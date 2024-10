Die ICPO Foundation förderte durch einen Grant den globalen „Radiopharmaceutical Trial Finder“, entwickelt von WARMTH und Ancora.ai

Dieses bahnbrechende, KI-gestützte Tool zur globalen Studienfindung wird auf dem EANM-Kongress 2024 in Hamburg vom 20. bis 22. Oktober 2024 vorgestellt.

16. Oktober 2024 – Wiesbaden, Deutschland und Zürich, Schweiz. Radiopharmazeutika, ein schnell wachsendes medizinisches Gebiet, revolutionieren die Patientenversorgung durch innovative und präzise diagnostische und therapeutische Lösungen. Trotz ihres enormen Potenzials ist es aufgrund der schnellen Fortschritte und der Komplexität der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Konzepte eine Herausforderung, mit der sich ständig weiterentwickelnden Radiopharmazeutika-Forschung Schritt zu halten. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben WARMTH (World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy) und Ancora.ai mit Fördermitteln der ICPO Foundation zusammengearbeitet, um eine neuartige, KI-gestützte globale Plattform für Radiopharmazeutika-Studien zu entwickeln. Die Einführung des „Radiopharmaceutical Trial Finder“ wird mit einer Live-Demo auf dem renommierten Kongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2024 am ICPO Foundation-Stand S33 in Halle H, vom 20. bis 22. Oktober 2024, präsentiert.

Das Studienfinder-Tool kombiniert die fortschrittliche Technologie von Ancora.ai zur Verarbeitung klinischer Studiendaten mit wissenschaftlichen Beiträgen von WARMTH, der ICPO Foundation und führenden Radiopharmazeutika-Experten weltweit. Innerhalb weniger Minuten können Patienten und ihre Ärzte relevante Radiopharmazeutika-Studien für ihre spezifische Situation finden. Zusätzlich können Forscher und Praktiker das aktuelle Studienumfeld leicht verfolgen und neue Forschungstrends identifizieren, um globale Kooperationsmöglichkeiten zu entdecken. Durch die Zusammenführung von Patienten, Ärzten und Forschern fördert diese bahnbrechende Plattform die wissenschaftliche Zusammenarbeit und beschleunigt die Forschung, um innovative Behandlungen schneller auf den Markt zu bringen.

Der „Radiopharmaceutical Trial Finder“ ermöglicht eine globale Suche nach Studien in wichtigen klinischen Studienregistern. Echtzeit-Studieninformationen stammen von www.clinicaltrials.gov , ISRCTN, SAKK und ANZCTR-Studienregistern, und es werden noch weitere hinzukommen. Die fortschrittliche KI-gestützte Suchfunktion ermöglicht es Patienten, Ärzten und Forschern, Radiopharmazeutika-Studien nach Indikation, Radionuklid, Ziel, Strahlungsart und mehr zu durchsuchen. Der Studienfinder verbindet Nutzer mit einer umfassenden Datenbank klinischer Studien über internationale Grenzen hinweg, sodass Patienten relevante klinische Studien finden und die Zusammenarbeit zwischen Forschern gefördert wird.

Das gesamte Team ist den wissenschaftlichen Beratern der Plattform und ihren Beiträgen zur Entwicklung dieses Pionierprojekts dankbar, insbesondere: Dr. Cathy Cutler, Dr. Andrew Scott, Dr. Ken Herrmann, Dr. Michael Hofman, Dr. Kalevi Kairemo, Dr. Elcin Zan, Dr. Masha Maharaj und Bonnie Clarke.

Josh Mailman, Vorstandsmitglied von WARMTH, erklärte: „Eine solche Plattform wird die klinischen Studien grundlegend verändern, da sie nicht nur die Zugänglichkeit für Patienten erhöht, sondern auch eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördert.“

Danielle Ralic, CEO von Ancora.ai, freut sich über das innovative Projekt: „Dieses Tool stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Radiopharmazeutika-Gemeinschaft dar. Unser Ziel ist es, Barrieren bei der Entdeckung von Studien abzubauen und das Innovationstempo in diesem wichtigen Bereich zu beschleunigen.“

