Commercial Refrigeration Equipment Market to Witness Significant Growth with a CAGR of 5.1% from 2024 to 2034 Driven by Growing Demand in Food and Beverage Industries | Future Market Insights, Inc.

The Commercial Refrigeration Equipment Market plays a pivotal role in sectors like food and beverage, pharmaceuticals, and hospitality, where the preservation of perishable goods is essential. With the continuous evolution of consumer preferences towards fresh and frozen products, as well as advancements in cooling technology, the demand for energy-efficient and sustainable refrigeration solutions is increasing. This market includes equipment such as refrigerators, freezers, display cases, walk-in coolers, and refrigerated vending machines, all of which are essential for commercial applications across various industries.



Technological advancements, including IoT integration and smart energy management systems, are revolutionizing the sector, making it easier for companies to manage refrigeration units remotely and reduce energy consumption. Additionally, stringent food safety regulations and growing environmental concerns are encouraging the adoption of eco-friendly refrigerants and energy-efficient systems, which further bolster the market's growth.

Market Value and Growth Projections

The Commercial Refrigeration Equipment Market is poised for steady growth over the next decade, driven by the global demand for frozen and chilled food products and expanding retail and hospitality sectors. In 2024, the market is projected to be valued at USD 5,295.3 million, with expectations to reach USD 8,724.8 million by 2034, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1% over the forecast period. This upward trajectory is attributed to the increasing installation of refrigeration systems across supermarkets, convenience stores, restaurants, and food service providers globally.

The adoption of energy-efficient refrigeration equipment is expected to drive further market expansion. Many businesses are prioritizing equipment that can help them meet energy-saving regulations, reduce operational costs, and contribute to their sustainability goals. Moreover, innovations in refrigerants that comply with environmental standards are becoming a critical factor in equipment upgrades and new installations.

Countries Value CAGR (2024 to 2034) The USA 3.5% China 6.3% Canada 5.3% Germany 3.5% UK 3.9% India 7.9%

Prominent Drivers of the Commercial Refrigeration Equipment Market

Several key drivers are propelling the growth of the Commercial Refrigeration Equipment Market:

Rising Demand for Frozen and Chilled Foods: Consumer preferences are increasingly shifting toward frozen and ready-to-eat foods, which require proper refrigeration for preservation. This trend is driving the need for advanced refrigeration systems in supermarkets, hypermarkets, and convenience stores. Expansion of Retail and Food Service Sectors: The retail industry, particularly supermarkets, hypermarkets, and convenience stores, is expanding rapidly, especially in developing regions. Additionally, the growing number of restaurants, cafes, and food trucks also boosts the demand for commercial refrigeration equipment. Energy Efficiency and Eco-friendly Refrigerants: With rising environmental concerns, governments worldwide are implementing regulations on energy consumption and the use of refrigerants with high global warming potential (GWP). Manufacturers are responding with energy-efficient equipment and low-GWP refrigerants to meet these requirements. Technological Advancements: The integration of IoT and smart technologies in refrigeration equipment allows remote monitoring, better energy management, and predictive maintenance, enhancing the overall efficiency of commercial refrigeration units. This reduces operational costs and downtime, making it an attractive proposition for end-users. Stringent Food Safety Standards: The implementation of strict food safety regulations globally is pushing businesses to invest in reliable and advanced refrigeration systems to maintain product quality and meet regulatory compliance.

"Commercial refrigeration equipment is essential for maintaining optimal temperatures in food storage, ensuring the freshness and safety of perishable goods. These systems are widely used across industries like hospitality, retail, and healthcare, where efficient cooling is critical for operations. With advancements in technology, modern refrigeration units offer energy efficiency and improved performance, meeting the growing demands of commercial spaces." opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).





Challenges Faced by the Commercial Refrigeration Equipment Market

Despite the promising growth, the Commercial Refrigeration Equipment Market faces several challenges:

High Initial Costs: The cost of purchasing and installing advanced refrigeration equipment can be prohibitive for small and medium-sized enterprises (SMEs), particularly in emerging economies. The high initial investment required can slow down adoption rates among these businesses. Maintenance and Energy Costs: While energy-efficient refrigeration systems can lead to long-term savings, the maintenance of these systems can be expensive. Furthermore, businesses may face high energy costs if they continue to use outdated or inefficient equipment. Environmental Regulations: The stringent regulations regarding refrigerants with high GWP and energy consumption can pose a challenge for manufacturers who need to continually innovate to comply with changing standards. The transition to eco-friendly refrigerants also involves additional costs for businesses. Supply Chain Disruptions: Global supply chain disruptions, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic, have impacted the availability of raw materials and components used in manufacturing refrigeration equipment. This can delay production and increase costs.

Key Players

Daikin Industries Ltd

Dover Corporation

Panasonic Corporation

Illinois Tool Works Inc.

