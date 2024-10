COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies ne parvient pas à financer son projet d’usine dédiée à la cosmétique, et consacre désormais tous ses efforts aux opportunités dans le SAF

Evry, le 17 octobre 2024 – 07h30 : Après s’y être employée pendant plusieurs mois, la Société n’est pas parvenue à financer son usine de 2.500 tonnes dédiée au marché de la cosmétique, dans un contexte général très défavorable au financement des premières industrielles. La Société consacre désormais toute son énergie aux applications de sa technologie à la production de carburant d’aviation durable (« SAF »), avec un modèle de partenariats industriels.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « Malgré tous les efforts déployés ces derniers mois et en ayant la conviction d’avoir présenté un dossier le plus mature possible, nous faisons aujourd’hui le constat que nous ne parvenons pas à financer notre projet d’usine. Comme toutes les premières industrielles, ce projet comporte nécessairement des risques à différents niveaux. La perspective d’un retour sur investissement important lié au marché de la cosmétique aurait dû permettre de convaincre des investisseurs privés de s’engager dans ce projet, mais force est de constater que ce n’est pas suffisant dans les conditions politiques, économiques et financières actuelles. Aujourd’hui, les investisseurs infrastructure se limitent à des projets de répliques industrielles moins risquées1, et à des projets plus directement centrés sur les marchés de l’énergie. »

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général, ajoute : « Global Bioenergies regrette la non-concrétisation de ce projet et en tire les conséquences : la Société ne portera donc pas de projet d’usine en propre à court ni moyen terme, et focalisera tous ses efforts vers un modèle de partenariats. La valeur intrinsèque du procédé développé par Global Bioenergies n’est pas diminuée par la non-réalisation de ce projet de première industrielle dimensionnée pour répondre aux besoins du marché de niche de la cosmétique. Notre ambition principale reste de produire des volumes bien plus importants de SAF, pour réduire l’empreinte carbone du secteur aérien et lutter contre le réchauffement climatique, aujourd’hui une priorité absolue. Pour y parvenir, le mode du partenariat technologique est le plus adapté. »

Pour rappel, le procédé de la Société fait partie des rares solutions, - une dizaine -, à avoir obtenu la certification ASTM. Le marché du SAF est aujourd’hui en phase d’amorçage, et connaîtra une véritable accélération en 2030, lorsque le mandat européen passera à 6% (soit environ 3 millions de tonnes/an) et que la production aux Etats-Unis atteindra l’objectif du « Grand Challenge » de 3 milliards de gallons par an (soit 9 millions de tonnes/an)2. La Société ambitionne toujours de contribuer à l’atteinte de ces objectifs 2030 des deux côtés de l’Atlantique. En marge de cette future production de SAF à grande échelle, la Société maintient l’intention de servir les marchés de niche, et en particulier celui de la cosmétique.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts





GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com







Suivez notre actualité







Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/







Suivez-nous sur LinkedIn :

Global Bioenergies











NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94







NewCap – Relations Médias







Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98





1 Réussir le passage à l'échelle des cleantech en France (website-files.com) – Cleantech for France

2 Sustainable Aviation Fuel Market Outlook – June 2024, SkyNRG

Pièce jointe