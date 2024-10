Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

Mavenir 雲端原生自動化榮獲 Network X 最具創新性雲端產品獎

Mavenir 業界領先的雲端原生自動化可將服務部署時間縮短最多 92%,並為網絡部署和運作減少多達 80% 的所需人手。

October 14, 2024 14:29 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.