EBC Financial Group améliore la liquidité et réduit les coûts de trading sur les principaux indices boursiers

LONDRES, 14 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte de résurgence des marchés boursiers mondiaux, EBC Financial Group (EBC) améliore la liquidité de cinq principaux indices boursiers, soit le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, l’A50 (Chine), et le Hang Seng (Hong Kong). Cette démarche stratégique vise à permettre un trading plus optimisé et efficace pour les investisseurs à travers toutes les séances de bourse dans le monde en réduisant les coûts de trading et en offrant un meilleur accès. Le marché boursier mondial connaît de grands changements, notamment avec de nombreux flux monétaires et le retour au marché public pour certaines entreprises (le boom des introductions en bourse). Cela a pour effet de faire monter les marchés boursiers du monde entier.



À mesure que les valorisations boursières montent et que les flux de capitaux augmentent à l’échelle internationale, ces améliorations permettent aux investisseurs de tirer profit des opportunités clés qui émergent en cette période cruciale pour les marchés financiers. EBC, un courtier financier mondial, a pour objectif d’aider les investisseurs à tirer le meilleur parti de ces opportunités. Pour cela, le groupe emploie une technologie de pointe pour offrir un accès de haute qualité et à faible coût aux marchés dans lesquels opèrent les grands acteurs financiers (banques, institutions). Pour faire simple, EBC aide les investisseurs à obtenir de meilleures transactions et à accéder aux grands marchés à faible coût.





La liquidité renforce les principaux indices dans un contexte de reprise mondiale

Le recalibrage des marchés boursiers mondiaux qui a lieu actuellement est motivé par plusieurs facteurs interconnectés : les nouveaux capitaux qui entrent dans le système, la résurgence de l’activité d’introduction en bourse et la série de corrections du marché qui réalignent les valorisations. Les marchés émergents, autrefois considérés comme des marchés à haut risque en raison de leur volatilité, bénéficient désormais de nouvelles modifications des régulations qui stimulent les rendements des investisseurs, notamment en matière de distribution de dividendes.

David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd, prévoyait déjà en juin que les marchés sous-évalués étaient sur le point de rebondir. « Le retour des valeurs constitue une force importante », avait alors déclaré Barrett, soulignant que les marchés sous pression étaient désormais mûrs pour les rendements des capitaux. Il avait également noté que les marchés émergents, soutenus par les nouvelles régulations en matière de dividendes, deviennent plus attractifs pour les investisseurs internationaux.

Au cours des derniers mois, ces prédictions se sont avérées vraies. Depuis début 2024 :

Les trois principaux indices boursiers américains (le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500) ont atteint de nouveaux sommets historiques depuis début 2024, grâce à de nouveaux investissements et à une confiance accrue des investisseurs.

Les marchés asiatiques, en particulier en Chine et à Hong Kong, connaissent leurs gains les plus importants depuis une décennie, ce qui les place au cœur de la croissance mondiale.

Pourquoi l’amélioration de la liquidité par EBC est importante

L’amélioration de la liquidité par EBC intervient à un moment opportun. Alors que les investisseurs du monde entier recherchent des actifs sous-évalués, EBC a renforcé sa capacité à offrir les coûts les plus faibles en matière de trading pour cinq indices boursiers principaux, et donne ainsi aux traders un avantage unique sur le marché.

Des écarts de taux plus serrés : Indice Dow Jones (U30USD) : Écart de taux réduit à 1,00, reflétant une réduction allant jusqu’à 70 %. Indice S&P 500 (SPXUSD) : Écart de taux réduit à 0,31, avec des réductions allant jusqu’à 64 %. Indice Nasdaq (NASUSD) : Écart de taux réduit à 0,70, avec des réductions allant jusqu’à 85 %, soit l’amélioration la plus significative. Indice Hang Seng (HSIHKD) : Écart de taux réduit à 6,50, pour atteindre une réduction allant jusqu’à 55 %. Indice China A50 (CNIUSD) : Écart de taux réduit à 6,00, soit une réduction de 14 %.

