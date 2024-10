Interfor met fin à ses activités au Québec

BURNABY, British Columbia, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (« Interfor » ou la « Société ») (TSX : IFP) a annoncé aujourd’hui son intention de mettre fin à ses activités au Québec, ce qui mènera à la vente de ses trois installations manufacturières et à la fermeture de son bureau de Montréal. Cette initiative stratégique permettra de se concentrer sur les secteurs qui présentent le plus fort potentiel futur pour la Société.

Dans le cadre de son plan de sortie, Interfor a annoncé avoir conclu une entente définitive pour vendre ses scieries de Val-d'Or et de Matagami ainsi que son usine de réusinage Sullivan à Val-d'Or, ainsi que toutes les opérations forestières et commerciales associées, à Chantiers Chibougamau Ltée (« CCL »), une entreprise forestière privée de longue date basée au Québec.

Le prix d'achat est estimé à environ 30 millions de dollars en espèces, en fonction de la valeur d'éléments spécifiques du fonds de roulement au 30 juin 2024, qui sera sujette à des ajustements à la clôture en fonction du cours normal des affaires, plus la prise en charge de certains passifs par CCL. Aussi, Interfor et CCL concluront un contrat pluriannuel pour la fourniture de bois d'œuvre résistant aux contraintes mécaniques (« MSR ») à l'usine de produits de bois d'ingénierie I-Joist (« EWP ») d'Interfor à Sault Ste. Marie, en Ontario.

La vente n'inclut pas les dépôts de droits compensateurs ou antidumping liés au différend commercial en cours entre les États-Unis et le Canada sur le bois d'œuvre résineux. Tous les dépôts historiques de droits compensateurs et antidumping effectués jusqu'à la date de clôture seront conservés par Interfor. Le total des dépôts de droits compensateurs et antidumping liés aux facilités jusqu'au 30 juin 2024 s'élevait à environ 56 millions USD, hors intérêts.

Dans le cadre de son plan de sortie, Interfor a également annoncé son intention de fermer définitivement son bureau de Montréal dans les prochains mois, permettant ainsi la pleine réalisation des synergies associées à l'acquisition d'EACOM Timber Corporation par la Société annoncée en novembre 2021.

Interfor continuera de posséder et d'exploiter ses cinq scieries et son usine de produits de bois d'ingénierie I-Joist en Ontario, ainsi que ses deux scieries et son entreprise de gestion des forêts au Nouveau-Brunswick.

« Après avoir soigneusement examiné les options futures possibles pour nos opérations au Québec, nous croyons que la vente à CCL est la meilleure solution à long terme pour Interfor », a déclaré Ian Fillinger, président et chef de la direction. « La décision de nous retirer de nos opérations au Québec a été influencée par les récents événements qui ont limité la disponibilité de la fibre économique, notamment les incendies de forêt records en 2023. Cette cession nous permet de concentrer nos ressources sur nos scieries restantes de l'Est du Canada situées en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui sont bien positionnées avec un coût concurrentiel pour les matières premières et une combinaison de plus en plus intéressante de produits de bois d'œuvre d'épinette, de pin et de sapin. »

Les scieries de Val-d'Or et de Matagami ont une capacité de production combinée de 255 millions de pieds-planche par année, soit environ 5 % de la capacité totale d'Interfor à l'échelle de l'entreprise. Cependant, les scieries n'ont produit que 206 millions de pieds-planche de bois d'œuvre au cours des douze derniers mois terminés le 30 juin 2024, ce qui représente un taux d'utilisation d'environ 80 %. Depuis le début d'août 2024, les scieries fonctionnent à un taux d'utilisation d'environ 50 %.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.

Interfor prévoit de comptabiliser une charge de dépréciation au troisième trimestre 2024 liée à cette annonce.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Interfor.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales de la société, les conditions économiques et de marché, la demande de bois d'œuvre, le calendrier d'exploitation, les plans de production et d'autres informations qui ne sont pas des faits historiques. Un énoncé contient des informations prospectives lorsque la société utilise ce qu'elle sait et attend aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'avenir. Les déclarations contenant des informations prospectives dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la production, la capacité de production, les prix du bois d'œuvre, les projets d'investissement et de maintenance, et d'autres facteurs pertinents. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives contenues dans ce communiqué, et qu'il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué sont décrits dans le rapport de gestion annuel d'Interfor, sous la rubrique « Risques et incertitudes », qui est disponible sur www.interfor.com et sous le profil d'Interfor sur www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour formuler les informations prospectives dans ce rapport. Les facteurs matériels et les hypothèses utilisés pour élaborer les informations prospectives contenues dans ce rapport incluent la réalisation des conditions afférentes à la transaction décrite dans ce communiqué. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les attentes de la société à la date du présent communiqué. Interfor ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS D’INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle de bois d'œuvre d'environ 5,0 milliards de pieds-planche et offre une gamme diversifiée de produits de bois d'œuvre à des clients du monde entier. Pour plus d'informations sur Interfor, visitez notre site Web à l'adresse www.interfor.com.

