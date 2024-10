Cytosurge et Lexogen s’associent pour faire progresser le séquençage des cellules vivantes

ZURICH, Suisse et VIENNE, Autriche, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytosurge AG, un leader dans la manipulation des cellules uniques, et Lexogen, pionnier des solutions de séquençage de l’ARN, ont annoncé leur partenariat pour faire progresser le séquençage des cellules vivantes (Live-seq). La collaboration intègre la plateforme OMNIUM FluidFM® de Cytosurge avec le kit LUTHOR HD de Lexogen, pour offrir un flux de travail simplifié qui préserve la viabilité cellulaire, rendant ainsi le séquençage des cellules vivantes plus accessible et adaptable pour les chercheurs. Pour plus de détails, téléchargez la note d’application partagée.



Le Live-seq est une technologie révolutionnaire développée à l’ETH Zurich et à l’EPFL en Suisse, et qui permet de séquencer le transcriptome d’une cellule tout en la maintenant en vie. Cela représente un changement de paradigme par rapport aux méthodes traditionnelles qui tuent les cellules lors de l’échantillonnage, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour des études transcriptomiques dynamiques et temporelles. La technologie FluidFM® de Cytosurge permet l’extraction en douceur de biopsies cytoplasmiques sans endommager la cellule. Des quantités extrêmement faibles d’ARN (généralement <1 pg) dans ces biopsies nécessitent une préparation de bibliothèque ARN-Seq exceptionnellement sensible, ce qui est précisément le domaine d’excellence du kit LUTHOR HD de Lexogen. LUTHOR détecte des milliers de gènes à partir de quantités d’ARN aussi faibles que 0,15 pg - bien en dessous du contenu total en ARN d’une cellule - et est donc idéal pour le Live-seq.

Avancées vers des solutions complètes et évolutives de Live-seq

Le partenariat vise à fournir un flux de travail évolutif et facile à utiliser pour le Live-seq, permettant aux chercheurs d’analyser les transcriptomes de cellules individuelles au fil du temps, de suivre les changements d’expression génique dans des cellules vivantes sans perturber leurs processus naturels, et potentiellement conduire à des percées en biologie cellulaire et en développement thérapeutique.

« S’associer avec Lexogen est une étape cruciale dans l’avancement de notre mission de fournir des analyses précises des cellules uniques », a déclaré Pascal Behr, Ph.D., PDG de Cytosurge. « La combinaison de notre technologie FluidFM® et du kit de préparation de bibliothèques ultra-sensible de Lexogen nous permet de proposer une solution complète et intégrée pour le Live-seq, ouvrant de nouvelles perspectives dans la recherche transcriptomique. »

La technologie LUTHOR HD de Lexogen utilise l’amplification THOR®, garantissant des résultats fiables même avec un apport minimal d’ARN. Lorsqu’elle est combinée avec FluidFM pour collecter des biopsies contenant de l’ARN à partir de cellules vivantes, elle permet aux chercheurs d’analyser des processus cellulaires complexes avec une sensibilité sans précédent. « Ce partenariat ouvre de nouvelles possibilités pour suivre comment les cellules individuelles évoluent dans le temps, notamment dans des domaines comme la recherche sur le cancer, où des changements subtils dans les populations cellulaires peuvent avoir des implications significatives », a déclaré Filippo Passardi, Ph.D., chef de produit chez Lexogen.

Cytosurge et Lexogen partagent déjà des résultats prometteurs démontrant la génération de données transcriptomiques de haute qualité en utilisant LUTHOR HD sur des biopsies collectées via la plateforme FluidFM® OMNIUM. « Ce partenariat ne se contente pas de faire progresser nos offres, mais a le potentiel de révolutionner la recherche transcriptomique », a ajouté Dario Ossola, Ph.D., chef de produit chez Cytosurge.

Développements futurs

La collaboration se concentrera sur l’analyse de davantage de types de cellules et l’expansion du flux de travail Live-seq afin de couvrir plusieurs points temporels. Les deux entreprises sont déterminées à rendre cette technologie disponible pour un public plus large, en fournissant une solution abordable et évolutive pour les laboratoires du monde entier.

À propos de Cytosurge

Cytosurge AG développe des solutions innovantes en utilisant la technologie FluidFM® pour la manipulation des cellules uniques. Leur plateforme combine microfluidique et retour de force, permettant des interactions cellulaires délicates qui améliorent la compréhension des processus cellulaires. Avec plus de 120 systèmes FluidFM® installés dans le monde, Cytosurge est à l’avant-garde de la recherche sur les cellules uniques.

À propos de Lexogen

Lexogen est un leader dans le séquençage de l’ARN, fournissant des solutions de pointe pour la recherche transcriptomique. Leurs produits sont conçus pour répondre aux besoins de la communauté scientifique, offrant des solutions intégrées qui garantissent des résultats fiables et de haute qualité. Pour plus d’informations, visitez les sites web de Cytosurge et de Lexogen.

Contacts

Cytosurge AG

Lexogen

