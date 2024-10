Cloud-Native Automation da Mavenir Recebe o Prêmio Network X de Produto de Nuvem mais Inovador

PARIS, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, pioneira em infraestrutura de rede nativa na nuvem, foi reconhecida como líder global em inovação de telecomunicações, com o Prêmio 2024 Network X de Produto de Nuvem Mais Inovador. Este prêmio confirma a excelência da Mavenir no fornecimento de soluções de ponta de automação nativa em nuvem para operadoras de redes móveis (MNOs). A Mavenir adiciona este prêmio ao seu impressionante histórico, tendo recebido anteriormente o Prêmio Network X de 2023 de Melhor Solução de Automação em Open RAN.



O prêmio homenageia o produto de rede baseado em nuvem que proporcionou a maior mudança no desempenho das redes para as MNOs. Os juízes do Prêmio Network X avaliaram a solução de automação 5G nativa em nuvem da Mavenir com base em cinco critérios principais. Os juízes avaliaram a solução da Mavenir quanto ao seu nível de inovação, impacto da tecnologia em nuvem no desempenho da rede, tempo e eficiência de custo da implantação, eficiência operacional, e relevância e eficácia demonstradas por meio de estudos de caso do mundo real. Esse reconhecimento solidifica a liderança da Mavenir na automação de implantações de redes 5G nativas da nuvem, capacitando as MNOs a acelerar o time-to-market e reduzir o custo total de propriedade (TCO).

A Cloud-Native Automation da Mavenir capacita as MNOs a acelerar sua transição para 5G. A solução fornece automação e orquestração completa da implantação de software de funções de rede e gerenciamento do ciclo de vida, permitindo uma implantação de rede mais rápida, flexibilidade aprimorada e dimensionamento contínuo. Os recursos abrangentes de automação da Mavenir incluem automação de infraestrutura, automação de plataforma em nuvem, automação de funções de rede e automação de pipeline CI/CD. A solução simplifica a implantação inicial no primeiro dia das funções de rede nativas na nuvem (CNFs) e as operações de gerenciamento do ciclo de vida no segundo dia, incluindo atualizações e reversões.

Bejoy Pankajakshan, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir, "Nossa solução simplifica e acelera a implantação de redes e serviços, fornecendo um caminho econômico para o 5G. Com a redução dos requisitos de tempo, custo e recursos, nossos clientes podem implementar rapidamente novas inovações e recursos, mantendo-se à frente em um mercado em rápida evolução."

Os prêmios Network X mostram os avanços e a liderança em todo o setor global de telecomunicações com projetos e iniciativas que celebram a inovação, a colaboração e a sustentabilidade.

Notas aos Editores:

Cloud-Native Automation - Mavenir

2024 Network X Award Winners

Network X Awards 2023: Mavenir’s Cloud-Native Network Automation and Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) Win Outstanding Automation Solution in Open RAN Award at Network X 2023 - Mavenir

Network X Awards 2022: Mavenir Wins Outstanding CORE Network Solution and Outstanding Open RAN Solution at Network X Awards - Mavenir

Sobre a Network X:

A Network X, realizada entre 8 e 10 de outubro de 2024 na Paris Expo Porte de Versailles, é o único evento que reúne os mercados fixo e móvel para conexão e criação de modelos de negócios, estruturas e abordagens para monetizar segmentos B2B e de consumo com IA e redes de fibra e 5G habilitadas para nuvem.

A Network X atrai um público global de mais de 5.000 profissionais seniores de infraestrutura de rede e serviços de empresas de telecomunicações, fornecedores líderes, órgãos do setor, governos, analistas e mídia, incluindo mais de 1.500 operadoras. O evento de 2024 abordou os desafios e mudanças atuais do setor por meio de cinco temas principais: Fibra, Redes e Serviços Wi-Fi, Transporte Óptico, Redes Móveis e Serviços Móveis.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27577da1-f134-4ab5-be3f-76c08e051304