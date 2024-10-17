EBC Financial Group 獲得第二張澳洲金融服務牌照，擴展資產管理能力

悉尼, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 已成功從澳洲證券及投資事務監察委員會 (ASIC) 取得資產管理領域的澳洲金融服務牌照 (AFSL)，在擴展其全球資產管理版圖方面邁出重要一步。 獲得這張牌照加強了 EBC 為全球機構投資者、專業投資者和高淨值人士提供先進投資解決方案的能力。 透過取得 AFSL，EBC 不僅深化了其在澳洲的地位，同時也增強了其服務全球市場客戶的能力，符合其在全球範圍內提供多樣化和受監管資產管理服務的整體策略。

EBC Asset Management Pty Ltd 獲發的新牌照強化了集團的現有產品， 與 EBC 現有適用於一般金融建議的 AFSL 相輔相成，提高了集團提供全面投資策略的能力，涵蓋各個資產類別，如房地產、固定收益產品、股票以及包括私募股權和風險投資基金在內的另類投資。 這標誌着 EBC 持續擴展其全球金融生態系統的重要里程碑。





全球策略： 應對不斷變化的投資環境

隨着全球經濟不確定性和市場波動性增加，越來越多高淨值人士和機構投資者正在尋求穩定的資產管理解決方案。 EBC 申請資產管理 AFSL，是對這些變化趨勢的策略性回應，幫助公司提供靈活投資選擇和加強市場准入能力。 透過取得此牌照，EBC 已蓄勢待發，在澳洲乃至全球市場滿足對可靠、多元化投資策略越來越大的需求，確保 EBC 發揮在澳洲這樣受監管和透明環境中的專業知識，造福世界各地的客戶 。

在此之前，EBC 持有適用於一般金融建議的 AFSL，為零售及批發客戶提供廣泛的金融產品及服務。 新牌照讓 EBC 能夠提供只限全球批發客戶享有的專業服務。 這些服務包括管理投資計劃（不包括投資者指示型投資組合服務）和證券的一般金融產品建議。 此外，EBC 現已獲授權促進金融產品交易，包括發行、申請、收購、變更或處置管理投資計劃和證券的權益。 這也延伸至提供託管服務，為客戶資產提供更佳保障與透明度。

EBC Financial Group 澳洲區主管 Kris Wang 表示：「獲得此牌照反映出我們在擴大資產管理能力的同時，致力維持最高的監管標準。 我們致力提供多元化且穩健的投資組合，旨在滿足高淨值人士和機構投資者的各種需要。

策略性擴展至澳洲高淨值市場

澳洲擁有大量的高淨值人士，約有 40 萬人的資產超過 100 萬美元。 EBC 取得適用於資產管理的 AFSL 後，將能夠捕捉此市場的機遇而提供投資策略，尤其順應澳洲日益增加的高淨值人口的財富管理需要，包括家族辦公室解決方案和國際投資產品。 EBC 的全球經驗也將協助客戶掌握複雜的法規，並優化跨境投資。

Wang 補充：「我們看到，澳洲不斷增長的高資產淨值階層具有無窮潛力。 我們的目標是利用全球專業知識，透過多元化的創新投資策略，協助投資者優化投資組合。 我們也計劃在不久的將來，將服務擴展至家族辦公室管理及其他全球投資產品。」

託管與家族辦公室服務： 未來發展的核心

託管服務是 EBC 長期策略的核心部分，也是 EBC 澳洲服務的重要輔助元素。 透過託管服務，EBC 可確保客戶資金有所區隔，提高資產透明度與合規性。 EBC 計劃中的家族辦公室服務將為高淨值人士和機構客戶提供量身訂製的財富管理支援，滿足複雜的跨資產和跨境財富管理需求，包括稅務優化和財富繼承，進一步加強 EBC 服務全球客戶的能力。

有了新的資產管理牌照，EBC Financial Group 繼續鞏固其全球地位，為發達及新興市場的批發客戶提供優質的金融服務。 這項策略性行動符合 EBC 整體使命，即提供先進投資解決方案，滿足全球投資者不斷變化的需求。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位，在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球零售、專業及機構投資者等不同客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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