Carrier Corporation (UTC Climate)

Danfoss A/S

Blue Star Limited

Standex International Corporation

Electrolux AB

GEA Group AG

Hoshizaki Corporation

Whirlpool Corporation

Innovative DisplayWorks



Commercial Refrigeration Equipment Market Regional Analysis

The Commercial Refrigeration Equipment Market is witnessing growth across multiple regions, with some areas standing out due to specific market dynamics:

North America: The North American market is expected to experience robust growth due to the increasing demand for energy-efficient refrigeration systems, particularly in the U.S. and Canada. The presence of a large food retail industry and stringent environmental regulations will continue to drive the market in this region. The United States commercial refrigeration equipment industry is anticipated to expand at a CAGR of 3.90% through 2034. The industry is estimated to reach USD 8,049.70 million in 2024 and is projected to reach a valuation of USD 11,801.44 million by 2034 Europe: Europe holds a significant share of the global market, driven by the region's focus on sustainability and reducing energy consumption. Countries such as Germany, France, and the U.K. are adopting eco-friendly refrigerants and energy-efficient refrigeration solutions at a rapid pace. Asia Pacific: The Asia Pacific region is projected to witness the fastest growth during the forecast period, fueled by the expansion of the retail and foodservice sectors in countries like China, India, and Japan. The rising middle class, urbanization, and changing dietary preferences are key factors driving demand for commercial refrigeration equipment. Latin America and the Middle East & Africa: These regions are experiencing gradual market growth, driven by the expansion of food and beverage industries and increasing investment in cold chain infrastructure. However, the market in these regions faces challenges such as lower adoption of advanced technologies and economic constraints.



Key Segments of the Commercial Refrigeration Equipment Market

By Product Type:

The industry is divided into beverage refrigerators, freezers and refrigerators, transportation refrigerators, glass door merchandisers, display cases, beverage dispensers, refrigerated vending machines, ice machines, and ice cream machines.

By Application:

The segment is categorized into standard and customized capabilities.

The standard segment is further segregated into food services, food and beverage retail, food and beverage production, and distribution.

By Region:

Key countries of North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia Pacific and Middle East and Africa (MEA) have been covered in the report.

French Translation

Le marché des équipements de réfrigération commerciale joue un rôle central dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et l'hôtellerie, où la conservation des denrées périssables est essentielle. Avec l'évolution continue des préférences des consommateurs envers les produits frais et surgelés, ainsi que les progrès de la technologie du refroidissement, la demande de solutions de réfrigération économes en énergie et durables augmente. Ce marché comprend des équipements tels que les réfrigérateurs, les congélateurs, les vitrines, les chambres froides et les distributeurs automatiques réfrigérés, qui sont tous essentiels aux applications commerciales dans divers secteurs.

Les avancées technologiques, notamment l'intégration de l'IoT et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie, révolutionnent le secteur, permettant aux entreprises de gérer plus facilement les unités de réfrigération à distance et de réduire la consommation d'énergie. En outre, les réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et les préoccupations environnementales croissantes encouragent l'adoption de réfrigérants respectueux de l'environnement et de systèmes économes en énergie, ce qui renforce encore la croissance du marché.

Valeur marchande et projections de croissance

Le marché des équipements de réfrigération commerciale est sur le point de connaître une croissance régulière au cours de la prochaine décennie, stimulé par la demande mondiale de produits alimentaires surgelés et réfrigérés et par l'expansion des secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie. En 2024, le marché devrait être évalué à 5 295,3 millions USD , avec des prévisions pour atteindre 8 724,8 millions USD d'ici 2034, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision. Cette trajectoire ascendante est attribuée à l'installation croissante de systèmes de réfrigération dans les supermarchés, les supérettes, les restaurants et les prestataires de services alimentaires du monde entier.

L’adoption d’équipements de réfrigération économes en énergie devrait favoriser l’expansion du marché. De nombreuses entreprises privilégient les équipements qui peuvent les aider à respecter les réglementations en matière d’économie d’énergie, à réduire les coûts d’exploitation et à contribuer à leurs objectifs de durabilité. De plus, les innovations en matière de réfrigérants conformes aux normes environnementales deviennent un facteur essentiel dans les mises à niveau des équipements et les nouvelles installations.

Principaux moteurs du marché des équipements de réfrigération commerciale

Plusieurs facteurs clés stimulent la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale:

Demande croissante d'aliments surgelés et réfrigérés: les préférences des consommateurs se tournent de plus en plus vers les aliments surgelés et prêts à consommer, qui nécessitent une réfrigération adéquate pour leur conservation. Cette tendance entraîne un besoin de systèmes de réfrigération avancés dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité. Expansion des secteurs de la vente au détail et de la restauration: Le secteur de la vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité, connaît une croissance rapide, en particulier dans les régions en développement. De plus, le nombre croissant de restaurants, de cafés et de food trucks stimule également la demande d'équipements de réfrigération commerciale. Efficacité énergétique et réfrigérants écologiques: Face aux préoccupations environnementales croissantes, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations sur la consommation d'énergie et l'utilisation de réfrigérants à fort potentiel de réchauffement global (PRG). Les fabricants répondent à ces exigences en proposant des équipements à haut rendement énergétique et des réfrigérants à faible PRG. Progrès technologiques: L'intégration de l'IoT et des technologies intelligentes dans les équipements de réfrigération permet une surveillance à distance, une meilleure gestion de l'énergie et une maintenance prédictive, améliorant ainsi l'efficacité globale des unités de réfrigération commerciales. Cela réduit les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt, ce qui en fait une proposition attrayante pour les utilisateurs finaux. Normes strictes de sécurité alimentaire: La mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire à l’échelle mondiale pousse les entreprises à investir dans des systèmes de réfrigération fiables et avancés pour maintenir la qualité des produits et respecter la conformité réglementaire.



