Mavenir 云原生自动化荣获 Network X 最具创新云产品奖

Mavenir 业界领先的云原生自动化将服务部署时间缩短高达 92%,减少高达 80% 的网络部署和运营人力

October 14, 2024 14:29 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.