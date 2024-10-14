BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024

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BOLLORÉ

            
            
            
            
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024     
            
Présentation agrégée par jour et par marché          
            
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9410/10/2024FR00000392996260 5.89592 AQEU     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9410/10/2024FR000003929918002 5.89256 CCXE     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9410/10/2024FR00000392996000 5.89 TQEX     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9410/10/2024FR0000039299134850 5.89662 XPAR     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2024FR00000392991237 5.9 AQEU     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2024FR00000392993000 5.9 CCXE     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2024FR00000392991577 5.9 TQEX     
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9411/10/2024FR00000392993886 5.9 XPAR     
   Total174812 5.89614       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
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Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024      
            
Détail transaction par transaction          
            
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:16:56FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-11009b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:16:56FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-11265b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:16:56FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-11521b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:16:56FR00000392995.90 EUR100 XPAR1110262-11777b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-12289b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-13313b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-13569b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-13825b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR891 XPAR1110262-14337b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR109 XPAR1110262-14593b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-14849b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR109 XPAR1110262-15105b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR109 XPAR1110262-15361b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR782 XPAR1110262-15617b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR327 XPAR1110262-15873b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-16129b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR11354 XPAR1110262-16385b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-16641b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-16897b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-17153b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:22:28FR00000392995.90 EUR657 XPAR1110262-17409b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-17665b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-18177b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-18433b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-18945b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-19201b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-19713b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-19969b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:17FR00000392995.90 EUR192 XPAR1110262-20481b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-21249b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-21505b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR830 XPAR1110262-21761b284BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR170 XPAR1110262-22017b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR650 XPAR1110262-22529b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:30FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-23041b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:53FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-24065b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:23:53FR00000392995.90 EUR176 CCXE00561233322VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:24:30FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-24577b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:24:30FR00000392995.90 EUR562 XPAR1110262-25601b284BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/10/2024 09:28:36FR00000392995.90 EUR432 CCXE00561233897VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
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Tableau de déclaration des opérations de rachat d'actions BOLLORE SE du 07 10 2024 au 11 10 2024