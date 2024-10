EBC Financial Group 获得第二张澳大利亚金融服务牌照，资产管理能力进一步增强

悉尼, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group(EBC)已成功获得 Australian Securities & Investments Commission(ASIC)颁发的资产管理类澳大利亚金融服务牌照(AFSL),这是 EBC Financial Group 扩大全球资产管理业务版图的重要举措。 此次获得牌照增强了 EBC 为全球机构投资者、专业投资者和高净值个人(HNWI)提供先进投资解决方案的能力。 通过获得 AFSL,EBC 不仅深化了其在澳大利亚的业务,还增强了为全球市场客户提供服务的能力,这与其在全球范围内提供多元化和受监管的资产管理服务的更广泛战略相一致。

这张颁发给 EBC Asset Management Pty Ltd 的新牌照强化了该集团现有的产品。 它补充了 EBC 现有的一般财务咨询类 AFSL,增强了该集团在房地产、固定收益、股票和另类投资(包括私募股权和风险投资基金)等资产类别方面提供全面投资策略的能力。 这标志着 EBC 不断扩大其全球金融生态系统的一个重要里程碑。





全球战略:应对不断变化的投资环境

随着全球经济不确定性和市场波动的加剧,越来越多的高净值人士和机构投资者开始寻求稳定的资产管理解决方案。 EBC 获得资产管理类 AFSL 是对这些变化趋势的战略性回应,此举将帮助公司提供灵活的投资选择,并增强市场准入。 获得该牌照后,EBC 将占据优势地位,能够满足澳大利亚乃至全球市场对可靠、多元化投资策略日益增长的需求,确保全球客户都能受益于 EBC 在澳大利亚等受监管和透明环境中的专业知识。

此前,根据一般财务咨询类 AFSL,EBC 向个人和机构客户提供广泛的金融产品和服务。 新牌照授权 EBC 为全球机构客户独家提供专业化服务。 这些服务包括就管理投资计划(不包括投资者自管投资组合服务)和证券提供一般金融产品建议。 此外,EBC 现已获授权促成金融产品交易,包括发行、申请、收购、变更或处置管理投资计划和证券的权益。 这也延伸至提供托管服务,为客户资产提供更强的保护和透明度。

EBC Financial Group 澳大利亚区负责人 Kris Wang 表示:“获得该牌照体现了我们致力于在扩大资产管理能力的同时,始终坚持最高监管标准。 我们致力于打造多元化、稳健的投资组合,以满足高净值人士和机构投资者多样化的需求。”

战略进军澳大利亚高净值市场

澳大利亚拥有数量可观的高净值人士,约有 40 万人的资产超过 100 万美元。 获得资产管理类 AFSL 后,EBC 将有机会充分利用这一市场,提供专门满足澳大利亚日益增长的高净值人群财富管理需求的投资策略,包括家族办公室解决方案和国际投资产品。 EBC 的全球经验还将帮助客户应对复杂的监管问题,优化跨境投资。

“我们认为澳大利亚不断增长的高净值人群市场拥有巨大潜力,”Wang 补充道。 “我们的目标是利用我们的全球专业知识,通过多元化、创新的投资策略帮助投资者优化投资组合。 我们还计划在不久的将来拓展服务范围,将家族办公室管理和其他全球投资产品纳入其中。”

托管和家族办公室服务:未来增长的核心

托管服务是 EBC 长期战略的核心组成部分,也是对 EBC 澳大利亚服务产品的重要补充。 通过托管服务,EBC 可以确保客户资金的隔离,提高资产透明度和合规性。 EBC 计划推出的家族办公室服务将为高净值人士和机构客户提供定制财富管理支持,满足其复杂的跨资产和跨境财富管理需求,包括税务优化和财富传承,进一步增强 EBC 为全球客户提供服务的能力。

凭借新的资产管理牌照,EBC Financial Group 将进一步巩固其全球业务版图,为发达市场和新兴市场的机构客户提供优质金融服务。 这一战略举措符合 EBC 的宏观使命,即提供先进的投资解决方案,以满足全球投资者不断变化的需求。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位,在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务,满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣,始终遵守最高道德标准和国际法规,并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局(FCA)监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局(CIMA)监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验,巧妙驾驭了多个经济周期,时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始,EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列,揭开经济学的神秘面纱,并将其应用于重大社会挑战,以增强公众理解和对话。

