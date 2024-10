Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

マベニア (Mavenir) のクラウドネイティブ自動化がネットワークX (Network X) の最も革新的なクラウド製品賞 (Award for Most Innovative Cloud Product) を受賞

マベニアの業界をリードするクラウドネイティブ自動化により、サービス展開時間が最大92%短縮され、ネットワーク展開と運用における手作業が最大80%削減

October 14, 2024 14:29 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.