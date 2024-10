Stordata atteint la barre des 90 millions d’euros de chiffre d’affaires

Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, confirme son dynamisme en annonçant une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires pour son dernier exercice (mars 2024). Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la récente évolution du groupe, de l’entrée d’un nouvel actionnaire et du lancement d’un plan stratégique de grande envergure qui va permettre à l’entreprise d’accéder à de nouvelles opportunités en France comme à l’international.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion sécurisée des données : conseil, intégration, maintien en conditions opérationnelles, services managés, services Cloud, cybersécurité et formation. À ce jour, le groupe réunit 180 collaborateurs répartis sur six agences et travaille pour plus de 1000 clients ETI et grands comptes.

Une forte traction des activités Cloud et Ventes de Solutions

Sur son dernier exercice, Stordata a connu une très forte accélération de ses activités Cloud et vente de solutions. Cela s’explique notamment par l’évolution des usages et des demandes des clients qui cherchent à s’appuyer sur des partenaires experts qui sont en mesure de les accompagner dans leur transformation digitale sur des sujets d’excellence et stratégiques (solutions de sauvegarde, stockage S3, etc.). Ces caractéristiques ont notamment permis au groupe de conclure plus de dix contrats-cadres de grande envergure et de fidéliser sa base existante.

À noter également que les nombreux investissements orientés RSE ont permis à Stordata de se différencier, d’accompagner ses clients dans la mise en œuvre d’approches plus vertueuses sans nuire à la qualité ni à la performance.

Un développement soutenu à venir, porté par une croissance organique et des acquisitions

L’entrée d’un nouvel actionnaire chez Stordata en 2024 va permettre au groupe de réaliser des opérations de croissance externe à différents niveaux pour étendre sa présence sur son périmètre existant, développer de nouvelles offres et s’implanter sur de nouveaux pays en Europe. Dans ce contexte, un premier rapprochement vient d’être opéré auprès de Duonyx, une société spécialisée en sécurité et en gestion des données. L’ESN peut aussi compter sur ses capacités à accélérer sa croissance organique en proposant en proximité à ses clients des offres à très forte valeur ajoutée.

Sur les prochains mois, Stordata ambitionne aussi de recruter de nouveaux talents dans toutes ses agences et de continuer à investir massivement sur les sujets RSE, que ce soit pour ses clients ou son propre fonctionnement interne (préparation du passage d’agréments, etc.).

Joël THOUVENIN, Directeur général de Stordata « 2024 a été une année passionnante et structurante qui nous a permis de conforter notre modèle et de lancer nos nouvelles orientations. Nous pouvons aujourd’hui compter sur notre solide expertise et nos nouvelles ressources pour mener à bien notre stratégie de croissance et accompagner toujours mieux nos clients dans leurs projets. »