Cytosurge und Lexogen gehen Partnerschaft ein, um die Sequenzierung von lebenden Zellen voranzutreiben

ZÜRICH, Schweiz und WIEN, Österreich, Oct. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytosurge AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Einzelzellmanipulation, und Lexogen, ein Pionier auf dem Gebiet der RNA-Sequenzierung, haben ihre Partnerschaft bekannt gegeben, um die Sequenzierung von lebenden Zellen (Live-seq) voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die FluidFM® OMNIUM-Plattform von Cytosurge mit dem LUTHOR HD-Kit von Lexogen integriert, um einen optimierten Workflow zu bieten, der die Lebensfähigkeit der Zellen erhält und die Sequenzierung von lebenden Zellen für Forschende leichter zugänglich und skalierbar macht. Um weitere Einzelheiten zu erhalten, laden Sie den gemeinsamen Anwendungshinweis herunter.



Live-seq ist eine bahnbrechende Technologie, die an der ETH Zürich und der EPFL in der Schweiz entwickelt wurde und die Sequenzierung des Transkriptoms einer Zelle ermöglicht, während die Zelle am Leben bleibt. Dies stellt einen Paradigmenwechsel gegenüber herkömmlichen Methoden dar, bei denen Zellen während der Probenahme abgetötet werden, und bietet neue Möglichkeiten für dynamische, zeitaufgelöste transkriptomische Studien. Die FluidFM®-Technologie von Cytosurge ermöglicht eine schonende Extraktion von Zytoplasmabiopsieproben, ohne die Zelle zu schädigen. Extrem geringe RNA-Mengen (typischerweise <1 pg) in solchen Biopsieproben erfordern eine außergewöhnlich empfindliche RNA-Seq-Bibliotheksvorbereitung. Hier zeichnet sich das LUTHOR HD-Kit von Lexogen aus. LUTHOR weist Tausende von Genen in RNA-Mengen von nur 0,15 pg nach – was weit unter dem Gesamt-RNA-Gehalt einer Zelle liegt – und ist damit ideal für Live-seq.

Den Fortschritt auf dem Weg zu skalierbaren und umfassenden Live-seq-Lösungen vorantreiben

Die Partnerschaft zielt darauf ab, einen skalierbaren, benutzerfreundlichen Workflow für Live-seq bereitzustellen, der es Forschenden ermöglicht, die Transkriptome einzelner Zellen im Laufe der Zeit zu analysieren, Veränderungen der Genexpression in lebenden Zellen zu verfolgen, ohne deren natürliche Prozesse zu stören, und der möglicherweise zu Durchbrüchen in der Zellbiologie und der therapeutischen Entwicklung führen kann.

„Die Partnerschaft mit Lexogen ist ein entscheidender Schritt, um unsere Mission, eine präzise Einzelzellanalyse zu ermöglichen, voranzutreiben“, so Pascal Behr, Ph.D., CEO von Cytosurge. „Die Kombination unserer FluidFM®-Technologie mit dem hochempfindlichen Bibliotheksvorbereitungskit von Lexogen ermöglicht es uns, eine umfassende End-to-End-Lösung für Live-seq zu liefern, die neue Wege in der Transkriptomforschung eröffnet.“

Die LUTHOR HD-Technologie von Lexogen nutzt die THOR®-Amplifikation und gewährleistet somit zuverlässige Ergebnisse auch bei minimalem RNA-Input. In Kombination mit FluidFM zur Entnahme von RNA-haltigen Biopsieproben aus lebenden Zellen können Forschende komplexe zelluläre Prozesse mit einer bisher unerreichten Empfindlichkeit analysieren. „Diese Partnerschaft eröffnet neue Möglichkeiten, um zu verfolgen, wie sich einzelne Zellen im Laufe der Zeit verändern, insbesondere in Bereichen wie der Krebsforschung, wo subtile Veränderungen in Zellpopulationen erhebliche Auswirkungen haben können“, so Filippo Passardi, Ph.D., Produktmanager bei Lexogen.

Cytosurge und Lexogen können bereits vielversprechende Ergebnisse vorweisen, die zeigen, dass mit LUTHOR HD hochwertige Transkriptomdaten aus Biopsieproben generiert werden können, die mit der FluidFM®-OMNIUM-Plattform gewonnen wurden. „Diese Partnerschaft erweitert nicht nur unser Angebot, sondern hat das Potenzial, die Transkriptomforschung zu revolutionieren“, ergänzte Dario Ossola, Ph.D., Produktmanager bei Cytosurge.

Künftige Entwicklungen

Die Zusammenarbeit wird sich auf die Analyse weiterer Zelltypen und die Erweiterung des Live-seq-Workflows zur Unterstützung mehrerer Zeitpunkte konzentrieren. Beide Unternehmen sind bestrebt, diese Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und Laboren in aller Welt eine erschwingliche, skalierbare Lösung zu bieten.

Über Cytosurge

Cytosurge AG entwickelt innovative Lösungen unter Verwendung der FluidFM®-Technologie für die Einzelzellmanipulation. Ihre Plattform kombiniert Mikrofluidik und Kraftrückkopplung und ermöglicht so feine Zellinteraktionen, die das Verständnis zellulärer Prozesse verbessern. Mit über 120 weltweit installierten FluidFM®-Systemen ist Cytosurge führend in der Einzelzellforschung.

Über Lexogen

Lexogen ist ein führendes Unternehmen im Bereich der RNA-Sequenzierung und bietet innovative Lösungen für die Transkriptomforschung. Seine Produkte sind auf die Anforderungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugeschnitten und bieten End-to-End-Lösungen, die hochwertige und zuverlässige Ergebnisse liefern. Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von Cytosurge und Lexogen.

