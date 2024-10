ORION OYJ

SIJOITTAJAUUTINEN

14.10.2024 KLO 11.00



Orionin yhteistyökumppani Bayer hakee EU:ssa kolmatta indikaatiota darolutamidille

Orionin yhteistyökumppani Bayer on jättänyt suun kautta otettavaa androgeenireseptorin estäjää darolutamidia koskevan myyntiluvan muutoshakemuksen Euroopan lääkevirasto EMA:lle. Bayer hakee hyväksyntää darolutamidin käytölle yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon ADT:n (androgen deprivation therapy) kanssa potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC). Hakemus perustuu vaiheen III ARANOTE-tutkimuksen tuloksiin, jotka osoittivat, että darolutamidi yhdessä ADT-hoidon kanssa pienensi merkitsevästi (46 prosentilla) syövän etenemisen (kuvantamalla todettu) tai kuoleman riskiä verrattuna lumelääkkeen ja ADT-hoidon yhdistelmään potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä.

Darolutamidi on jo hyväksytty levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden hoitoon tuotenimellä Nubeqa® yhdessä ADT-hoidon ja kemoterapian (dosetakseli) kanssa yli 80 markkinalla ja etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen, yli 85 maassa ympäri maailmaa. Orion ja Bayer kehittävät yhdessä darolutamidia.



