EBC Financial Group 加強主要股票指數的流動性並降低其交易成本

倫敦, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正值環球股市復甦之際,EBC Financial Group (EBC) 著手增強五個主要股票指數的流動性,包括美國道瓊斯指數、納斯達克指數、標普 500 指數、A50 (中國) 和恒生指數 (香港)。這個策略性舉措旨在降低交易成本並提供更多准入空間,務求讓投資者在全球任何買賣時段進行的交易更加優化、更具效率。全球股市正在經歷重大轉變,大量資金湧入之餘,企業亦再次尋求上市(IPO熱潮),繼而帶動環球股市上漲。



隨著全球市場估值向上而資本流動增加,上述加強措施有利於投資者捕捉金融市場關鍵時刻的重要契機。EBC 是全球金融經紀商,致力幫助投資者充分把握這些機會,並運用先進科技,以低成本、高質素的方式而進入大型金融業者(銀行、機構)所在的市場。簡而言之,EBC 協助投資者獲得划算的交易並以低成本進入大型市場。





在全球復甦的環境下提高主要指數的流動性

環球股票市場持續調整,背後源自多個互相影響的因素,包括新資本流入市場、IPO 活動復甦以及一連串拉近估值的市場整固。新興市場波幅較大,一度被視為高風險,但現時受惠於新的監管變動,有助投資者增加回報,特別是派發股息方面。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 早在 6 月時就預測,受低估的市場將會迎來反彈。他當時表示:「價值回歸是強大的力量。」他亦強調受壓市場迎接資金回歸的時機已經成熟,並指出新興市場受惠於新股息的規例,對全球投資者的吸引力有所增加。

這些預測在過去幾個月以來均逐一實現。自 2024 年初以來:

自 2024 年初以來,美國三大主要股票指數(道瓊斯指數、納斯達克指數和標普 500 指數)屢創新高,這有賴新的投資以及投資者的信心有所增強。

亞洲市場(特別是中國內地和香港)正錄得十年來最顯著的增幅,成為環球增長的核心動力。

為何 EBC 的加強流動性措施如此重要

EBC 提供的加強流動性措施正合時宜,因為全球投資者紛紛發掘被低估的資產,EBC 相應地針對五大股票指數而提供最低交易成本,為交易者提供市場上的獨有優勢。

差價收窄: 道瓊斯指數 (U30USD):差價縮減至 1.00,相當於降幅最多 70%。 標普 500 指數 (SPXUSD):差價縮減至0.31,降幅達 64%。 納斯達克指數 (NASUSD):差價縮減至0.70,降幅高達85%,前後差距最大。 恒生指數 (HSIHKD):差價縮減至6.50,降幅最多為 55%。 中國 A50 指數 (CNIUSD):差價縮減至 6.00,降幅 14%。

擴大准入:無論您在亞洲、歐洲還是美國市場進行交易,EBC 均確保您將受惠於這些節省成本安排,不受時區限制。





藉著這些減省安排,EBC 得以加入積極著手簡化各類投資者市場准入途徑的機構行列。

IPO 與全球資本流動的作用

全球資本不僅湧入傳統資產,新一輪的首次公開招股 (IPO) 亦正在重塑投資環境,為金融科技、可再生能源等產業的發展帶來新的機遇。這些 IPO 以核心地區為主,但吸引世界各地的目光,招徠的資金源自渴望捕捉新崛起勢頭的投資者。

Barrett 表示:「市場對減息的期望扭轉了環境。」他又指,金融科技企業的 IPO 冒起似乎方興未艾,環球經濟踏入貨幣政策的新階段 (各國央行暗示減息),如今投資者憧憬這些創新產業將會持續增長。

正因如此,對納斯達克和恒生指數等主要指數的加強流動性措施並非單純的被動方案,而是 EBC 及其他機構迎接下一輪市場活動的策略性部署。跨境流動的資本越來越多,故此流動性對高效率、低成本的交易變得更加重要。隨著差價縮減和市場准入範圍擴大,這些指數對機構和個人投資者來說更有吸引力。

上述發展正值新興市場日益被視為環球增長核心支柱的時刻,特別是發達經濟體受制於通脹壓力和經濟復甦緩慢。資金蜂擁流入主要指數,反映普遍投資者對環球市場復原力抱有信心以及未來幾個月有望持續錄得回報。

投資者的未來部署:應付變化

全球資本追逐增長空間,令流動性不再停留在單純的技術層面,而是時間和市場准入變得舉足輕足的時代不可或缺的資產。這輪蓬勃活動很可能主宰全球金融的下一階段發展,屆時靈活性、市場觸覺和流動性將會是成敗關鍵。

EBC Financial Group 對主要指數的加強流動性措施不但切合整體市場的趨勢,亦為投資者提供有效率應對這些變化的必要工具。EBC 通過降低成本並確保核心市場的穩定性,從而為投資者抓緊未來環球市場機遇而鋪路。

投資者需要持警覺性,這一點尤其適用於著重長遠財富增值的投資者。現時的加強流動性措施是未來市場機遇的基礎,只要了解這些變化並相應行動,便能夠在日新月異的全球金融市場中佔據有利地位。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。EBC 迅速確立作為全球經紀商的地位,在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需要。

EBC 曾多次獲獎,一直遵守頂級道德標準及國際規例,並以此引以為豪。EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 則受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗,經歷並安然度過多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位,確保以最大的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴,在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。自 2024 年 2 月起,EBC 支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列,旨在揭開經濟學的神秘面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

