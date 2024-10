Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

Mavenir ร่วมมือกับ Intel เพื่อผสานการทำงาน AI ในซอฟต์แวร์ Open RAN เชิงพาณิชย์ของ Mavenir

บริษัทเดินหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพ TDD mMIMO โดยใช้โมเดล Beamforming ด้วย AI บนฮาร์ดแวร์ Intel-Xeon ที่ทำงานบนโปรเซสเซอร์

October 14, 2024 15:20 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.