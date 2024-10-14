Mavenir 携手英特尔 (Intel) 开展创新，将 AI 集成至其商用开放式 RAN 软件

新德里，印度, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为构建未来网络的云原生网络基础设施供应商，Mavenir 正在与英特尔合作，开发创新的 AI/ML (人工智能/机器学习) 开放式 RAN 解决方案，以解决影响用户体验质量的小区边缘问题。



Mavenir 与英特尔合作，在开放式 RAN 技术方面实现重大突破，展示了 AI 赋能的 TDD 32TRX 大规模多输入多输出 (MIMO) 解决方案。 该公司已成功将英特尔用于波束管理的 RAN AI 模型和 FlexRAN™ 参考软件与 Mavenir 商用 mMIMO vDU 软件集成，以提供更优的网络性能和用户体验。 英特尔 RAN AI 模型基于 3GPP 信道模型数据集进行训练，通过优化波束权重、方向和层数，实现了用户设备 (UE) 吞吐量的最大化。 Mavenir 和英特尔联合开发的解决方案旨在提升在挑战性无线环境中的性能，例如在小区边缘和高层建筑场景中，同时适用于 TDD 和 FDD 的部署方式。

Mavenir 首席技术和战略官 Bejoy Pankajakshan 强调了此次技术集成的重要意义：“Mavenir 与英特尔的最新合作，彰显了 AI/ML 在增强开放式 RAN 能力方面的巨大潜力，有望提高网络效率并改善用户体验。 将第三方创新的 AI/ML 算法与 Mavenir 先进的商用 RAN 软件套件相集成，开辟了许多激动人心的前景，这将加速创新步伐，并推进 5G 开放式 RAN 生态系统的成熟。 我们在开放式 RAN 行业的领先地位促成了变革性的合作伙伴关系，例如我们与英特尔的合作，为开发独特的解决方案铺平了道路，从而优化了网络性能，并惠及运营商和终端用户。”

“借助英特尔至强处理器集成的 AI 加速功能以及英特尔 vRAN AI 开发套件，运营商可使用现有的基于 CPU 的设备，执行多样化的 RAN AI 工作负载。”英特尔通信解决方案事业部副总裁兼总经理 Cristina Rodriguez 表示。 “我们与 Mavenir 的合作及演示彰显了 AI 在增强客户体验和为移动运营商带来竞争优势方面的重要潜力。”

在即将于 10 月 15 日至 18 日举办的印度移动通信大会 (#IMC2024) 上，英特尔将在 3 号展厅 3.3 号展位演示这一 AI 赋能的波束管理解决方案。

*Intel、Intel 标识和其他 Intel 标志是英特尔公司 (Intel Corporation) 或其子公司的商标。

关于 Mavenir：

如今，Mavenir 正利用云原生、AI 赋能的解决方案打造未来网络，这些解决方案在设计上注重环保，助力运营商实现 5G 的优势，并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为开放式 RAN 的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中实现自动化和货币化，为超过 120 个国家/地区的 300 多家通信服务供应商加速软件网络的转型，并服务于全球超过 50% 的订阅用户。 如需更多信息，请访问www.mavenir.com。

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com