« Les équipements de réfrigération commerciale sont essentiels pour maintenir des températures optimales dans le stockage des aliments, garantissant ainsi la fraîcheur et la sécurité des denrées périssables. Ces systèmes sont largement utilisés dans des secteurs tels que l'hôtellerie, la vente au détail et les soins de santé, où un refroidissement efficace est essentiel aux opérations. Grâce aux progrès technologiques, les unités de réfrigération modernes offrent une efficacité énergétique et des performances améliorées, répondant aux demandes croissantes des espaces commerciaux », estime Nikhil Kaitwade, vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Défis rencontrés par le marché des équipements de réfrigération commerciale

Malgré une croissance prometteuse, le marché des équipements de réfrigération commerciale est confronté à plusieurs défis :

Coûts initiaux élevés: Le coût d’achat et d’installation d’équipements de réfrigération de pointe peut être prohibitif pour les petites et moyennes entreprises (PME), en particulier dans les économies émergentes. L’investissement initial élevé requis peut ralentir les taux d’adoption parmi ces entreprises. Coûts d'entretien et d'énergie: Si les systèmes de réfrigération économes en énergie peuvent générer des économies à long terme, leur entretien peut s'avérer coûteux. De plus, les entreprises peuvent être confrontées à des coûts énergétiques élevés si elles continuent d'utiliser des équipements obsolètes ou inefficaces. Réglementation environnementale: La réglementation stricte concernant les fluides frigorigènes à fort PRG et à forte consommation énergétique peut représenter un défi pour les fabricants qui doivent continuellement innover pour se conformer aux normes en constante évolution. La transition vers des fluides frigorigènes respectueux de l'environnement implique également des coûts supplémentaires pour les entreprises. Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment à la suite de la pandémie de COVID-19, ont eu un impact sur la disponibilité des matières premières et des composants utilisés dans la fabrication des équipements de réfrigération. Cela peut retarder la production et augmenter les coûts.

Acteurs clés

Daikin Industries Ltd

Société Dover

Société Panasonic

Illinois Tool Works Inc.

Carrier Corporation (Climat UTC)

Danfoss A/S

Blue Star Limitée

Société Standex International

Electrolux AB

Groupe GEA SA

Société Hoshizaki

Société Whirlpool

DisplayWorks innovant



Analyse régionale du marché des équipements de réfrigération commerciale

Le marché des équipements de réfrigération commerciale connaît une croissance dans plusieurs régions, certaines zones se distinguant en raison d'une dynamique de marché spécifique :

Amérique du Nord: Le marché nord-américain devrait connaître une forte croissance en raison de la demande croissante de systèmes de réfrigération à haut rendement énergétique, notamment aux États-Unis et au Canada. La présence d'un important secteur de la vente au détail de produits alimentaires et des réglementations environnementales strictes continueront de stimuler le marché dans cette région. Europe: L'Europe détient une part importante du marché mondial, portée par l'accent mis par la région sur le développement durable et la réduction de la consommation d'énergie. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni adoptent à un rythme soutenu des réfrigérants respectueux de l'environnement et des solutions de réfrigération économes en énergie. Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'expansion des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'essor de la classe moyenne, l'urbanisation et l'évolution des préférences alimentaires sont des facteurs clés qui stimulent la demande d'équipements de réfrigération commerciale. Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique: ces régions connaissent une croissance progressive du marché, tirée par l'expansion des industries agroalimentaires et des boissons et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid. Cependant, le marché de ces régions est confronté à des défis tels qu'une faible adoption des technologies de pointe et des contraintes économiques.

Principaux segments du marché des équipements de réfrigération commerciale

Par type de produit:

L'industrie est divisée en réfrigérateurs à boissons, congélateurs et réfrigérateurs, réfrigérateurs de transport, présentoirs à portes vitrées, vitrines, distributeurs de boissons, distributeurs automatiques réfrigérés, machines à glace et machines à crème glacée.

Par application:

Le segment est classé en capacités standard et personnalisées.

Le segment standard est ensuite subdivisé en services de restauration, vente au détail d'aliments et de boissons, production et distribution d'aliments et de boissons.

Par région:

Les principaux pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe occidentale, d’Europe de l’Est, d’Asie de l’Est, d’Asie du Sud-Pacifique et du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) ont été couverts dans le rapport.

