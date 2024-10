Prima Solutions complète son offre avec la sortie du logiciel Prima Distribution pour la configuration intuitive de parcours de souscription assurance

L’éditeur de logiciels Prima Solutions ajoute une nouvelle brique à sa gamme de produits à destination du marché de l’assurance avec le lancement du logiciel Prima Distribution pour la configuration intuitive des parcours de souscription. Grâce à sa prise en main immédiate et à sa conception native pour le secteur de l’assurance, le logiciel contribue à l’accélération de la mise sur le marché des nouvelles offres.

Répondre à un enjeu stratégique

Pour les professionnels de l’assurance, le parcours de souscription représente une étape importante car il constitue souvent le point de départ de la relation avec l’assuré. La demande de devis est ainsi l’occasion de faire une première bonne impression et de se distinguer de la concurrence par une expérience utilisateur unique avant une potentielle conversion du prospect en client. Les assureurs accordent donc un soin tout particulier au développement de parcours facilement accessibles, personnalisés et entièrement digitalisés. Qu’ils s’appuient sur des solutions développées en interne ou des logiciels du marché, les fonctionnalités attendues comprennent la configuration des étapes, des écrans et des enchaînements ainsi que la possibilité de faire rapidement des mises à jour, mais aussi la génération de synthèses financières, la signature électronique des devis, sans oublier le paramétrage de questions conditionnées ou de calculs complexes.

« Le parcours de souscription est un enjeu stratégique car c’est le levier principal pour l’acquisition de nouveaux adhérents », explique Laurent Niewiadomski, directeur général de Prima Solutions. « En tant qu’éditeur de logiciels pour le secteur des assurances, nous nous devions d’apporter une réponse à cette problématique. Certains de nos clients travaillent déjà sur l’outil. Les parcours de souscription déployés à l’aide de Prima Distribution sont optimisés et participent à rendre l’offre des assureurs claire et attractive. L’expérience utilisateur s’en trouve plus agréable et la satisfaction client est améliorée ce qui favorise aussi bien les nouvelles ventes que la fidélisation. »

Redonner de l’autonomie aux chefs de produits

L’un des principaux avantages de Prima Distribution est qu’il permet aux équipes métier de configurer des parcours en totale autonomie, sans nécessiter de compétences en développement. Les utilisateurs ont la liberté de définir le nombre d’étapes avant la signature, la disposition des différents écrans et leur charte graphique, les contrôles et conditions entre les champs à remplir ainsi que les enchaînements, les libellés et autres textes explicatifs.

Conçu par et pour les professionnels de l’assurance, Prima Distribution met également à disposition des chefs de produits une bibliothèque de composants pré-paramétrés qui leur fait gagner un temps précieux et facilite l’hypersonnalisation des parcours de souscription.

Une fois paramétrés, les parcours de vente peuvent être intégrés sur n’importe quel site web et application mobile pour les prospects ou sur les CRM et applications métiers existantes, exploités par les différentes forces de vente (agents, courtiers, grossistes et autres apporteurs) ou même déployés sur des plateaux de téléprospection.

Maîtriser toute la chaîne assurance

Laurent Niewiadomski le reconnaît : « Des solutions pour configurer des parcours, il en existe déjà. Mais adaptées au marché de l’assurance, c’est plus rare. Et directement intégrées à un moteur de tarification et à un back office de gestion, cela devient précieux ! Avec le développement de cette nouvelle offre, notre ambition était d’apporter une solution concrète à nos clients, rapide à déployer et facile à prendre en main. Avec Prima Distribution, nous couvrons aujourd’hui toute la chaîne assurance, tant en IARD qu’en assurance santé, prévoyance ou emprunteur : depuis la création du produit et de ses garanties jusqu’à la gestion des contrats et des sinistres en passant par le parcours de souscription et le selfcare. L’assuré se retrouve finalement au centre de notre offre logicielle (cf schéma ci-dessous) car c’est également sa place au sein de la stratégie de nos sociétés utilisatrices : tous nos efforts doivent finalement concourir à fidéliser les assurés et améliorer leur expérience client. »

Prima Solutions est partenaire de Reavie 2024 qui se déroulera à Cannes du 16 au 18 octobre. Laurent Niewiadomski et son équipe profiteront de cet évènement majeur du secteur de l’assurance pour présenter ce nouveau logiciel.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-complete-son-offre-avec-la-sortie-du-logiciel-prima-distribution-pour-la-configuration-intuitive-de-parcours-de-souscription-assurance