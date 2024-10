La nouvelle solution intégrée Supply Chain Transparency de Sphera permet d’obtenir une gestion et une atténuation proactives des risques, une optimisation de l’engagement des fournisseurs et une conformité réglementaire

Grâce à la surveillance des risques en temps réel et aux données intégrées sur la durabilité et la diligence raisonnable, la solution Supply Chain Transparency de Sphera contribue au renforcement de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement



CHICAGO, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le monde d’aujourd’hui où l’exposition au risque dans les chaînes d’approvisionnement mondiales est dynamique et où les réglementations liées à la durabilité et à la diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement sont en constante évolution, les entreprises ont besoin d’outils et d’informations exploitables qui leur permettent de résister aux incertitudes, d’anticiper les perturbations et de maintenir leur conformité.

Dans de nombreuses régions du monde, les chaînes d’approvisionnement font désormais l’objet d’une surveillance plus étroite suite à l’apparition de nouvelles réglementations - telles que la directive européenne sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), la loi allemande sur la diligence raisonnable de la chaîne d’approvisionnement (LkSG), le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et le règlement européen sur la déforestation (EUDR) - visant à tenir les entreprises responsables des impacts sur les droits humains et sur l’environnement au sein de leurs réseaux d’approvisionnement. En intégrant la durabilité de la chaîne d’approvisionnement (SCS) et la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) dans une plateforme unique, la gamme de produits Supply Chain Transparency (SCT) de Sphera offre aux organisations une visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement qui leur permet de gérer efficacement les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, à la durabilité et à la conformité réglementaire.

« Les chaînes d’approvisionnement sont confrontées à une volatilité sans précédent en raison des perturbations du réseau découlant d’événements météorologiques extrêmes, de tendances économiques, de cyber-incidents et de risques liés aux facteurs ESG », a déclaré Paul Marushka, Directeur général et Président de Sphera. « Les entreprises sont également confrontées à une pression toujours plus forte liée au respect des réglementations mondiales en matière d’ESG et aux demandes des consommateurs qui exigent une plus grande transparence et des pratiques d’approvisionnement éthiques. Grâce à une approche holistique de la gestion des risques et de la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement, les entreprises peuvent non seulement gérer les risques avant qu’ils ne perturbent leurs opérations, mais également créer des chaînes d’approvisionnement résilientes capables de s’adapter plus rapidement à des situations très évolutives, de résister aux impacts et de récupérer rapidement. »

La gamme de produits Supply Chain Transparency (SCT) de Sphera, principal fournisseur de logiciels de gestion des performances et des risques en matière de gestion de la durabilité d’entreprise (ESM), et de données et services de conseil, offre aux professionnels des achats, de la chaîne d’approvisionnement et de la durabilité une solution innovante qui leur permet d’atténuer les risques et de renforcer leur chaîne d’approvisionnement. En ayant la capacité de surveiller les risques de manière proactive, de collecter et d’évaluer les données des fournisseurs directs et de se conformer à des normes en constante évolution, les entreprises peuvent réduire les coûts potentiels associés aux risques, obtenir un avantage concurrentiel et créer des chaînes d’approvisionnement transparentes et agiles.

Sphera SCRM (anciennement riskmethods) s’appuie sur l’IA ainsi que sur une équipe d’experts en recherche sur les risques pour valider et gérer les informations issues de sources de données internes et externes de manière à fournir une surveillance des risques en temps réel. L’amélioration de leur profil de risque aide les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une approche bien gérée qui leur permet d’assurer la continuité de leurs activités, de protéger leur réputation et de réduire les coûts liés aux risques de la chaîne d’approvisionnement. Les alertes envoyées par Sphera SCRM aux utilisateurs contiennent des informations exploitables qui permettent aux entreprises de mettre en œuvre des contre-mesures dans les meilleurs délais, de surveiller de manière proactive la situation afin de faire face à tout développement supplémentaire et d’en atténuer ainsi les conséquences. En voici quelques exemples :

En prévision de l’embouteillage du canal de Panama par lequel transitent 6 % du commerce maritime mondial et 40 % de l’ensemble du trafic de conteneurs en provenance et à destination des États-Unis, la première alerte a été émise en avril 2023 lorsque les autorités du canal de Panama ont imposé des restrictions pour la première fois. Dès le 8 août 2023, Sphera SCRM a commencé à informer les clients des retards constatés sur le canal de Panama en raison du faible niveau des eaux et a continué de les informer pendant la crise.

Au cours de la récente période d’inondations historiques qui ont frappé l’Europe, des alertes ont signalé, dès le 5 septembre 2024, de fortes précipitations dans les régions du sud de l’Europe, et un total de 115 alertes ont été transmises aux utilisateurs au fur et à mesure de la progression des inondations tout en incluant des impacts tels que des pannes de courant et des retards sur certains produits. Les impacts ont provoqué l’arrêt des lignes de production de certaines usines, la fermeture de certains magasins ainsi que des difficultés en matière de transport des matériaux par voie ferrée.

Lorsque la possibilité d’une grève des dockers de 36 grands ports de la côte Est et de la côte du Golfe des États-Unis s’est profilée, des alertes précoces ont été envoyées aux utilisateurs le 13 août 2024, via l’indicateur Countrywide Industrial Disputes, et 10 alertes ont été envoyées entre cette date et le deuxième jour de grève.



Sphera SCS (anciennement SupplyShift) offre aux entreprises un suivi inégalé des risques liés à l’ESG et à la réglementation assorti d’une visibilité directe sur chaque niveau de leur chaîne d’approvisionnement. Cette solution permet d’obtenir un engagement rationalisé des fournisseurs ainsi qu’une visibilité directe des performances grâce à des évaluations standardisées, une collecte de données multi-niveaux et des données fournisseurs quantifiables et auditables afin de garantir la conformité réglementaire et d’aider les entreprises à créer des chaînes d’approvisionnement plus responsables. Sphera SCS aide les entreprises à :

Associer chaque niveau de données de la chaîne d’approvisionnement à des initiatives de développement durable plus larges.

Identifier, analyser et mesurer les performances des fournisseurs afin de favoriser l’amélioration.

Opérationnaliser les objectifs de conformité et de durabilité par l’intégration aux systèmes d’entreprise des données fournisseurs spécifiques à l’industrie, y compris la collecte directe de données relatives aux émissions de catégorie 3.

Assurer leur conformité à la législation grâce à des processus de suivi, d’audit et de validation rigoureux.

Naved Siddique, Directeur des produits chez Sphera, a déclaré : « Avec une pression réglementaire accrue associée à une multitude de risques cachés au sein de la chaîne d’approvisionnement, il est nécessaire que les entreprises aient les moyens d’atténuer les risques de manière proactive et de créer des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables. C’est ce que nous proposons avec notre solution Supply Chain Transparency. La solution Supply Chain Sustainability offre une visibilité plus approfondie sur plusieurs niveaux de la chaîne d’approvisionnement et permet d’obtenir une collecte transparente des données liées à l’environnement, aux droits de l’Homme ainsi que d’autres données de durabilité des fournisseurs, tandis que la solution Supply Chain Risk Management fournit des informations basées sur l’IA qui permettent d’obtenir une détection précoce des risques et une surveillance en temps réel sur l’ensemble d’un réseau d’approvisionnement. Cette solution offre aux entreprises une visibilité inégalée sur les risques, une gestion proactive des risques, une intégration de la durabilité et une conformité réglementaire. »

