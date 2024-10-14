BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024

BOLLORÉ
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|10/10/2024
|FR0000039299
|6260
|5.89592
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|10/10/2024
|FR0000039299
|18002
|5.89256
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|10/10/2024
|FR0000039299
|6000
|5.89
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|10/10/2024
|FR0000039299
|134850
|5.89662
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2024
|FR0000039299
|1237
|5.9
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2024
|FR0000039299
|3000
|5.9
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2024
|FR0000039299
|1577
|5.9
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|11/10/2024
|FR0000039299
|3886
|5.9
|XPAR
|Total
|174812
|5.89614
|0
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:16:56
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-11009b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:16:56
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-11265b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:16:56
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-11521b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:16:56
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|100
|XPAR
|1110262-11777b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-12289b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-13313b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-13569b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-13825b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|891
|XPAR
|1110262-14337b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|109
|XPAR
|1110262-14593b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-14849b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|109
|XPAR
|1110262-15105b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|109
|XPAR
|1110262-15361b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|782
|XPAR
|1110262-15617b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|327
|XPAR
|1110262-15873b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-16129b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|11354
|XPAR
|1110262-16385b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-16641b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-16897b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-17153b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:22:28
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|657
|XPAR
|1110262-17409b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-17665b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-18177b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-18433b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-18945b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-19201b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-19457b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-19713b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-19969b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-20225b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:17
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|192
|XPAR
|1110262-20481b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|808
|XPAR
|1110262-20737b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-21249b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-21505b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|830
|XPAR
|1110262-21761b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|170
|XPAR
|1110262-22017b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|350
|XPAR
|1110262-22273b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|650
|XPAR
|1110262-22529b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-22785b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-23041b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-23297b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:37
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|176
|CCXE
|00561233281VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|278
|XPAR
|1110262-23553b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|722
|XPAR
|1110262-23809b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-24065b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-24321b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|412
|CCXE
|00561233319VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|412
|CCXE
|00561233320VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|824
|CCXE
|00561233321VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:23:53
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|176
|CCXE
|00561233322VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:24:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-24577b284
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/10/2024 09:24:30
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-24833b284
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