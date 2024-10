Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen van

BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, werd Umicore onlangs op de hoogte gebracht door:

BlackRock, Inc. achtereenvolgens de statutaire drempel van 3% voor directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten heeft overschreden, eerst naar beneden op 9 oktober 2024 en vervolgens naar boven op 10 oktober 2024.





Het totale bezit van directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten van BlackRock, Inc. bedraagt nu 3,03 %.





Samenvatting van alle transacties:

BlackRock, Inc.





Datum van drempeloverschrijding Datum van kennisgeving Directe stemrechten na de transactie Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 9 oktober 2024 10 oktober 2024 2,39 % 0,49 % 2,88 % 10 oktober 2024 11 oktober 2024 2,53 % 0,49 % 3,03 %





Inhoud van de kennisgevingen van BlackRock, Inc.:

De meest recente kennisgeving bevat de volgende elementen:

Datum van kennisgeving: 11 oktober 2024

Datum van drempeloverschrijding: 10 oktober 2024

Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkwaardige financiële instrumenten: 3%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten





De vorige kennisgeving bevat de volgende elementen:

Datum van kennisgeving: 10 oktober 2024

Datum van drempeloverschrijding: 9 oktober 2024

Onderschreden drempel van directe stemrechten + gelijkwaardige financiële instrumenten: 3%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten





De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.





Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologiegroep. De onderneming legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise rond materiaalkunde, chemie en metallurgie een echt verschil maakt. Haar activiteiten zijn opgedeeld in vier Business Groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke Business Group is onderverdeeld in marktgerichte business units, die technologisch geavanceerde materialen en oplossingen bieden die essentieel zijn voor het dagelijkse leven.

Umicore haalt het merendeel van haar inkomsten uit materialen voor schone mobiliteit en uit recyclage. De hoofddoelstelling van Umicore bestaat erin duurzame waarde te creëren. Dat doel is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo haar missie te verwezenlijken: materialen voor een beter leven.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn verspreid over de hele wereld. Met haar ongeveer 12.000 medewerkers wil ze optimaal voldoen aan de behoeften van haar internationale klanten. De Groep heeft in de eerste jaarhelft van 2024 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,8 miljard gegenereerd (omzet van € 7,4 miljard).