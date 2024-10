Journée mondiale de l’alimentation : Québec doit reconnaître le droit à l’alimentation

MONTRÉAL, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée mondiale de l’alimentation, le Collectif Vital, qui réunit les appuis de 740 partenaires, souhaite joindre sa voix à la mobilisation pour la reconnaissance du droit à l’alimentation du Regroupement des cuisines collectives du Québec.

Le droit à l’alimentation au Québec, une nécessité!

Hausse de l’insécurité alimentaire, augmentation des maladies chroniques liées à une alimentation de faible qualité, grande précarité du système alimentaire : ce sont des problématiques sur lesquelles le gouvernement du Québec se doit d’agir davantage.

« En tant que geste porteur du gouvernement, la reconnaissance du droit à l’alimentation viendrait garantir un accès digne à une alimentation adéquate pour l’ensemble de la population du Québec. », déclare Jessica Dufresne, chargée de projet droit à l’alimentation au Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ).

En plus de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire, le droit à l’alimentation est un levier qui permettrait de revoir le système alimentaire québécois afin qu’il puisse mieux subvenir à nos besoins alimentaires, et ce, dans le respect de l’environnement.

Une occasion à saisir pour le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), à travers la Politique bioalimentaire, s’est engagé à développer un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la santé.

« À l’aube du renouvellement de la Politique bioalimentaire, il apparaît essentiel que le droit à l’alimentation soit au cœur des priorités du ministre André Lamontagne. », soulève Charlène Blanchette, Dt.P., chargée de projets en politiques alimentaires au Collectif Vital.

Le droit à l’alimentation pour transformer stratégiquement le secteur bioalimentaire

Les aliments ne sont pas une simple marchandise : les décisions économiques en matière d’alimentation ont des impacts sur nos environnements alimentaires et, par ricochet, sur la santé de la population.

Alors qu’environ trois Québécois·es sur quatre sont d’avis qu’on ne doit pas financer des entreprises dont les produits alimentaires nuisent à la santé, trop souvent celles-ci obtiennent du financement publici.

« En reconnaissant le droit à l’alimentation, le gouvernement se doterait d’une cohérence gouvernementale afin que les décisions assurent l’accès à des aliments sains pour tous et toutes. », soutient Mme Blanchette.

« Il est temps de faire valoir nos droits. Rêvons ensemble d’un Québec où chaque personne, quel que soit son parcours ou son statut socioéconomique, bénéficie d’un accès digne à une alimentation qui respecte ses besoins, ses valeurs et la planète. », explique Mme Dufresne.

Pour en savoir plus sur le mouvement mené par le RCCQ sur le droit à l’alimentation : droitalimentation.org.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca.

*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

