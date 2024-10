89% des Canadien·ne·s désirent de l'aide pour repérer les fausses nouvelles(1), LaSciencedAbord présente la semaine « Ensemble contre la désinformation »

La désinformation se propage plus rapidement, plus loin, plus profondément et plus amplement que des informations véridiques2



Des photos, une fiche d'information et des publications pour les réseaux sociaux sont disponibles ici

OTTAWA, Ontario, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les informations erronées et trompeuses abondent sur Internet, LaSciencedAbord , une initiative de l' Association canadienne des centres de sciences (ACCS), souhaite outiller les Canadien·ne·s avec la semaine « Ensemble contre la désinformation ». LaSciencedAbord et son collectif de scientifiques indépendant·e·s, de chercheur·se·s, d'expert·e·s en soins de santé et de communicateur·rice·s scientifiques dévoilent la vaste campagne de sensibilisation qui se déroulera du 12 au 17 novembre prochains. La majorité des Canadien·ne·s se sentent très ou extrêmement préoccupé·e·s par les fausses informations en ligne. Cette semaine est donc une étape cruciale qui vise, grâce à l'éducation, la sensibilisation et une foule de ressources partageables, à aider le public à naviguer dans un océan complexe et déconcertant d'informations en ligne.

« Avec la quantité d'informations à notre disposition et l'essor de l'IA, il est facile de se laisser prendre au piège ou de ne plus savoir ce qui est vrai », a souligné Timothy Caulfield, expert réputé en matière de politique de santé, professeur d'université et cofondateur de LaSciencedAbord. « Notre équipe travaille d'arrache-pied pour fournir des conseils et des astuces crédibles afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à faire preuve de prudence et de réflexion avant de partager du contenu en ligne. À une époque où la désinformation est omniprésente, il nous incombe de nous doter des outils nécessaires pour discerner les faits de la fiction. »

La semaine « Ensemble contre la désinformation » débutera en grand le 12 novembre par des tables rondes bilingues en personne, à Montr é al et à Calgary , également diffusées en ligne. Ces panels aborderont des sujets cruciaux tels que les services de santé chez les personnes autochtones, la santé des personnes transgenres, le lien entre la nature et la santé, les changements climatiques, la santé des hommes et bien d'autres encore.

Les expert·e·s de la table ronde de Montréal, Niaise pas avec les faits : la grande discussion, animée par la drag queen Barbada, incluent Cynthia Dulude, Émilie Nicolas, Marie-Eve Carignan et Pascal Lapointe.

de Montréal, Niaise pas avec les faits : la grande discussion, animée par la drag queen Barbada, incluent Cynthia Dulude, Émilie Nicolas, Marie-Eve Carignan et Pascal Lapointe. Les expert·e·s qui participeront à la table ronde de Calgary seront Dre Jen Gunter, professeur Timothy Caulfield, Dre Melissa Lem et Dr James Makokis. La discussion sera animée par Anthony Morgan, communicateur scientifique distingué et co-animateur de The Nature of Things.

En plus de ces tables rondes captivantes, la semaine « Ensemble contre la désinformation » propose un large éventail d’ é v énements gratuits dans plusieurs villes du Canada, qui visent à démystifier la désinformation. La campagne sera également amplifiée par un réseau de plus de 40 organisations , et une solide boîte à outils disponible sur le site lasciencedabord.com.

« Aucun domaine n'est à l'abri des enjeux complexes causés par la diffusion de fausses informations et nous constatons leur profond impact sur le cœur et l'esprit des personnes à travers le Canada », a souligné Magda Byma, directrice de l'engagement du public à l'Association canadienne des centres de sciences. « À l'ACCS, nous pensons que la collaboration est essentielle afin de relever des défis internationaux tels que la prolifération de la désinformation, et nous devons créer une société où les informations fondées sur des données probantes sont valorisées et accessibles à tous et toutes. Nous espérons que la semaine « Ensemble contre la désinformation » renforcera notre écosystème en pleine croissance et aidera les Canadien·ne·s, d'un océan à l'autre, à réduire la propagation de la désinformation en toute confiance. »

LaSciencedAbord invite tous les Canadien·ne·s à participer aux événements, à s'informer sur les tactiques de désinformation les plus courantes et sur la manière de repérer les informations erronées. Pour en savoir plus, consultez le site Web lasciencedabord.com , participez à la discussion et partagez le message en mentionnant @LaSciencedAbord et en utilisant le mot-clic : #EnsembleContreLaDésinformation.

