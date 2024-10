L’automatisation cloud-native de Mavenir remporte le prix Network X pour la solution cloud la plus innovante

PARIS, 14 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, pionnier de l’infrastructure réseau cloud-native, a été reconnu comme un leader mondial de l’innovation dans le domaine des télécommunications, en remportant le prestigieux prix Network X 2024 dans la catégorie « Most Innovative Cloud Product » (Solution cloud la plus innovante). Cette reconnaissance témoigne de l’excellence de Mavenir dans la fourniture de solutions d’automatisation cloud-native de pointe aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM). En poursuivant sur sa lancée, Mavenir complète ainsi son impressionnant palmarès, ayant déjà reçu le prix Network X 2023 dans la catégorie « Outstanding Automation Solution in Open RAN » (Solution d’automatisation exceptionnelle dans le domaine de l’Open RAN).



Ce prix récompense la solution réseau basée sur le cloud ayant permis la plus grande évolution des performances du réseau pour les ORM. Les juges du prix Network X ont évalué la solution d’automatisation 5G cloud-native de Mavenir sur la base de cinq critères clés. Le jury a évalué la solution de Mavenir en fonction de son niveau d’innovation, de l’impact de la technologie cloud sur les performances du réseau, de la rapidité et de la rentabilité du déploiement, de l’efficacité opérationnelle, ainsi que de la pertinence et de l’efficacité démontrées par des études de cas réels. Cette récompense confirme le leadership de Mavenir dans l’automatisation des déploiements de réseaux 5G cloud-native, permettant aux opérateurs de réseaux mobiles d’accélérer la mise sur le marché et de réduire le coût total de possession (TCO).

La solution d’automatisation cloud-native de Mavenir permet aux ORM d’accélérer leur transition vers la 5G. La solution permet de garantir l’automatisation et l’orchestration de bout en bout du déploiement et de la gestion du cycle de vie des logiciels de fonctions réseau, permettant ainsi un déploiement plus rapide du réseau, une flexibilité accrue et une mise à l’échelle sans faille. Les fonctionnalités d’automatisation complètes de Mavenir incluent l’automatisation de l’infrastructure, l’automatisation de la plateforme cloud, l’automatisation des fonctions réseau et l’automatisation du pipeline CI/CD. La solution permet de rationaliser à la fois le déploiement initial au premier jour des fonctions réseau cloud-natives (CNF) et les opérations de gestion du cycle de vie au deuxième jour, y compris les mises à niveau et les rétrocessions.

Bejoy Pankajakshan, Directeur de la technologie et de la stratégie chez Mavenir a déclaré : « Notre solution simplifie et accélère le déploiement des réseaux et des services, offrant une voie rentable vers la 5G. En réduisant les délais, les coûts et les besoins en ressources, nos clients peuvent rapidement mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités et innovations, et rester en tête d’un marché en constante évolution. »

Les prix Network X récompensent les avancées et le leadership dans le secteur mondial des télécommunications, par le biais de projets et d’initiatives qui célèbrent l’innovation, la collaboration et la durabilité.

Notes à l’attention des rédacteurs :

Automatisation cloud-native — Mavenir

Lauréats du prix Network X 2024

Prix Network X 2023 : La solution d’automatisation de réseau cloud-native et le contrôleur intelligent Open RAN (O-RIC) de Mavenir remportent le prix de la « Outstanding Automation Solution in Open RAN » (Solution d’automatisation exceptionnelle dans le domaine de l’Open RAN) lors des prix Network X 2023 — Mavenir

Prix Network X 2022 : Mavenir remporte les prix « Outstanding CORE Network Solution » (Solution exceptionnelle pour le réseau CORE) et « Outstanding Open RAN Solution » (Solution exceptionnelle dans le domaine de l’Open RAN) lors des prix Network X — Mavenir

À propos de Network X :

Le salon Network X, organisé du 8 au 10 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, est le seul événement qui rassemble les secteurs de la téléphonie fixe et mobile dans le but d’établir des liens et de créer des modèles commerciaux, des cadres et des approches permettant de monétiser les segments B2B et grand public grâce à l’IA et aux réseaux 5G et à fibre optique basés sur le cloud.

Network X attire un public mondial de plus de 5 000 professionnels chevronnés de l’infrastructure et des services de réseau, issus d’entreprises de télécommunications, de fournisseurs de premier plan, d’organismes industriels, de gouvernements, d’analystes et de médias, dont plus de 1 500 opérateurs. Le salon 2024 abordera les défis et les changements actuels de l’industrie à travers cinq thèmes clés : Fibre, Réseaux et services Wi-Fi, Transport optique, Réseaux mobiles et Services mobiles.

À propos de Mavenir

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27577da1-f134-4ab5-be3f-76c08e051304