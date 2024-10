Blue Diamond Resorts Recibe Multiples Premios Magellan por su Excelencia en Lujo e Inovación

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar que ha sido reconocido con cuatro prestigiosos Premios Magellan 2024, otorgados por Travel Weekly. Los premios de este año—un Oro y tres distinciones de Plata—destacan el compromiso de la compañía con la redefinición de la experiencia todo incluido, a través de soluciones pioneras en hospitalidad, excelencia en diseño e innovaciones centradas en el huésped, incluidas sus más recientes propiedades solo para adultos que establecen nuevos estándares en la industria.



"Creemos que cada momento que nuestros huéspedes pasan con nosotros debe sentirse extraordinario, y estos premios reflejan nuestra pasión por crear experiencias inolvidables", comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. "Estas distinciones son especialmente significativas porque reconocen los esfuerzos que hemos realizado para mejorar continuamente nuestras ofertas y elevar la experiencia de los huéspedes. Nuestros equipos han sobresalido, especialmente con nuestras recientes aperturas, donde han reforzado y ampliado nuestros conceptos únicos, asegurándose de que resuenen profundamente con nuestros huéspedes."

Entre los premios recibidos por Blue Diamond Resorts se encuentran:

Premio Magellan de Oro 2024:

Royalton Splash Riviera Cancun Centro de Convenciones, Experiencia MICE | Hospitalidad - Resort/Hotel de Negocios/Conferencias.





Premios Magellan de Plata 2024:

Royalton CHIC Antigua | Hospitalidad - Nuevo Resort/Hotel.

Pescari, Restaurante sobre el Agua en Royalton CHIC Antigua | Elementos de Hospitalidad - Lujo (Cinco Estrellas) - Diseño de Restaurante.

Hideaway at Royalton Blue Waters, Chairman Beach Walkout Swim Out Suite | Elementos de Hospitalidad - Lujo (Cinco Estrellas) - Suite Presidencial.





Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, recibió el máximo reconocimiento por su Centro de Convenciones, elogiado por sus excepcionales servicios MICE y por ofrecer un espacio sofisticado y de última tecnología, diseñado para viajeros de negocios y conferencias que buscan una experiencia premium en el Caribe. Mientras tanto, Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, la incorporación más reciente al portafolio de Blue Diamond Resorts, fue celebrado como una entrada dinámica en el mercado de lujo todo incluido, combinando una vibrante vida nocturna con momentos de relajación a través de su concepto 'Party Your Way'. El exclusivo restaurante Pescari Overwater, único en la región, también captó la atención por su impresionante diseño y su ambiente de alta cocina.

Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, fue reconocido por su Chairman Beach Walkout Swim Out Suite, un máximo exponente de lujo que ofrece acceso directo a la playa y servicios cuidadosamente seleccionados, estableciendo un nuevo referente en experiencias opulentas para los huéspedes.

A medida que los Premios Magellan celebran la excelencia en toda la industria de los viajes, Blue Diamond Resorts se enorgullece de ser reconocido por sus contribuciones y su dedicación a crear experiencias que elevan el viaje de cada huésped.

Para más información sobre Blue Diamond Resorts y sus propiedades galardonadas, visite bluediamondresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9266dbd4-01c9-45ec-8fbc-3fabe7de2f6d