监管，并获得运营许可。EBC Financial Group (UK) Limited受英国金融行为监管局（FCA）监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited受开曼群岛金融管理局（CIMA）监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd和 EBC Asset Management Pty Ltd受澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）监管。

EBC Group核心人员由经验丰富的专业人士组成，他们拥有大型金融机构超30年的深厚经验，驾轻就熟地帮助客户平稳度过了多个重大经济周期，时间跨越“广场协议”和2015年瑞士法郎危机。EBC所有拥护的企业文化将诚信、尊重和客户资产安全视为重中之重，确保以应有的审慎态度对待与投资者的每一次交流。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。EBC也是“联合战胜疟疾”这一联合国基金会活动的合作伙伴，旨在改善全球健康状况。从2024年2月开始，EBC支持牛津大学经济系的“经济学家的真正使命”公众参与系列活动，旨在揭示经济学及其在应对重大社会挑战中的应用，以增强公众理解认知和互动交流。

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