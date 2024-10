Ardena élargit sa présence aux États-Unis avec l’acquisition d’une unité de production pharmaceutique du réseau Catalent

Gand, Belgique, 14 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ardena, un sous-traitant pharmaceutique (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organisation) spécialisé dans le développement de nouveaux traitements thérapeutiques, avec des sites de production en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et en Suède, annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif d’acquisition d’une usine pharmaceutique ultramoderne de Catalent à Somerset, dans l’État du New Jersey. Cette acquisition renforce considérablement les capacités d’Ardena dans les domaines du développement et de la fabrication de médicaments oraux, étayant ainsi sa stratégie visant à devenir une CDMO mondiale de premier plan proposant des solutions intégrées tout au long du cycle de vie du développement pharmaceutique.



Approuvé par la FDA, l’autorité américaine de surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, le site de Somerset emploie quelque 200 scientifiques et techniciens qualifiés. Il s’agit d’un centre d’excellence conçu pour le développement et la fabrication de formes pharmaceutiques orales avancées, qui vient compléter l’expertise d’Ardena en la matière. Cette acquisition permettra également à Ardena de proposer ses services bioanalytiques aux États-Unis auprès d’une clientèle en forte croissance, mue par une demande en plein essor pour les services de sous-traitance pharmaceutique.

« Cet accord marque une étape cruciale dans notre stratégie de croissance à l’international », explique Jérémie Trochu, Président Directeur Général d’Ardena. « Nous sommes ravis d’accueillir la talentueuse équipe de Somerset au sein de notre famille. Son historique en matière de lancement de nouveaux médicaments, combiné à une excellente réputation auprès de ses clients depuis plus de 20 ans, sont parfaitement alignés avec nos valeurs d’excellence, de fiabilité, d’attention et d’intégrité. Ensemble, nous continuerons d’accompagner les biotechs innovantes dans le développement de nouveaux traitements thérapeutiques pour des patients atteints d’une maladie rare ou orpheline ».

« Cette expansion en Amérique du Nord est clé pour Ardena », ajoute M. Trochu. « En intégrant des technologies avancées telles que la Hot Melt Extrusion, nous optimisons non seulement nos solutions galéniques de biodisponibilité, mais nous renforçons également notre expertise en matière de nanomédecine. Cet investissement vient élargir l’envergure de nos opérations et l’étendue de nos offres afin de mieux servir notre clientèle internationale ».

GHO Capital, le fonds de capital-investissement auquel est adossée Ardena depuis 2020, a contribué à faciliter cette acquisition dans le cadre de son engagement auprès de l’équipe dirigeante d’Ardena. Les partenaires de GHO Capital en témoignent : « Nous nous réjouissons de voir cette acquisition à fort impact se concrétiser. Elle accélère l’expansion transatlantique d’Ardena et lui permet de renforcer considérablement ses capacités technologiques et commerciales dans un marché stratégique. Elle positionne ainsi l’entreprise dans une dynamique de création de valeur durable et de succès à long terme sous la houlette de Jérémie ».

La transaction devrait se finaliser début 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Notes à l’attention des rédacteurs :

À propos d’Ardena

Ardena est un sous-traitant pharmaceutique de premier plan (ou CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organisation) dans le domaine du développement pharmaceutique avancé de molécules nouvelles, innovantes et complexes. La mission d’Ardena consiste à accélérer la mise à disposition de traitements thérapeutiques auprès des professionnels de santé et des patients. Ardena aide les entreprises biopharmaceutiques à naviguer le processus de découverte et de développement de nouveaux médicaments nécessitant la fabrication de principes actifs et de formes galéniques efficaces et conformes pour les essais cliniques.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1be1c9c2-0305-4238-b377-4e11a264d6d8