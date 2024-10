Genetec annonce de nouveaux outils performants pour aider les forces de l’ordre à partager en toute sécurité des données de véhicules et à accélérer les enquêtes

MONTRÉAL, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux professionnels des forces de l’ordre de collecter, gérer et partager facilement les preuves liées aux véhicules capturées par AutoVu CloudrunnerMC via le système de gestion des preuves numériques Genetec ClearanceMC.



Les officiers de police s’appuient généralement sur différents types de données pour mener une enquête, tels que des lectures de plaques d’immatriculation, des séquences vidéo ou d’autres preuves criminalistiques. Par le passé, partager ces preuves numériques avec les détectives et autres parties prenantes signifiait souvent les transférer physiquement via des clés USB ou les envoyer en pièces jointes d’un courriel. Ce processus prenait non seulement beaucoup de temps, mais présentait également un risque pour l’intégrité de la chaîne de conservation des preuves et la garantie de la confidentialité des données.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Genetec permet aux professionnels des forces de l’ordre de gérer et de partager en toute sécurité avec des partenaires internes et externes des données précises d’identification des véhicules –plaque d’immatriculation, couleur, type, marque et comportement du véhicule– ainsi que d’autres types de preuves. La possibilité de collaborer avec d’autres services de police, des procureurs, des avocats et des organisations privées permet d’accélérer les enquêtes et de s’assurer que les preuves essentielles sont accessibles en tout temps.

En plus de ces capacités de partage améliorées, les forces de l’ordre peuvent désormais centraliser toutes les preuves liées à une affaire sur une plateforme unique. Cela leur permet d’examiner et de gérer une grande variété de types de preuves – des données sur les véhicules et lectures RAPI aux vidéos, images, enregistrements audio, documents et détails de l’incident – au sein d’une seule application. Cette approche simplifie la gestion des preuves et permet aux enquêteurs d’examiner et de partager des fichiers provenant de différentes sources, accélérant et améliorant ainsi l’efficacité des flux de travail, sans compromettre la sécurité de leurs données.

La sécurité et la confidentialité des données restent primordiales dans le cadre de cette intégration. Cloudrunner et Clearance respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et de chiffrement, garantissant ainsi la confidentialité de toutes les informations tout en maintenant un historique des activités sécurisé. Les services de police ont ainsi l’assurance que les preuves sensibles sont toujours protégées. En outre, l’accès aux données est limité au personnel autorisé, ce qui permet aux enquêteurs de suivre toutes les activités et actions des utilisateurs dans le cadre d’une affaire, préservant ainsi l’intégrité de la chaîne de conservation des preuves.

« Notre objectif est de fournir aux forces de l’ordre des outils qui améliorent leurs capacités d’enquête tout en respectant les normes les plus strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données », déclare Larry Legere, directeur commercial, AutoVu, Genetec Inc. « Grâce à la possibilité de partager des données sur les véhicules via un système de gestion des preuves numériques, les forces de l’ordre peuvent centraliser toutes leurs preuves relatives à des véhicules dans une plateforme sécurisée, facilitant ainsi le partage et la collaboration en temps réel. Cela permet non seulement d’accélérer les enquêtes, mais aussi de gagner du temps et de réduire les coûts opérationnels. »

La nouvelle fonctionnalité de partage de preuves sera accessible à tous les clients Cloudrunner, sans licence supplémentaire. Après activation, les abonnés bénéficieront également d’un accès à toutes les fonctionnalités de Clearance pendant six mois. Elle sera disponible pour les clients nord-américains par l’intermédiaire des partenaires distributeurs Genetec accrédités à partir de novembre 2024.

La nouvelle fonctionnalité sera présentée lors de la conférence de l’International Association of Chiefs of Police (IACP) (du 19 au 22 octobre) sur le stand 1540. Pour plus d'informations sur l’intégration de Cloudrunner, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/partagez-en-toute-securite-des-preuves-de-cloudrunner-a-clearance.