Un accès plus large : Que vous vous prêtiez au trading sur les marchés asiatiques, européens ou américains, EBC garantit que vous bénéficierez de ces améliorations qui permettront une économie de coût, quel que soit le fuseau horaire.





Le rôle d’EBC dans la mise en œuvre de ces réductions positionne le groupe parmi les institutions qui travaillent activement pour rationaliser l’accès au marché pour de très nombreux investisseurs.

Le rôle des introductions en bourse et des flux de capitaux mondiaux

Le capital mondial n’afflue pas simplement vers les actifs traditionnels. Une nouvelle vague d’introductions en bourse remodèle le paysage des investissements, offrant de nouvelles opportunités de croissance dans des secteurs allant de la fintech aux énergies renouvelables. Ces introductions en bourse, bien qu’axées sur des régions clés, attirent l’attention du monde entier, et captent des capitaux d’investisseurs qui souhaitent tirer profit des nouvelles tendances comme des tendances émergentes.

« Les attentes du marché en matière de baisse des taux d’intérêt ont révolutionné le paysage, » a déclaré Barrett, ajoutant que la montée des introductions en bourse dans le secteur de la fintech, en particulier, ne montre aucun signe de ralentissement. Alors que l’économie mondiale entre dans une nouvelle phase de politique monétaire, et que les banques centrales signalent une baisse des taux d’intérêt, les investisseurs parient désormais sur une croissance soutenue dans ces secteurs innovants.

Ainsi, l’amélioration de la liquidité des principaux indices tels que le Nasdaq et le Hang Seng ne sont pas de simples mesures réactives ; il s’agit de mesures stratégiques prises par des institutions comme EBC pour se préparer à la prochaine vague d’activité sur le marché. Alors que de plus en plus de capitaux traversent les frontières, la liquidité devient essentielle pour des échanges efficaces et à faible coût. Les écarts de taux réduits et l’accès amélioré au marché rendent ces indices plus attractifs pour les investisseurs aussi bien institutionnels qu’individuels.

Ces évolutions surviennent à un moment où les marchés émergents sont de plus en plus considérés comme des piliers essentiels de la croissance mondiale, en particulier alors que les économies avancées doivent faire face à des pressions inflationnistes et une reprise économique lente. L’afflux de liquidités au niveau des principaux indices reflète une confiance plus large dans la résilience des marchés mondiaux et la promesse de rendements continus dans les mois à venir.

Les étapes suivantes pour les investisseurs : S’orienter à travers ce changement

Alors que le capital mondial recherche la croissance, la liquidité devient plus qu’une simple caractéristique technique : il s’agit d’un atout vital dans un monde où le temps et l’accès aux marchés sont essentiels. Cette période d’activité accrue pourrait bien définir la prochaine phase de la finance mondiale, phase dans laquelle l’agilité, la connaissance du marché et l’accès à la liquidité détermineront les gagnants et les perdants.

Les améliorations en matière de liquidité d’EBC Financial Group sur les principaux indices s’alignent sur les tendances plus larges du marché et fournissent aux investisseurs les outils nécessaires pour gérer efficacement ces changements. En réduisant les coûts et en garantissant la stabilité sur les marchés clés, EBC prépare le terrain pour que les investisseurs puissent saisir les opportunités sur les marchés mondiaux de demain.

Les investisseurs, en particulier ceux qui s’intéressent à l’appréciation du patrimoine à long terme, devraient donc rester vigilants. Les améliorations de liquidité auxquelles nous assistons aujourd’hui jettent les bases de futures opportunités de marché. Les acteurs qui comprennent ces changements et agissent en conséquence se trouveront bien positionnés dans un paysage financier mondial en évolution rapide.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group a rapidement établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney, les Îles Caïmans ainsi que sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans et EBC Financial Group (Australia), Pty Ltd, et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

EBC est le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, offrant des services spécialisés dans des régions telles que l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la Fondation pour les Nations Unies dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. EBC soutient, depuis février 2024, la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

