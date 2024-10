Wawanesa accepte les demandes de subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés

WINNIPEG, Manitoba, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but d’aider la population canadienne à protéger les communautés contre la menace des feux incontrôlés, Wawanesa Assurance offre 150 000 $ en subventions pour la prévention des feux incontrôlés en partenariat avec Intelli-feu Canada et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC). La date limite pour présenter une demande de subvention est le 29 novembre 2024.



Cette initiative fait partie de l’engagement de Wawanesa visant à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes dans le cadre du programme Champions du climat Wawanesa, qui fournit deux millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Les subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés permettront de verser jusqu’à 15 000 $ à 10 organismes qui travaillent fort pour faire une différence.

« Cet été, les feux incontrôlés ont encore une fois fait des ravages, ce qui a fait augmenter notre préoccupation à l’égard des changements climatiques et de leur importante répercussion sur l’environnement », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice, Communications et impact communautaire chez Wawanesa. « En tant que compagnie mutuelle d’assurance, nous jouons un rôle crucial pour protéger nos communautés. En fournissant aux organismes locaux le soutien nécessaire pour mettre en œuvre de façon proactive des mesures de prévention des feux incontrôlés, Wawanesa aide à bâtir un avenir plus sécuritaire, plus sain et plus durable. »

C’est la troisième année consécutive que Wawanesa offre des subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés. Parmi les bénéficiaires précédents, mentionnons les municipalités rurales, les communautés autochtones, les associations de résidents et les services de pompiers volontaires. Le financement accordé dans le cadre du programme a permis de soutenir une vaste gamme d’activités, allant des programmes de gestion de la végétation et des évaluations des risques dans les communautés aux activités de sensibilisation du public et aux campagnes d’éducation sur les feux incontrôlés.

Toutes les demandes de subvention seront évaluées par un comité d’experts en prévention des feux incontrôlés de Wawanesa, d’Intelli-feu Canada et de l’IPSC. Les bénéficiaires seront annoncés en mars 2025. Pour connaître les critères d’admissibilité qui s’appliquent aux projets, consultez la page wawanesa.com/wildfire-grants.