Citations

Marie-Eve Carignan, professeure titulaire au département de communication de l’Université Sherbrooke et cotitulaire de la Chaire UNESCO-Prev

« La désinformation est omniprésente et évolue rapidement en fonction des enjeux du moment, notamment lors de périodes de tension sociale, où l’incertitude et la division sont importantes. C’est en partie ce que révèle notre analyse récente des divers récits de désinformation climatique qui ont circulé sur les réseaux sociaux au Québec en 2023. En expliquant le consensus scientifique et en promouvant des initiatives comme celles de la semaine « Ensemble contre la désinformation », nous pouvons contribuer à outiller les individus et à encourager la pensée critique. »

Émilie Nicolas, chroniqueuse et anthropologue

« Pour rebâtir le lien de confiance envers les publics, les journalistes et les scientifiques ont souvent le réflexe de s’appuyer sur l’autorité et le prestige institutionnel. Or, il faudra aussi apprendre à mettre de l’avant plus d’humilité - et mieux démontrer pourquoi on sait ce que l’on sait. »

Cynthia Dulude, créatrice de contenu beauté

« Après 13 ans à tester des produits, je constate que la désinformation en beauté, subtile mais omniprésente, alimente des mythes qui influencent les choix de consommation. Mon objectif est d'inciter mon audience à poser les bonnes questions pour aller au-delà des slogans marketing. »

Barbada, drag queen et animatrice

« Cette Grande discussion est essentielle. Dans une société où les débats se polarisent et où les réseaux sociaux prennent le dessus, prenons le temps. Le temps d’écouter véritablement, de réfléchir, de nous informer, et surtout, de mesurer l’impact de nos choix sur les autres, en particulier sur les plus vulnérables. »

Dre Jen Gunter, gynécologue-obstétricienne et auteure

« De la méfiance à l'égard des vaccins aux recommandations alimentaires hasardeuses, la désinformation en ligne peut induire les femmes en erreur et avoir des conséquences néfastes sur leur santé. Il est essentiel d’avoir conscience de ces problèmes et de se tourner vers des sources d'information fiables, telles que les lignes directrices des organisations médicales réputées. Chaque individu peut contribuer à freiner la propagation de la désinformation par de simples actions telles que la gestion de son fil d'actualité sur les médias sociaux et une attention particulière aux personnes que l'on suit. Je suis ravie de me joindre aux efforts déployés par LaSciencedAbord afin de réduire la diffusion de contenus néfastes ou trompeurs. »

Anthony Morgan, communicateur scientifique et chercheur doctorant

« Prendre position sur un sujet a moins à voir avec nos croyances et bien davantage avec notre identité et notre sentiment d'appartenance à une communauté perçue. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens hésitent à intégrer des informations qui remettent en cause leur vision du monde. La principale leçon que j'ai apprise et dont j'ai hâte de discuter avec les panélistes est que le fait d'aborder ces conversations avec compassion et curiosité peut transformer les gens de manière positive. »

Dre Melissa Lem, présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement

« La désinformation est omniprésente et les discours entourant les combustibles fossiles et le changement climatique sont un excellent exemple de ce malheureux phénomène. En tant qu'individus, nous devons faire nos propres recherches en nous référant à des sources dignes de confiance et nous appuyer sur des données scientifiques. Tout le monde peut avoir un impact concret sur sa communauté, que ce soit en identifiant et en signalant les messages trompeurs ou les publicités mensongères, ou en arrêtant la propagation de la désinformation. »

Dr James Makokis, médecin de famille, militant pour la santé autochtone et la bispiritualité

« En tant que médecin autochtone, bispirituel, transgenre et membre de la communauté 2SLGBTQIA+, j'ai été témoin personnellement des défis auxquels notre peuple est confronté en matière d'accès aux soins de santé. Les barrières géographiques, la discrimination systémique et le manque de soins adaptés à la culture obligent souvent les individus à s'en remettre à des sources alternatives pour obtenir des informations sur la santé. Cette dépendance peut conduire à des diagnostics erronés, à des traitements inefficaces et à la diffusion de fausses informations, ce qui affecte directement notre santé et alimente la méfiance entre nos communautés et le système de santé. »

À propos de l’ACCS

L'ACCS est le plus grand réseau canadien d'organisations œuvrant dans le domaine de l'engagement scientifique. Nous comptons parmi nos rangs les principaux centres de sciences, musées, aquariums, zoos, des organisations de sensibilisation et des carrefours de science et d'innovation. Collectivement, nous rejoignons plus de 10 millions de personnes par année. En tant qu'association, l'ACCS soutient un réseau national d'organisations d'engagement scientifique qui cultivent le plaisir d'apprendre en rendant la science attrayante, pertinente et accessible.

À propos de LaSciencedAbord

LaSciencedAbord est une initiative nationale qui travaille avec un collectif de scientifiques indépendant·e·s, de chercheur·euse·s, d’expert·e·s en santé et de communicateur·ice·s scientifiques. Nous partageons les meilleures connaissances scientifiques disponibles de manière créative pour enrayer la propagation de la désinformation. Le concept de LaSciencedAbord a été initié par le sénateur Stan Kutcher et le professeur Timothy Caulfield au cours de l'été 2020. Depuis, nous sommes devenus une initiative financée par l’Association canadienne des centres de sciences (ACCS).

Contact média

Marie-Hélène Grenier

presse@mhgrenier.com

514.886.5868

Pour toutes les demandes ou questions en anglais, concernant le panel de Calgary et les événements organisés au Canada, veuillez vous adresser à

Larissa Dundon

hello@the-tea.co

604.649.5506

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/767cc18d-eeca-456a-8718-ad6eebf9e123/fr

_________________

1https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Young-Canadians-More-Trusting-of-Information-on-Social-Media-Than-Other-Generations

2https://www.media.mit.edu/projects/the-spread-of-false-and-true-info-online/frequently-asked-questions/#faq-what-was-the-main-finding-of-the-research