ALUS reçoit une aide financière de Coca-Cola pour soutenir la santé des bassins versants dans les collectivités du Canada

Ce milieu humide situé dans une ferme de l'Ontario fait partie de la collectivité ALUS Lambton et aide à recueillir et à retenir les eaux de ruissellement agricoles, à prévenir l'inondation des récoltes et à fournir un habitat pour les espèces indigènes. (photo : HuffMedia)

TORONTO, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ALUS, un organisme de bienfaisance qui soutient les solutions fondées sur la nature dans les collectivités locales, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 162 500 $ par The Coca-Cola Company au Canada afin de soutenir les efforts des collectivités en matière de solutions fondées sur la nature pour l'eau dans les régions où la compagnie exerce ses activités. Ce financement est essentiel pour aider les producteurs agricoles à mettre en œuvre des projets visant à améliorer la santé des bassins versants et à soutenir les systèmes d'approvisionnement en eau au Canada.

« ALUS est ravi de recevoir ce soutien de la part de The Coca-Cola Company », déclare Jill Weaver, directrice des partenariats d'ALUS. « L'engagement des parties prenantes et la gouvernance partagée sont au cœur du programme d'ALUS. Les activités menées par les collectivités et le réseau de producteurs agricoles qui bénéficient du programme d'ALUS cadrent parfaitement avec l'approche de The Coca Cola Company à l'égard des initiatives qui contribuent à la santé des bassins versants. »

Le financement soutiendra trois collectivités ALUS où Coca-Cola exerce ses activités : ALUS Rocky View (Alberta), ALUS Peel (Ontario) et ALUS Laurentides (Québec). Le financement aidera ces collectivités à étendre leur portée et à continuer à fournir des bienfaits écologiques, tels que de l'eau propre, aux municipalités avoisinantes.

« L'eau est une priorité pour notre compagnie car elle est essentielle aux collectivités que nous desservons et contribue à la création des marques emblématiques qui nous sont familières et que nous aimons », a déclaré Avi Yufest, directeur principal des affaires publiques, des communications et du développement durable chez The Coca-Cola Company au Canada. « Le Canada possède l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde et il est important que nous agissions de manière responsable pour préserver cette ressource essentielle. Nous sommes fiers de soutenir les agriculteurs canadiens qui protègent les bassins versants locaux grâce à notre investissement dans ALUS. »

Les producteurs agricoles participant à ALUS gèrent près de 42 000 acres d'écosystèmes de milieux humides au Canada et aux États-Unis. Les comités consultatifs de partenariat locaux (CCP) veillent à ce que les priorités écologiques et économiques locales soient au premier plan lors de la mise en œuvre des projets. Les collectivités comme les entreprises dépendent de la santé et de la disponibilité des ressources en eau.

Depuis 2020, en tant que membre à but non lucratif du CEO Water Mandate et de l'Alliance for Water Stewardship (en anglais seulement), ALUS vise à démontrer à quel point les agriculteurs, les éleveurs et les comités consultatifs de partenariat ALUS sont utiles pour assurer le réapprovisionnement en eau, la restauration et l'engagement des collectivités à l'égard des questions liées à l'eau.

ALUS est un leader dans la mobilisation des collectivités rurales pour relever les défis environnementaux locaux. À cette fin, ALUS et ses collectivités ont mis en œuvre des projets novateurs pour comprendre l'impact des solutions nature locales sur la santé des bassins versants.

ALUS génère des fonds à partir de diverses sources, publiques et privées, y compris les entreprises qui soutiennent le développement durable. Ces fonds sont déployés à travers l'organisation par l'entremise d'une structure de gouvernance axée sur le territoire qui est non prescriptive, responsable et intégrée. La force d'ALUS est de placer les collectivités au centre de l'activité agro-environnementale et de favoriser les possibilités de communication, de transfert de connaissances et de développement des compétences.



À propos d’ALUS

ALUS est une organisation caritative qui aspire à un avenir où tous les agriculteurs produisent non seulement des aliments et des fibres, mais aussi des services écosystémiques qui contribuent à résoudre les crises du climat et de la biodiversité. Grâce à son programme clés en main réalisé par les producteurs agricoles et piloté par les collectivités, ALUS travaille en collaboration avec 360 leaders communautaires dans 39 collectivités pour soutenir près de 1800 producteurs agricoles qui créent et entretiennent plus de 21 000 hectares de projets écologiques. Ces projets, tels que des bandes riveraines, des prairies indigènes et la plantation d’arbres et d’arbustes, aident à capturer le carbone, à maintenir la santé des lacs, des rivières et des ruisseaux, à fournir de la nourriture et des abris aux animaux, et à mieux préparer les collectivités aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses.

ALUS propose aux gouvernements, aux entreprises et aux fondations philanthropiques d’investir dans ces solutions climatiques fondées sur la nature sur les terres agricoles afin de générer des retombées positives sur le plan environnemental, économique et social dans leurs collectivités, un hectare à la fois.



Pour en savoir plus : ALUS.ca



À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une compagnie de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre compagnie est de rafraîchir le monde et de changer les choses. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portfolio de marques de boissons gazeuses au Canada comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'eau, de boissons sportives, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de jus, de produits laitiers à valeur ajoutée et de boissons végétales comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portfolio, qu'il s'agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des collectivités et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à créer des opportunités économiques pour les collectivités locales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn.