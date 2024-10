Le Sommet du leadership de CorporateConnections® Canada renforce l'autonomie des cadres supérieurs canadiens à Yellowknife

YELLOWKNIFE, Territoires du Nord-Ouest, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La première édition du Sommet du leadership Canadien de CorporateConnections®, qui s'est tenue du 14 au 16 septembre 2024 à Yellowknife, NWT, a marqué une étape importante pour les cadres supérieurs et les dirigeants de tout le Canada. Cet événement prestigieux, qui fait partie du réseau mondial de sommets sur le leadership de CorporateConnections®, a fourni une plateforme essentielle pour le réseautage stratégique, l'échange de connaissances cruciales et l'exploration des nouvelles tendances en matière de leadership, le tout animé par des membres estimés de CorporateConnections® Canada.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

Conçu spécialement pour les cadres dirigeants, le sommet a proposé une série de présentations sur des thèmes clés qui remodèlent le paysage de l'entreprise :

L'intelligence artificielle : Une analyse approfondie du rôle transformateur de l'IA dans l'innovation commerciale et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, essentielle à une prise de décision stratégique éclairée.

Culture du travail à distance : Des idées pour cultiver une culture d'entreprise résiliente dans des environnements de travail décentralisés, hybrides ou à distance, garantissant une productivité soutenue et l'engagement des employés.

Stratégies de vente pour les cadres : Les meilleures pratiques pour créer des équipes de vente performantes et des stratégies efficaces, en soulignant le rôle central du dirigeant dans l'excellence des ventes.

Énergie positive au travail et dopamine : Exploration de la manière dont la promotion d'une culture d'entreprise positive et neuro-inclusive peut considérablement stimuler la performance et la satisfaction des employés, ce qui est essentiel pour le succès de l'organisation.

Récit et authenticité : Le pouvoir d'un leadership authentique et l'importance de communiquer efficacement sa vision pour inspirer et engager les équipes.

Transformer l'adversité en triomphe : les leçons tirées des défis surmontés, illustrant comment la résilience peut conduire à des changements profonds dans l'approche du leadership et la culture organisationnelle.

Toutes les présentations ont été animées par des membres de CorporateConnections® Canada, ce qui témoigne de la profondeur de l'expertise au sein de la communauté. Ces sessions ont souligné l'engagement de l'organisation à favoriser l'excellence en matière de leadership et la profondeur de l'expertise au sein de sa communauté mondiale.

Le Grand concours de pitch canadien, créé par Trevor Botkin, co-propriétaire de CorporateConnections® Canada, a été l'un des éléments marquants du sommet. Ce concours novateur mettait les participants au défi de collaborer en équipe, de trouver et de développer des occasions d'affaires spécialement conçues pour profiter à la collectivité de Yellowknife. En 24 heures seulement, chaque équipe a présenté ses idées convaincantes à un groupe de propriétaires d'entreprises locales, démontrant non seulement sa créativité, mais aussi son engagement à créer une valeur réelle pour l'économie locale.

Trevor a déclaré : « Le Great Canadian Pitch Off a démontré l'immense potentiel de la collaboration entre nos membres. Les idées générées étaient non seulement innovantes mais aussi pratiques, reflétant de véritables besoins ou opportunités au sein de la communauté de Yellowknife. Les réactions positives du jury ont souligné le bien-fondé de ces propositions, révélant un fort potentiel d'impact réel. Il est stimulant de voir comment nos membres peuvent tirer parti de leur expertise pour relever des défis locaux et susciter des changements significatifs.

Cet environnement à la fois compétitif et collaboratif a favorisé une atmosphère d'ingéniosité et de travail d'équipe, renforçant l'objectif du sommet qui est de donner aux dirigeants les moyens de créer des solutions concrètes pour leurs communautés. L'accent mis sur les défis et les idées réels des entreprises illustre l'engagement de CorporateConnections® à soutenir les économies locales et à favoriser une culture de l'innovation.

Les opportunités de réseautage se sont étendues au-delà des sessions formelles, avec une excursion exclusive d'observation des aurores qui a offert aux cadres un cadre à couper le souffle pour établir des liens significatifs, reflétant la valeur fondamentale de CorporateConnections® qui est de créer des expériences extraordinaires.

Pat Stride, directeur exécutif et organisateur de l'événement, a souligné l'importance de l'événement en déclarant : « Ce fut un privilège d'assister à l'échange de leadership entre les participants. L'enthousiasme et les idées partagées au cours du sommet ont véritablement illustré le pouvoir de la collaboration et de la connexion dans l'environnement commercial d'aujourd'hui. Je souhaite également adresser mes sincères remerciements à la ville de Yellowknife et en particulier à Lana Bromley, de NWT Tourism, pour nous avoir accueillis et avoir travaillé en étroite collaboration avec nous.

Les réactions des participants ont été extrêmement positives, beaucoup d'entre eux soulignant la valeur durable des connaissances acquises et des relations nouées. « Les liens établis ici sont inestimables. Nos membres sont exceptionnels et l'esprit de collaboration est vraiment inspirant. Yellowknife a fourni une toile de fond magnifique pour nos discussions », a fait remarquer un participant. Un autre a déclaré : « En travaillant ensemble, nous rendons le Canada plus petit. Nous sommes venus ensemble en tant que délégués à la conférence et nous repartons en tant que co-collaborateurs et amis ».

Kai Bjorn, propriétaire de CorporateConnections® Canada, a ajouté : « Nous sommes ravis des résultats du sommet de cette année. Le haut niveau d'engagement et l'échange dynamique d'idées entre les leaders ont mis en évidence l'importance cruciale de la collaboration dans l'environnement complexe des entreprises d'aujourd'hui. En tant que communauté mondiale, nous sommes fiers d'organiser des événements qui permettent à nos membres de partager leurs connaissances et leurs meilleures pratiques dans le monde entier.

Le Sommet du leadership de CorporateConnections® Canada réaffirme son engagement à fournir aux cadres supérieurs les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer dans les complexités des affaires modernes tout en ayant un impact positif sur les économies locales. En incarnant des valeurs telles que les interactions harmonieuses, les relations significatives et le rôle de catalyseur du changement, CorporateConnections® Canada continue de promouvoir une culture d'excellence et d'expériences extraordinaires.

En tant que membres d'un réseau mondial, les membres de CorporateConnections® ont l'occasion unique de participer à des sommets sur le leadership dans le monde entier, ce qui favorise un échange diversifié d'idées et de perspectives.

Pour plus d'informations sur le sommet et les initiatives futures, veuillez visiter corporateconnections.ca ou contacter cccanada.static567@passmail.com

À propos de CorporateConnections® Canada : CorporateConnections® Canada fait partie d'une communauté mondiale de propriétaires d'entreprises et de cadres supérieurs qui se consacrent à donner aux leaders les moyens de créer des occasions de changements significatifs. Grâce au réseautage stratégique, aux événements éducatifs et aux expériences transformationnelles, nos membres sont inspirés à atteindre leur plein potentiel au sein d'une culture d'excellence.