Odile Jaume, CEO der ICPO-Stiftung, äußerte ihre Begeisterung über diese äußerst wertvolle, patientenzentrierte Initiative, die durch einen ICPO Grant unterstützt wird: „Ein bedeutender Durchbruch wurde erzielt, der Krebspatienten auf der ganzen Welt neue Hoffnung bietet. Diese Zusammenarbeit zwischen Patienten, führenden internationalen Klinikern, Forschern und der ICPO Community hat ein leistungsstarkes Tool hervorgebracht, das Patienten die Möglichkeit eröffnet, sich besser zu informieren und Zugang zu lebensrettenden klinischen Studien zu erhalten. Wir sind stolz darauf, dass der ICPO Grant dies ermöglicht hat.“

Patienten, Ärzte und Forscher aus allen Regionen sind eingeladen, den „Radiopharmaceutical Trial Finder“ zu erkunden. Dieses globale, KI-gestützte Tool zur Suche nach klinischen Studien wird den Zugang zu Radiopharmazeutika-Studien vereinfachen und dadurch stärkere Verbindungen zwischen Patienten, klinischen Zentren und Forschern ermöglichen, um letztendlich die Ergebnisse zu verbessern und innovative Radiopharmazeutika-Behandlungen weltweit voranzutreiben.

Über WARMTH

Die „World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy“ (WARMTH) erweitert ihre Aktivitäten weltweit. WARMTH ist die einzige weltweite Organisation, die gegründet wurde, um die Verwendung von Radionuklid-Molekulartherapie und das relativ neue Paradigma der „Theranostik“ zu fördern. WARMTH ist eine freiwillige, gemeinnützige Organisation von Personen, die sich zu folgenden Zwecken zusammengeschlossen haben: (1) Förderung von Wissenschaft und Bildung in der therapeutischen Nuklearmedizin und Radiopharmazeutika-Therapie, einschließlich Dosimetrie, Behandlungsevaluierung, Strahlungsphysik, Strahlungsbiologie und Strahlenschutz zum Wohle der öffentlichen Gesundheit und der Menschheit. (2) Arbeiten an einem weltweiten Zugang zur Radionuklidtherapie durch Harmonisierung bewährter Verfahren. (3) Ausbildung von Fachleuten der Nuklearmedizin im Einsatz von Radionuklid-Therapien und Unterstützung der Forschung in diesem Bereich.

Media contact WARMTH – Wordl Association of Radiopharmaceuticals and Molecular Therapy

Josh Mailman

E-mail: josh@nextobject.com

Website: www.warmth.org

Über Ancora.ai

Die Mission von Ancora.ai besteht darin, den Zugang zu klinischen Studien zu verbessern, sodass alle Patienten die Möglichkeit haben, an diesen Behandlungen teilzunehmen. Ancora.ai setzt sich dafür ein, die Barrieren bei der Suche nach klinischen Studien zu verringern, mit seiner kostenlosen, digitalen Plattform zur Identifizierung klinischer Studien, die in Zusammenarbeit mit Patienten und wissenschaftlichen Experten entwickelt wurde. Die patientenzentrierte, KI-gestützte Plattform ermöglicht es Patienten und Ärzten, relevante klinische Studien innerhalb von Minuten zu finden, anstatt in Tagen.

Media Contact Ancora.at

Danielle Ralic, CEO Ancora.ai

Email: info@ancora.ai

Tel.: +17815583152

Website: www.ancora.ai

Über die ICPO Foundation

Die ICPO Foundation (International Centers for Precision Oncology Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Entrepreneuren nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einem One-size-fits-all-Ansatz hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur radiomolekularen Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Wandel zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk physischer, diagnostischer und therapeutischer Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die so genannte „ICPO Academy for Theranostics“ und der Standardisierung von Design und Prozessen basiert, die weltweit die beste klinische Praxis ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu stärken, indem sie sie in eine hochgradig integrative Gemeinschaft einbettet, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, indem sie es allen bedürftigen Patienten unabhängig von Land oder sozialem Status zugänglich macht. Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

Medienkontakt ICPO Foundation

Susanne Simon, Head of Communications & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation

Telefon: +49 172 8666093

www.icpo.foundation

